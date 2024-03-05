Gizemli ameliyatÄ±n ardÄ±ndan ilk kez ortaya Ã§Ä±ktÄ±.... YaÅŸadÄ±klarÄ± onu Ã§ok hÄ±rpalamÄ±ÅŸ... Eski halinin yerinde yeller esiyor

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Ä°ÅŸte bÃ¶yle biri bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan bu yana gÃ¼ndemden hiÃ§ ama hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi... Bunun nedeni de aniden aÃ§Ä±klanan ve herkesi ÅŸoke eden bir saÄŸlÄ±k sorunu.

Ãœstelik bu sorun Ã¶ylesine Ã¼stÃ¼ kapalÄ± bir biÃ§imde duyuruldu ki hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan sÃ¶ylentiler bitmek bilmedi.

SÃ¶z konusu bu Ã¼nlÃ¼ yaklaÅŸÄ±k iki ay sonra ilk kez ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda da bu sÃ¶ylentiler sakinleÅŸeceÄŸi yerde daha da alevlendi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kimse bir ÅŸekilde kameralara yakalanan o kiÅŸinin gerÃ§ekten o olduÄŸuna inanmadÄ±.

ANNESÄ°NÄ° HERKES TANIDI... AMA YANINDAKÄ°NÄ°N KATE OLDUÄžUNA KÄ°MSE Ä°NANMADIÂ

AnladÄ±nÄ±z deÄŸil mi Galler Prensesi Kate Middleton'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi... Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda karÄ±n bÃ¶lgesinden "planlÄ±" bir ameliyat geÃ§irdiÄŸi duyurulan Kate Middleton, 25 AralÄ±k 2023 gÃ¼nÃ¼nden bu yana ortada gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu.

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Son olarak Noel ayininde ailesiyle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Kate ondan sonra kelimenin tam anlamÄ±yla kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

Kensington SarayÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda yapÄ±lan ilk aÃ§Ä±klamada Prenses'in "planlÄ±" bir operasyon geÃ§irdiÄŸi ve nisan ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na kadar bÃ¼tÃ¼n programlarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.Â

Hem hastanede iki hafta kalmasÄ± hem de taburcu olurken tek kare bile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vermemesi nedeniyle Kate Middleton, dedikodu Ã§arklarÄ±nÄ±n tam ortasÄ±nda kaldÄ±.

HAKKINDA 'BÄ°N BÄ°R' SÃ–YLENTÄ° ORTAYA ATILDIÂ

HakkÄ±nda kocasÄ± William ile aralarÄ±nÄ±n bozuk olmasÄ±ndan, ondan ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne, kÃ¶tÃ¼ giden estetik operasyonlardan tehlikeli bir hamileliÄŸe kadar bin bir tane sÃ¶ylenti ortaya atÄ±ldÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlara uzun sÃ¼re sessiz kala Kensington SarayÄ±, sonunda "Kate iyileÅŸiyor, her ÅŸey yolunda" diye kÄ±sa bir aÃ§Ä±klamayla yanÄ±t verdi. Ama bu da kimseyi tatmin etmedi. SÃ¶ylentiler daha da alevlendi.

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Åžimdi ise bu konuda yeni ve aÃ§Ä±kÃ§asÄ± beklenmedik bir geliÅŸme oldu. Galler Prensesi Kate Middleton, o gizemli operasyondan sonra ilk kez kameralara takÄ±ldÄ±. Ya da sosyal medyada sonu gelmeyen sÃ¶ylentilere gÃ¶re "Kate Middleton olduÄŸu sÃ¶ylenen bir genÃ§ kadÄ±n" paparazzi objektiflerine yakalandÄ±.Â

Paparazzinin Ã§ok uzaktan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi o kareler internetteki ABD merkezli TMZ adlÄ± internet sitesi tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ± ilk olarak.

O kared Kate Middleton'Ä±n yanÄ±nda annesi Carole vardÄ±. Windsor Åžatosu civarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen anne ile kÄ±zÄ± bir otomobilin iÃ§indeydi. AracÄ± annesi Carole kullanÄ±yor, Kate ise yolcu koltuÄŸunda oturuyordu.

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ANNESÄ°NÄ°N YÃœZÃœNE GÃœNEÅž VURUYOR, KATE GÃ–LGELER Ä°Ã‡Ä°NDEÂ

Kate'in gÃ¶zÃ¼nde gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri vardÄ±. YÃ¼zÃ¼nde tek gram makyaj yoktu. Annesi ve kendisi de gayet ciddi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiliyordu.

