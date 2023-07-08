Anneme ve babama Ã§ok yalvarmÄ±ÅŸtÄ±m... YaÅŸarken en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±

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MANDOLÄ°N Ã‡ALMAYI Ã–ÄžRENEREK MÃœZÄ°KLE TANIÅžTI

Ã–zkan UÄŸur, 17 Ekim 1953'te ailesinin beÅŸinci Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya geldi. MÃ¼zikle tanÄ±ÅŸmasÄ± ise ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekin Ä°lkokulu'nda okurken, kendi dÃ¶neminin en popÃ¼ler enstrÃ¼manlarÄ±ndan biri olan mandolin Ã§almaya baÅŸlamasÄ±yla oldu.

UÄŸur, lise Ã¶ÄŸrenimini FenerbahÃ§e Lisesi'nde tamamladÄ±. Orada okurken arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Atomikler adÄ±nda amatÃ¶r bir grup kurdu.Â Grup, dÃ¶nemin popÃ¼ler ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendiriyordu.

Ama ilkokulda mandolin Ã§alarak baÅŸlayan mÃ¼zik sevgisi hayatÄ±nÄ±n ilerleyen yÄ±llarÄ±nda da onu hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±.Â

Ã–zkan UÄŸur, ilkokulda mandolin Ã§almayÄ± Ã¶ÄŸrenerek mÃ¼zikle tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da mÃ¼zik, oyunculukla birlikte hayatÄ±nÄ±n merkezine oturdu.Â

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1970'yere gelindiÄŸinde TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸine damgasÄ±nÄ± vuran Åžerif YÃ¼zbaÅŸÄ±oÄŸlu ile yollarÄ± kesiÅŸti. Onun orkestrasÄ±nda Ã§almaya baÅŸladÄ±.

Orada Ã§alarken 1971 yÄ±lÄ±nda Mazhar Alanson ve Fuat GÃ¼ner'in kurduÄŸu KaygÄ±sÄ±zlar grubunda bas gitar Ã§almaya baÅŸladÄ±. Ã–zkan UÄŸur, 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldÄ±.

Bir sÃ¼re sonra Erkin Koray'Ä±n grubu Ter'de Ã§almaya baÅŸladÄ±. Hemen ardÄ±ndan askerden dÃ¶nen BarÄ±ÅŸ ManÃ§o'nun yeniden kurduÄŸu Kurtalan Ekspres'e katÄ±lÄ±p 1973 ile 75 arasÄ±nda orada bas gitar konusundaki yeteneÄŸini konuÅŸturdu.Â

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Ã–zkan UÄŸur (soldan ikinci) 70'li yÄ±llarda Kurtalan Ekspres'te Ã§aldÄ±.Â Â

Edip Akbayram ve Dostlar, Serhan Karabay ve KardaÅŸlar kadrolarÄ±nda da yer aldÄ±. 1975 yÄ±lÄ±nda Ersen ve DadaÅŸlar ile Ã§almaya baÅŸladÄ±.

1976 yÄ±lÄ±nda yine Fuat GÃ¼ner ve Mazhar Alanson tarafÄ±ndan kurulan Ä°pucu BeÅŸlisi'nde yer aldÄ±. Bu ÅŸekilde mÃ¼zikal serÃ¼venindeki Anadolu rock dÃ¶nemini de kapatmÄ±ÅŸ oldu.

1978 yÄ±lÄ±nda Galip Boransu ve Cengiz Teoman Grup Karma'yÄ± kurdu.

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ÃœÃ‡ÃœAYNI MÃœZÄ°KAL DÄ°LÄ° KONUÅžUYORDU

Her ne kadar farklÄ± gruplarla Ã§alsa da Ã–zkan UÄŸur,aslÄ±nda Alanson ve GÃ¼ner ile aynÄ± mÃ¼zikal dili konuÅŸuyordu.Â Zaten 80'li yÄ±llarda Mazhar Fuat Ã–zkan grubunun Ã¼yesi olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

MFÃ–'nun zirvede olduÄŸu 80'ler Ã–zkan UÄŸur iÃ§in en Ã¼retken yÄ±llardÄ±. O sÄ±rada oyunculuk tutkusunu tatmin edecek projelerde de yer aldÄ±. Mazhar Alanson ile birlikte ArkadaÅŸÄ±m Åžeytan filminde ilk oyunculuk deneyimini yaÅŸadÄ±.

