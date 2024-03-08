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Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak büküyorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kraliçe Camilla#Kral Charles#Prens William
Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak bÃ¼kÃ¼yorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 08, 2024 12:42

Camilla Parker Bowles adÄ± yÄ±llarca, sadece Ä°ngiltere 'de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada " istenmeyen kadÄ±n" ya daÂ  "yuva yÄ±kan kadÄ±n" olarak anÄ±ldÄ±.Â  Her ne kadar yÄ±llarÄ±n prensi Charles onu gerÃ§ekten sevdiÄŸini anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da baÅŸta annesi KraliÃ§e Elizabeth onu dinlemek bile istemedi.Â 

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Uzun yÄ±llarÄ±n sonunda nihayet Charles ile evlenip aileye girse de yine deÂ  Camilla'nÄ±n,Â  ailenin ve halkÄ±n kabulÃ¼nÃ¼ almasÄ± kolay olmadÄ±.

Fakat son yaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nen o ki Camilla, bazÄ±larÄ± istese de istemese de ailenin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtlayan kiÅŸi olarak anÄ±lmaya baÅŸladÄ±.Â 

Kral'in hastalÄ±ÄŸÄ±,Â  ailenin en gÃ¶zde gelini Galler Prensesi 'nin ameliyat olup bir tÃ¼rlÃ¼ iyileÅŸememesi,Â  kocasÄ± Prens William"in kimi zaman gÃ¶reve gitmemesi gibi nedenlerle neredeyse ortada aileyi temsil edecek kimse kalmadÄ±.

Tabii ki bÃ¶yle bir durumda bir zamanlar kimsenin sevmediÄŸi Camilla yaÅŸÄ±ndan beklenmeyecek bir kÄ±vraklÄ±kla aileyi temsil gÃ¶revini Ã¼stleniyor son zamanlarda.

Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak bÃ¼kÃ¼yorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak

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ADINI TARÄ°HE YAZDIRACAK
YÄ±llarca Prenses Diana'nÄ±n hayatÄ±nÄ± karartan kadÄ±n olarak anÄ±lan KraliÃ§e Camilla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 28 Mart gÃ¼nÃ¼ ise adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±racak bir adÄ±m atÄ±yor.Â 

Paskalya'dan Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen ve hem Ä°ngiliz kraliyet ailesi hem de halk iÃ§in Ã¶nemli bir etkinlik olan Kutsal PerÅŸembe'de kocasÄ±nÄ± temsil edecek. AslÄ±nda Camilla daha Ã¶nce Charles ile birlikte bu etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Fakat kanser tedavisi gÃ¶ren kocasÄ± bu kez etkinlikte yer alamayacaÄŸÄ± iÃ§in onu Camilla temsil edecek. Bu ÅŸekilde de Camilla, antik Ã§aÄŸlardan bu yana kralÄ± temsil eden ilk konsort kralice olarak tarihe geÃ§ecek.

Gözden KaçmasÄ±nOmuzundaki yÃ¼k aÄŸÄ±r geldi... KocasÄ±nÄ± kÄ±ramadÄ±, bavulunu toplayÄ±p Ã¼lkeden kaÃ§tÄ±Omuzundaki yük aÄŸÄ±r geldi... KocasÄ±nÄ± kÄ±ramadÄ±, bavulunu toplayÄ±p ülkeden kaçtÄ±Haberi görüntüle

Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak bÃ¼kÃ¼yorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak

RESMEN DUYURULDU
Bu geliÅŸme. tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± Worcester Katedrali' nin resmiÂ  sosyal medya hesabÄ± tarafÄ±ndan duyuruldu.

Son dÃ¶nemde hem konumu, hem de kocasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle eskisine oranla daha Ã¶n plana Ã§Ä±kan Camilla ÅŸu sÄ±ralar deniz aÅŸÄ±rÄ± bir Ã¼lkede tatilde.

11 Mart 'a kadar da hiÃ§bir programÄ± yok. O gÃ¼n ise Camilla, Milletler TopluluÄŸu gÃ¼nÃ¼nde yine kocasÄ±nÄ± temsil etmek Ã¼zere gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olacak.

Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak bÃ¼kÃ¼yorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak

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AÄ°LEDE SAÄžLAM KÄ°MSE KALMADI
Son dÃ¶nemde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yeleri kelimenin tam anlamÄ±yla ortadan kayboldu...

Kral Charles'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± herkesin malumu... Kral'Ä±n veliahdÄ± Galler Prensi William'Ä±n ise uÄŸraÅŸmasÄ± gereken Ã§ok ayrÄ±ntÄ± var. Bu yÃ¼zden o da eskisi kadar yoÄŸun bir ÅŸekilde programlarÄ±nÄ± uygulayamÄ±yor.

William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton yani ailenin en sevilen ve Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼ ise gizemli bir operasyonun ardÄ±ndan iki buÃ§uk aydÄ±r insan iÃ§ine Ã§Ä±kmÄ±yor.

Durum bÃ¶yle olunca da KraliÃ§e Camilla, bir sÃ¼redir aileyi temsil etme gÃ¶revini Ã¼stleniyor.

Gözden KaçmasÄ±nGizemli ameliyatÄ±n ardÄ±ndan ilk kez ortaya Ã§Ä±ktÄ±.... YaÅŸadÄ±klarÄ± onu Ã§ok hÄ±rpalamÄ±ÅŸ... Eski halinin yerinde yeller esiyorGizemli ameliyatÄ±n ardÄ±ndan ilk kez ortaya çÄ±ktÄ±.... YaÅŸadÄ±klarÄ± onu çok hÄ±rpalamÄ±ÅŸ... Eski halinin yerinde yeller esiyor Haberi görüntüle

Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak bÃ¼kÃ¼yorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak

WILLIAM SON ANDA KATILMAYACAÄžINI DUYURDU
Son olarak ailenin akrabasÄ± olan Yunanistan'Ä±n eski kralÄ± Konstantin iÃ§in dÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸine Camilla yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.

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AslÄ±nda o etkinliÄŸe William da katÄ±lacaktÄ± ama son anda kiÅŸisel nedenlerle diyerek anma toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmadÄ±.

KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse bir zamanlar ailede fazla sevilmeyen Camilla, artÄ±k yalnÄ±z baÅŸÄ±na temsil gÃ¶revini Ã¼stleniyor.

Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak bÃ¼kÃ¼yorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak

KISA BÄ°R TATÄ°LE GÄ°TTÄ°
Yunanistan kralÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen anma toplantÄ±sÄ±ndan sonra Camilla da kÄ±sa bir tatile cÄ±ktÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re her ne kadar kocasÄ± kanser tedavisi gÃ¶rse de Camilla'nÄ±n yorulduÄŸunu sÃ¶yleyin onu denizaÅŸÄ±rÄ± bir Ã¼lkede biraz dinlenmesi iÃ§in ikna etti.

Fakat geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼lkenin yeni kraliÃ§esi Camilla'yÄ± yine yoÄŸun bir program bekliyor. Ä°lk etkinliÄŸi ise 11 Mart'ta.

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Yuva yÄ±kan kadÄ±n diye dudak bÃ¼kÃ¼yorlardÄ±: Åžimdi koca aile onun eline kaldÄ±... Mart ayÄ± bitmeden tarih yazacak

'GENÃ‡LER DE GÃ–REV ALSIN' Ã–NERÄ°SÄ°
Bu arada bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸanan tersliklerden sonra kraliyet uzmanlarÄ± da birbirinden farklÄ± deÄŸerlendirmeler yapÄ±yor.

Son dÃ¶nemde hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden sahneden Ã§ekilen aile Ã¼yelerinin yerine artÄ±k yaÅŸlÄ± sayÄ±lacak Glocuster DÃ¼kÃ¼'nÃ¼n bile bastonuna dayanarak bir etkinliÄŸe gitmesinden sonra uzmanlardan ortak bir deÄŸerlendirme geldi.

Onlara gÃ¶re Edinburgh DÃ¼kÃ¼ ile karÄ±sÄ± Sophie7nin iki Ã§ocuÄŸu Louise Windsor ile erkek kardeÅŸi James'in de artÄ±k aileyi temsil gÃ¶revini Ã¼stlenmeye baÅŸlamasÄ± gerekiyor.

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#Kraliçe Camilla#Kral Charles#Prens William

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