AracÄ± kullanan kiÅŸinin Carole Middleton olduÄŸu gayet aÃ§Ä±k bir biÃ§imde belli o karede. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tam deklanÅŸÃ¶re basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda gÃ¼neÅŸ de Carole'Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ aydÄ±nlatÄ±yordu.

Fakat bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Kate olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ve yanÄ±ndaki koltukta oturan genÃ§ kadÄ±n ise gÃ¶lgede kalÄ±yordu.

Ãœstelik de gÃ¶zÃ¼nde gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri vardÄ±. Daha da Ã¶nemlisi birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Carole'Ä±n yanÄ±ndaki o genÃ§ kadÄ±n Kate deÄŸil kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Pippa'ydÄ± aslÄ±nda. Bu kare de sÃ¶ylentilerin sonunu getirmek iÃ§in bizzat Kate tarafÄ±ndan organize edilmiÅŸti.

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YÄ°NE SÃ–YLENTÄ°LER BÄ°TMEDÄ°Â

OlayÄ± kÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse; "ameliyattan sonra ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi" denilerek basÄ±na yansÄ±yan o kare Kate'in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ±nÄ± tatmin etmedi.

Daha doÄŸrusu sosyal medyaya bakÄ±lÄ±rsa pek az kiÅŸi o genÃ§ kadÄ±nÄ±n Kate olduÄŸuna inandÄ±. Tabii yine sÃ¶ylenti Ã§arklarÄ± dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.

BazÄ± kiÅŸilere gÃ¶re Carole'Ä±n yanÄ±nda oturan kiÅŸi gerÃ§ekten de kÄ±zÄ± Kate idi. Ama sÃ¶ylendiÄŸi gibi Ã¶yle planlÄ± bir operasyon sonrasÄ±na benzemiyordu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼. Belli ki aÃ§Ä±klanmayan daha ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu vardÄ±.

Ã–ncelikle aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f olan Kate'in yÃ¼zÃ¼ normalden Ã§ok daha ÅŸiÅŸti. Bu kiÅŸilere gÃ¶re Kate, operasyondan sonra bazÄ± ilaÃ§lar kullanmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. O ilaÃ§lar da Galler Prensesi'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸiÅŸmesine neden olmuÅŸtu.

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"GÃ–ZLERÄ°NÄ°N ALTINDAKÄ° MORLUKLARI SAKLAMAK Ä°STEDÄ°"

Bir grup insan da Kate'in gÃ¶zlerinin altÄ±ndaki morluklarÄ± saklamak iÃ§in gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼.

Onlara gÃ¶re Kate bir dizi estetik operasyon geÃ§irmiÅŸti. Ãœstelik bu operasyonlar kÃ¶tÃ¼ gitmiÅŸti bu nedenle de yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kimseye gÃ¶stermek istemiyordu.

Kate ile annesinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne farklÄ± ve daha ilginÃ§ yorumlar da geldi. BazÄ± yorumlara gÃ¶re Carole'Ä±n yanÄ±ndaki Kate bile deÄŸildi.

HakkÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan bunca sÃ¶ylentiden sonra bÃ¶yle bir olay planlanmÄ±ÅŸtÄ±. Yani o yolcu koltuÄŸundaki kadÄ±n Kate deÄŸil ona benzediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len baÅŸka biriydi.

Ama dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda burun ve yÃ¼z yapÄ±sÄ±nÄ±n Kate'e aslÄ±nda hiÃ§ benrzemediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.

Ãœstelik bu kiÅŸilere gÃ¶re Kate'in saÃ§larÄ± da gerÃ§ek saÃ§Ä± gibi deÄŸildi. O genÃ§ kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ yerleÅŸtirilmiÅŸ pek de Ã¶zenle dÃ¼zenlenmemiÅŸ bir peruk vardÄ±.

Ã–zetle herkes Kate'i gÃ¶rmek istedi sonunda bir paparazzi fotoÄŸrafÄ±nda Kate ortaya Ã§Ä±ktÄ± ama bu durumda da kimse gerÃ§ekten o genÃ§ kadÄ±nÄ±n Galler Prensesi olduÄŸuna hiÃ§ inanmadÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kate Middleton gerÃ§ekten de Paskalya sonrasÄ± yani nisan ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kana kadar da bu sÃ¶ylentiler bitmek bilmeyecek.

Kate Middleton her Ã¼Ã§ doÄŸumundan sadece bir ya da iki gÃ¼n sonra Ã¶zenli kÄ±yafeti, yapÄ±lÄ± saÃ§larÄ± ve kucaÄŸÄ±nda bebeÄŸiyle basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yordu. PlanlÄ± olduÄŸu belirtilen bu operasyondan sonra bunu yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de herkes onun gizlenen Ã§ok ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â

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