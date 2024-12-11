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AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Camilla Parker Bowles#Kral Charles#Kraliçe Camilla
AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 11, 2024 12:26

Ä°ngiliz kraliyet ailesi son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r hayatÄ±n acÄ± yÃ¼zÃ¼yle sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Ã–nce ailenin en yaÅŸlÄ± Ã¼yesi olan Prens Philip hayata veda etti, ardÄ±ndan da KraliÃ§e 2. Elizabeth. Sonra Charles kral olarak tahta Ã§Ä±ktÄ±, Ã¶nde gelen Ã¼yeler hiyerarÅŸik konumlarÄ±na gÃ¶re yeni unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±...Tam her ÅŸey durulup oturdu diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rken bambaÅŸka geliÅŸmeler oldu.

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Charles, daha yÄ±llarca bekledikten sonra kral olmanÄ±n keyfini bile tam olarak Ã§Ä±karamadan kansere yakalandÄ±.

ArdÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate Middleton da kanserle mÃ¼cadele etmeye baÅŸladÄ±.

Ailenin Ã¶nde gelen ve en Ã§ok resmi gÃ¶reve giden bu iki Ã¼yesinin boÅŸluÄŸunu ise KraliÃ§e Camilla doldurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±...

Ama o da artÄ±k 77 yaÅŸÄ±nda ve son dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± onu da zorluyor. Bir baÅŸka deyiÅŸle Camilla da nice badireler atlattÄ±ktan sonra kavuÅŸtuÄŸu tacÄ±n ve tahtÄ±n keyfini Ã§Ä±karmasÄ±na Ã§ok da fÄ±rsat vermiyor.

AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

ONUN DA ESKÄ° SAÄžLIÄžI YOKÂ 
Her ne kadar daha geÃ§en hafta Katar Emiri ve eÅŸi onuruna verilen resmi yemekte ailenin en gÃ¶steriÅŸli taÃ§larÄ±ndan birini takÄ±p ortaya Ã§Ä±ksa da Camilla'nÄ±n da eski saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yok artÄ±k.

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Hatta o gÃ¼n aÃ§Ä±k havada yapÄ±lan karÅŸÄ±lama tÃ¶renine geÃ§irdiÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼s enfeksiyonunu ileri sÃ¼rerek katÄ±lamadÄ±...Â 

Durum bÃ¶yle olunca da Camilla'nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili komplo teorileri aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti. Bu da boÅŸuna deÄŸil elbette. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Camilla neredeyse bir aydÄ±r bir tÃ¼rlÃ¼ iyileÅŸemedi.Â 

BÃ¼tÃ¼n bu komplo teorilerine de Camilla'nÄ±n eski eÅŸi Andrew Parker Bowles'tan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Tom Parker Bowles yanÄ±t verdi.

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AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

'ANNEM AVUSTRALYA TURUNDA HASTALIK KAPTI'
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Freddy Clode'un The Go To Food adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Tom, annesinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.

"SanÄ±rÄ±m Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Avustralya gezisinde annem bir Ã§eÅŸit hastalÄ±k kaptÄ±. Hasta olmasÄ±na raÄŸmen tam olarak iyileÅŸmeden yeniden iÅŸinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼" diye konuÅŸtu.

HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam olarak atlatmadan gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in annesinin iyileÅŸmesinin geciktiÄŸini vurguladÄ± Tom Parker Bowles.

KraliÃ§e Camilla'nÄ±n oÄŸlu Tom "Annem tam olarak iyileÅŸecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n" diyerek bu konudaki sÃ¶zlerini tamamladÄ±.Â 

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AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

BÄ°R AYDAN FAZLA SÃœREDÄ°R HASTAÂ 
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Camilla, geÃ§tiÄŸimiz kasÄ±m ayÄ±ndan bu yana hasta....Â  Aile ve Ã¼lke iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir etkinlik olan Anma GÃ¼nÃ¼'ne de bu yÃ¼zden katÄ±lamadÄ±.

O dÃ¶nemde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Camilla'nÄ±n gÃ¶ÄŸÃ¼s enfeksiyonu geÃ§irdiÄŸi, tam olarak iyileÅŸmesi gerektiÄŸi iÃ§in bazÄ± programlarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi duyuruldu,

Bu kararÄ±n altÄ±nda yatan nedenlerden birinin de ailenin diÄŸer Ã¼yelerini hastalÄ±k riskinden korumak olduÄŸu belirtildi.Â 

Bunun ardÄ±ndan da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek baÅŸka bazÄ± etkinliklere de katÄ±lmayÄ±nca hakkÄ±nda komplo teorileri de ortaya atÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Sonunda da Camilla'nÄ±n bir tÃ¼r zatÃ¼rree'ye yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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DoktorlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisini dinleyen Camilla da tam olarak iyileÅŸmek iÃ§in elinden geldiÄŸince dinlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â 

Bir yandan iyileÅŸirken diÄŸer yandan da gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§abalayan Camilla, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte "Hala biraz yorgunum ama toparlanÄ±yorum" sÃ¶zleriyle durumunu anlattÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nSÄ±rrÄ±nÄ± Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±, rolÃ¼nÃ¼n hakkÄ±nÄ± verdiSÄ±rrÄ±nÄ± üzerinde taÅŸÄ±dÄ±, rolünün hakkÄ±nÄ± verdiHaberi görüntüle

AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

Kral Charles ve eÅŸi KraliÃ§e Camilla, geÃ§tiÄŸimiz ekim ayÄ±nda Avustralya ve Samoa'yÄ± kapsayan bir tuna Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. OÄŸlunun iddiasÄ±na gÃ¶re bu gezi sÄ±rasÄ±nda Camilla hastalÄ±k kaptÄ±.

AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

Camilla'nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Anma GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinde Galler Prensesi Kate Middleton yer aldÄ±...

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AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

Kate, yine Camilla'nÄ±n katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Katar Emiri'ni karÅŸÄ±lama tÃ¶renine de onun yerine gitti.

AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

Camilla o akÅŸam Buckingham SarayÄ±'nda verilen yemekte ise ailenin en gÃ¶steriÅŸli taÃ§larÄ±ndan birini takarak yerini aldÄ±.

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#Camilla Parker Bowles#Kral Charles#Kraliçe Camilla

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