AÅŸkÄ± uÄŸruna yÄ±llarca her zorluÄŸa katlandÄ±... Åžimdi hem kocasÄ± var hem tahtÄ±... Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elden gitti

Charles, daha yıllarca bekledikten sonra kral olmanın keyfini bile tam olarak çıkaramadan kansere yakalandı.

Ardından büyük oğlu William'ın karısı Kate Middleton da kanserle mücadele etmeye başladı.

Ailenin önde gelen ve en çok resmi göreve giden bu iki üyesinin boşluğunu ise Kraliçe Camilla doldurmaya çalıştı...

Ama o da artık 77 yaşında ve son dönemde yaşadığı sağlık sorunları onu da zorluyor. Bir başka deyişle Camilla da nice badireler atlattıktan sonra kavuştuğu tacın ve tahtın keyfini çıkarmasına çok da fırsat vermiyor.

ONUN DA ESKİ SAĞLIĞI YOK

Her ne kadar daha geçen hafta Katar Emiri ve eşi onuruna verilen resmi yemekte ailenin en gösterişli taçlarından birini takıp ortaya çıksa da Camilla'nın da eski sağlığı yok artık.

Hatta o gün açık havada yapılan karşılama törenine geçirdiği göğüs enfeksiyonunu ileri sürerek katılamadı...

Durum böyle olunca da Camilla'nın sağlığı ile ilgili komplo teorileri aldı başını gitti. Bu da boşuna değil elbette. Çünkü Camilla neredeyse bir aydır bir türlü iyileşemedi.

Bütün bu komplo teorilerine de Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles'tan dünyaya gelen oğlu Tom Parker Bowles yanıt verdi.

'ANNEM AVUSTRALYA TURUNDA HASTALIK KAPTI'

Geçtiğimiz günlerde Freddy Clode'un The Go To Food adlı podcast yayınına konuk olan Tom, annesinin sağlığı hakkında konuştu.

"Sanırım çıktığı Avustralya gezisinde annem bir çeşit hastalık kaptı. Hasta olmasına rağmen tam olarak iyileşmeden yeniden işinin başına döndü" diye konuştu.

Hastalığını tam olarak atlatmadan görevlerine başladığı için annesinin iyileşmesinin geciktiğini vurguladı Tom Parker Bowles.

Kraliçe Camilla'nın oğlu Tom "Annem tam olarak iyileşecek. Çünkü o güçlü bir kadın" diyerek bu konudaki sözlerini tamamladı.

BİR AYDAN FAZLA SÜREDİR HASTA

Aslına bakılırsa Camilla, geçtiğimiz kasım ayından bu yana hasta.... Aile ve ülke için çok önemli bir etkinlik olan Anma Günü'ne de bu yüzden katılamadı.

O dönemde yapılan açıklamada Camilla'nın göğüs enfeksiyonu geçirdiği, tam olarak iyileşmesi gerektiği için bazı programlarını iptal ettiği duyuruldu,

Bu kararın altında yatan nedenlerden birinin de ailenin diğer üyelerini hastalık riskinden korumak olduğu belirtildi.

Bunun ardından da sağlığını öne sürerek başka bazı etkinliklere de katılmayınca hakkında komplo teorileri de ortaya atılmaya başlandı.

Sonunda da Camilla'nın bir tür zatürree'ye yakalandığı ortaya çıktı.

Doktorlarının önerisini dinleyen Camilla da tam olarak iyileşmek için elinden geldiğince dinlenmeye çalışıyor.

Bir yandan iyileşirken diğer yandan da görevlerini sürdürmeye çabalayan Camilla, bu ayın başında katıldığı bir etkinlikte "Hala biraz yorgunum ama toparlanıyorum" sözleriyle durumunu anlattı.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, geçtiğimiz ekim ayında Avustralya ve Samoa'yı kapsayan bir tuna çıkmıştı. Oğlunun iddiasına göre bu gezi sırasında Camilla hastalık kaptı.





Camilla'nın hastalığı nedeniyle katılamadığı Anma Günü etkinliklerinde Galler Prensesi Kate Middleton yer aldı...

Kate, yine Camilla'nın katılamadığı Katar Emiri'ni karşılama törenine de onun yerine gitti.





Camilla o akşam Buckingham Sarayı'nda verilen yemekte ise ailenin en gösterişli taçlarından birini takarak yerini aldı.