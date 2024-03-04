Omuzundaki yük ağır geldi... Kocasını kıramadı, bavulunu toplayıp ülkeden kaçtı

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Tıpkı 70 yıldan fazla tahta çıkmak için bekleyen Büyük Britanya Kralı 3'üncü Charles gibi... Dünyanın en ileri yaşta tahta çıkan krallarından biri olarak tarihe geçen Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölümünden sonra tahta çıktı.

O KADAR BEKLEDİ AMA KEYFİ KISA SÜRDÜ

Tabii bunun için büyük bir acıyı yaşaması yani annesinin ölümünü beklemesi gerekti. Sonra da acısını kalbine gömüp vakit geçirmeden görevlerine başlaması...

Ama 75 yaşındaki Charles, yıllarca beklediği tahtın keyfini belki de en çok görkemli taç giyme töreninde yaşadı.

Sonra ise işler onun beklemediği şekilde gelişti. Zaten son iki yıldır oğulları William ile Harry arasındaki gerilimden etkilenen Charles, bu kez de ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştı.

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Tahta çıktıktan sadece dokuz ay sonra kansere yakalandığı açıklandı. Bir başka deyişle Charles, krallığın keyfini bile süremeden büyük bir mücadeleye girişti.

AİLENİN BÜTÜN YÜKÜNÜ BİR SÜREDİR O TAŞIYOR

Ama İngiliz kraliyet ailesinin başındaki sağlık sorunları sadece bununla sınırlı değil. En çok kamuoyu karşısına çıkan ve halktan da en çok ilgiyi gören Galler Prensesi Kate, karın bölgesinden operasyon geçirdi, nisan ortalarına kadar dinlenecek.

Bir başka deyişle söylersek bu süreçte İngiliz kraliyet ailesini temsil eden farklı yüzler, farklı aile üyeleri öne çıkabilir. Çünkü Charles kimi zaman programlarına katılamıyor. Kate Middleton ise daha uzun süre ortalarda görünmeyecek.

Bu süreçte ailenin bütün yükü Kraliçe Camilla'nın omuzlarına yığıldı. Geçen hafta Yunanistan'ın taçsız kralı Konstantin anısına düzenlenen anma etkinliğine katılamayan kocasının yerine aileyi tek başına temsil etti Camilla.

Üstelik o gün Prens William da "kişisel nedenler" ileri sürerek etkinliğe katılmadı.

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Uzun süredir bir yandan kocasının hastalığı, bir yandan da görevleri derken artık yaşı da kemale eren Kraliçe Camilla da iyice yoruldu.

YURT DIŞINA TATİLE GİTTİ

İşte bu yüzden de görevlerinden ve hatta eşinden de bir mola alıp uçağa atladığı gibi deniz aşırı bir ülkeye tatile gitti. 76 yaşındaki Camilla'nın 11 Mart'a kadar tatilde olacağı belirtildi.

Kraliçe Camilla, kocası Charles'ın hastalığı açıklandığından bu yana hem kendi programlarına uydu hem de kimi etkinliklerde kocasını temsil etti.

Buu adar yorgunluğun üzerine de sonunda Camilla, belli ki "tebdili mekanda ferahlık vardır" diye düşünerek bavulunu aldı ve tatile çıktı.

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Camilla'nın nereye gittiği açıklanmasa da yurt dışına çıktığı ve deniz aşırı bir ülkede dinlenmeye çekildiği belirtildi.

KOCASI KISA BİR TATİL İÇİN ISRAR ETTİ

11 Mart'taki Milletler Topluluğu Günü'nde ise yine işinin başında olacak Camilla. Hatta o etkinliğe de kendisi gidecek. Çünkü kocası Kral Charles, fiziken törene katılmak yerine bir video mesaj gönderecek.

Kraliyet ailesini yakından takip eden uzmanlardan biri olan Ingrid Seward'a göre, Camilla'nın çok yorgun düştüğünü düşünen Charles, ona kısa bir tatile gitmesi için ısrar etti.

Camilla da bunun iyi bir fikir olduğunu düşündü ve İngiltere'den uzaklaştı.

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Camilla yokken kocası Charles da fazla ortalarda görünmeyecek. Bu durumda son zamanlarda karısının hastalığı nedeniyle canı sıkkın olan Prens William ile amcası yani Kral'ın en küçük kardeşi Prens Edward aile görevlerini üstlenecek. Ona karısı Düşes Sophie de eşlik edecek kimi etkinliklerde.

Özetlemek gerekirse Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından aile bir türlü toparlanıp bir düzene giremedi. Yaşanan talihsizlik rüzgarlarıyla bir o yana bir bu yana sallanıp duruyor.