1996 yÄ±lÄ±nda Yavuz Turgul'un Åžener Åžen ve UÄŸur YÃ¼cel ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± EÅŸkÄ±ya filminde rol aldÄ±. O filmle de bir oyuncu olarak iyice kendini kabul ettirdi.

Daha sonra Meltem Cumbul ile birlikte Umur Turagay imzalÄ± KarÄ±ÅŸÄ±k Pizza'nÄ±n mÃ¼zik albÃ¼mÃ¼ndeki Maksat Muhabbet Olsun ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi.

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Ã–zkan UÄŸur, ekranÄ±n en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan Ä°kinci Bahar'da ZabÄ±ta Åžecaattin karakterine hayat verdi.

Yavuz Turgul ile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± EÅŸkÄ±ya ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Onunla birlikte TV tarihine geÃ§en Ä°kinci Bahar dizisinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve zatÄ±ba Åžecaattin karakterini canlandÄ±rdÄ±.Aradan bunca yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen de bu karakter hafÄ±zalardan hiÃ§ silinmedi.

2001 yÄ±lÄ±nda Sinan Ã‡etin'in KomiÅŸer Sekspir filminde oynadÄ±. Sonra 2002 yÄ±lÄ±nda Suna Pekuysal ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Yeter Anne dizisi geldi.

Ã–zkan UÄŸur, AlacakaranlÄ±k, Cennet Mahallesi, Ä°stanbul Åžahidimdir gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda Ã‡em YÄ±lmaz'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi G.O.R.A'da Garavel karakterine hayat verdi.

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'ANNE VE BABAMA Ã‡OK YALVARDIM BENÄ° KONSERVATUARA YAZDIRIN DÄ°YE'Â

AslÄ±nda Ã–zkan UÄŸur kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken oyuncu olmayÄ± haya ediyordu. Zaten yÄ±llar sonra kendisiyle yapÄ±lan bir rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. "Oyuncu olmak isterdim. Anneme ve babama zamanÄ±nda Ã§ok yalvarmÄ±ÅŸtÄ±m konservatuara yazdÄ±rmalarÄ± iÃ§in. Ama iyi ki de yazdÄ±rmamÄ±ÅŸlar: Ã–yle olsaydÄ± MFÃ– olmazdÄ±. MFÃ–'sÃ¼z bir hayat dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. Bunu her saman sÃ¶ylerim. "

Ã–zkan UÄŸur, kendini en iyi ifade edebildiÄŸi alanÄ±n mÃ¼zik olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti aynÄ± rÃ¶portajda. Ama oyunculuktan keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ±. Bu konuda tek bir ÅŸartÄ± vardÄ±: "Karakteri iÃ§ine sindirmek."

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ÅžÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± bu durumu "O karakterin iÃ§ine giriyorsam zaten olayÄ± da kabul ediyorum Ama giremiyorsam kabul emiyorum: Ev senaryo dolu. BazÄ± ÅŸeylere hayÄ±r demek lazÄ±m. "

UÄŸur, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda annesiyle birlikte. Usta mÃ¼zisyen ve oyuncunun dÃ¶rt kardeÅŸi daha vardÄ±.





Ã–zkan UÄŸur, bir rÃ¶portajÄ±nda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§ocukken oyuncu olmayÄ± hayal ediyordu. Anne ve babasÄ±na kendisini konservatuara kayÄ±t ettirmeleri iÃ§in Ã§ok yalvardÄ± ama kabul ettiremedi. Sonunda hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdi ve Ã§ok sayÄ±da yapÄ±mda oyuncu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

EVLÄ° VE BÄ°R Ã‡OCUK BABASIYDI:Ã–zkan UÄŸur, 1989 yÄ±lÄ±nda Aysun Aslan ile evlendi. AliÅŸan UÄŸur adÄ±nda bir erkek Ã§ocuk sahibi oldu.