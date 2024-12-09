Sırrını üzerinde taşıdı, rolünün hakkını verdi

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Aslına bakılırsa Prens William ile flört ettiği ortaya çıktığından bu yana Kate ilgi odağı, ama geçen haftaki bir başkaydı. Gerçi kanser tedavisi göreceğini açıkladıktan sonra arada birkaç etkinlikte görünmüştü Kate ama bu defa aile için büyük önem taşıyan bir etkinlikte hem de başrolü üstlendi. Sonuç olarak bunun hakkını da verdi.

KARŞILAMADA KATE BAŞROLDEYDİ

Kemoterapi tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk kez bu kadar üst düzey bir görevde yer aldı Kate Middleton. Katar Emiri ile eşinin Londra ziyaretinde konuklarını Prens William ile birlikte resmi bir törenle karşıladı.

O karşılama töreninde de her zamanki gibi şıktı Kate Middleton.

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Yine uluslararası konuklarına bir saygı gösterisi olarak Katar bayrağında yer alan bordo renkte bir kıyafet giydi. Başında aynı renk şapkası, ayağında aynı renk çizmeleri ve elinde de çantasıyla bir şıklık tablosu sergiledi. Tabii inci ve pırlanta takılarını da unutmamak gerek.

Ama o gün farklı bir durum daha vardı Kate'in giyimiyle ilgili...

Galler Prensesi çok şıktı şık olmasına yine de küçük bir "sır" saklıyordu üzerinde. Her ne kadar ilk bakışta belli olmasa da açık havada bir kıyafet, kapalı ortamda başka bir kıyafet giydi.

ELBİSE DE DEĞİŞTİ ÇİZMELER DE

Kate Middleton o karşılama töreni için çok sevdiği bir modacı olan Alexander McQueen'in imzasını taşıyan bir manto elbise giydi. Ancak dikkatli gözlerin kaçırmadığı bir ayrıntı vardı. Renkleri birebir aynı modelleri de ilk bakışta fark edilmeyecek gibi benzer olsa da Kate o gün birkaç dakika içinde kıyafetini değiştirdi.

Katar Emiri ve eşini karşıladığı açık havada Kate, bordo bir manto elbise giydi. Çarpıcı bir yaka modeli olan elbisenin önünde iki tane siyah düğme vardı. Aynı renk eldiven, çanta ve çizmelerini eksik etmedi Kate.

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Her ne kadar akşam verilen resepsiyona katılmasa da konuklarını alıp Kral Charles'ın ev sahipliğinde Buckingham Sarayı'nda verilen öğle yemeğinde yerini aldı.

Ondan önce de bütün konuklarla yapıldığı gibi saraydaki bir sergiyi gezdiler.

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GERDANLIĞI ÖN PLANA ÇIKARDI

İşte orada Kate'in giyimindeki sır da ortaya çıktı. Rengi de modeli de ilk bakışta sabah giydiğinden ayırt edilmeyen bordo bir elbise vardı bu kez üzerinde.

Boynundaki tarihi gerdanlığı gözler önüne seren "v" yakalı elbisesinin ön ve arkasında yer alan düğmeler de dikkat çekti bu kez.

Kate'in giyimiyle ilgili karşılama töreninden farklı başka bir ayrıntı da bordo çizmelerini çıkarmış olmasıydı. Belli ki sergi salonuna geçmeden önce onları yine bordo renkli yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

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Kate Middleton, açık havada giydiği manto elbiseyi Buckingham'da çıkardı. Altında manto elbiseden ilk bakışta ayırt edilmeyen bordo elbiseyle kaldı. Aynı şekilde ayağındaki çizmeleri de bordo stilettolar ile değiştirdi.





Kate aynı elbiseyi ve şapkayı geçen yıl eylül ayında katıldığı bir etkinlikte de giymişti. O gün fazla göz alıcı takılar kullanmamıştı.





O gün Katar Emiri ve eşini karşılama töreni sırasında başrol Kate Middleton'a verilmişti. Camilla'nın sağlık sorununu gerekçe göstererek katılmadığı o törende Kate de görevinin hakkını sonuna kadar verdi.

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MÜCEVHERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Kate'in o gün taktığı takılar da kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcıydı... Ki onları zaten daha önce de bazı önemli etkinliklerde kullanmıştı.

Boynundaki gösterişli gerdanlık da tanıdıktı aslında. Kate Middleton bu gerdanlığı hem Prens Philip'in hem de Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenlerinde takmıştı.

Kate'in kullandığı küpeler ve kolye Kraliçe 2. Elizabeth'e ait. Dört sıra inci ve ortasındaki değerli taştan oluşan bu kolye, bir zamanlar onun boynunu süslüyordu.

Kate, bu göz alıcı Japon incisi kolyenin yanı sıra yine Kraliçe'ye ait olan inci küpeleri taktı.

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KRALİÇE'YE HEDİYE EDİLMİŞ

Middleton'ın boynundaki bu inciler, 1970'lerde Kraliçe'nin Japonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ona hediye edilmişti.

Middleton, bu kolyeyi 2017'de Kraliçe ile Prens Philip'in 70'inci evlilik yıl dönümü kutlamalarında da takmıştı.

Kolye, 1980'lerde Prenses Diana tarafından kullanılmıştı. Kate'in kulağındaki küpeler ise 1947 yılında Kraliçe'ye Bahrain Hükümdarı tarafından düğün hediyesi olarak verildi. Kraliçe kolyesini Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında da kullandı.