Kaynanası öldü, önce sarayına yerleşti... Sonra da kimseye el sürdürmediği en değerli tacını başının üstüne kondurdu

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Bir döneme damgasını vuran da Prens Charles, eski karısı Prenses Diana ve evliyken bile aşkını bitirmediği Camilla Parker Bowles arasındaki aşk üçgeni oldu. O dönemleri zaten bilenler bilir... Ama artık Diana hayatta değil, Kraliçe 2. Elizabeth de... Tahtta oturan kişi Charles ve kraliçe de bir zamanlar "öteki kadın" olarak anılan Camilla.

Her ne kadar yıllar boyunca sadece İngiltere'de değil tüm dünyada "istenmeyen kadın" ilan edilmiş olsa da ortada bir gerçek var. Diana'nın yuvasını yıkan hatta onun ölümüne yol açan kadın olarak bilinen Camilla artık ailenin en önde gelen kadın üyesi... En azından kocası Charles hayatta olduğu sürece.

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YILLARCA KÖTÜLENMENİN ACISINI ÇIKARIYOR

Camilla dün gece de Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir resmi yemekte bütün bakışları üzerinde topladı. Bunun nedeni de başındaki o kocaman, bakanların gözlerini kör eden bir ışıltı yayan taçtı... Boynunda ona uygun gerdanlığı, kolunda bileziği ve kulağında küpeleri vardı... Ama hiçbiri o taç kadar dikkat çekmedi.

Camilla, bugüne kadar konumu gereği İngiliz kraliyet ailesinin çok gösterişli ve değerli taçlarıyla da boy gösterdi. Ama bu defaki biraz daha başka. Bir başka deyişle Camilla, geçmişte yıllarca nefretle anılmanın acısını belli ki ailenin en değerli mücevherlerini kullanarak çıkarmaya çalışıyor.

Gelin bunun nasıl olduğuna bir bakalım.

ÜZERİNDE KIRMIZI KADİFE ELBİSE BAŞINDA AİLENİN EN DEĞERLİ TACI

Katar Emiri ile karısı resmi bir ziyaret için Londra'da bulunuyor. Onları uçaktan inince yerleştikleri konuttan almaya Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William gitti.

Gerçekleşen görkemli törenin ardından grup Buckingham Sarayı'nın yolunu tuttu. Orada bir sergi gezildi ve özel bir öğle yemeği yenildi. Bütün o saatlerde kanser tedavisi yeni tamamlanan Kate Middleton ile kocası Prens William da konuklarına eşlik etti.

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Akşam da Katar Emiri ve eşi onuruna Buckingham Sarayı'nda bir yemek verildi. Karşılama törenine hastalığı nedeniyle katılamayan Kraliçe Camilla ile kocası Kral Charles ile birlikte o yemekte yerini aldı.

Kate ise yine sağlığını ön plana alarak akşam yemeğine katılmadı. Onun olmadığı yemekte de Camilla görünümüyle herkesten rol çalmayı kolayca başardı.

Kırmızı kadife bir elbise giyen Camilla, başına da İngiliz kraliyet ailesinin en değerli taçlarından biri olan Kokoşnik tacını taktı.

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SADECE DÖRT KİŞİ KULLANABİLDİ

Kokoşnik tacının 1888 yılına kadar uzanan bir geçmişi var. Bu taç, o dönemde Galler Prensesi sonra da kraliçe olan Alexandra için kadınlardan oluşan bir komite tarafından yaptırılmıştı. Üzerinde sarı ve beyaz altın üzerine yerleştirilmiş tam 488 tane elmas bulunuyor.

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İlk olarak Alexandra'nın başını süsleyen bu değerli taç, Kraliçe 2. Elizabeth'in de en sevdiği mücevherlerden biriydi. O da zaman zaman özellikle yabancı konuklar onuruna düzenlenen resmi davetlerde bu ünlü tacı kullanıyordu.

Bu arada Kokoşnik Tacı ile ilgili başka bir ayrıntıyı daha atlamayalım.

Her ne kadar geçmişi çok eskilere uzanıyor olsa da bu değerli taç, bugüne kadar Kraliçe 2. Elizabeth dâhil sadece dört kişi tarafından kullanıldı. İşte onlardan biri de kayınvalidesinin bile zorla kabul ettiği, yıllarca halkın tepkisini çeken Camilla oldu.

Bu tacın hikayesi de ilginç. İlk anda akla geldiği gibi başka bir zengin kraliyet ailesi tarafından hediye edilmiş değil bu taç.

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AİLE ONURUNU KURTARAN HEDİYE

Kokoşnik Tacı, sonradan Kral 7. Edward olarak tahta çıkan Galler Prensi ile karısı Galler Prensesi Alexandra'nın 25'inci evlilik yıl dönümü için toplumun seçkinleri tarafından hazırlanan bir hediye.

Bu arada o dönem aynı zamanda ülkenin toprak sahibi soylularının da çöküş dönemiydi. Bu ailelere mensup genç kızların çoğu iflası engellemek için zengin Amerikalılarla evlenmeye başlamıştı.

İşte tam o dönemde toplumun seçkin ailelerine mensup dört kadın bu önemli evlilik yıl dönümüne özel bir hediye hazırlamak için bir komite kurarak para topladı. Alexandra'ya görkemli bir evlilik yıl dönümü hediyesi vererek ailelerinin onurunu kurtaracaklarına da inanıyorlardı.

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Özetle bu dört kadın aristokrat ailelerden 4 bin sterlinin üzerinde para toplamayı başardı. Uzun sözün kısası bu girişimin sonucunda İngiliz kraliyet ailesinin bu en değerli tacı ortaya çıktı.

Tabii bu arada Prenses Alexandra'ya da tacın görünümü hakkındaki fikri soruldu.

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ESİN KAYNAĞI RUS ÇARİÇESİNİN TACI

O da Rusya'nın son çarı Nikolai'nin annesi ve aynı zamanda ablası olan Çariçe Maria Feodorovna'nın tacını örnek aldı.... Böylece Kokoşnik Tacı da ortaya çıktı

Ama sanmayın ki bu değerli taç öyle sıradan kişiler tarafından yapıldı. Garrard beyaz ve sarı altın üzerine bu 400'den fazla elması yerleştirdi. Zaman içinde üzerine biraz daha elmas eklenerek taç bugünkü haline getirildi.

Bu taç şimdi tarihi bir değer de taşıyor aynı zamanda. Ama ilk kullanıldığı dönemde Prenses Alexandra'nın ablası, dönemin Rus Çariçesi Maria'nın tacının birebir kopyası olarak nitelendirildi. Fazla da beğenilmedi.

Sonradan kralın karısı olarak kraliçe unvanı alan Alexandra hayatı boyunca bu tacı önemli etkinliklerde kullandı. Alexandra'nın ölümünden sonra Kokoşnik Tacı Kraliçe Mary'ye geçti. Ardından da 1953 yılından itibaren Kraliçe 2. Elizabeth'e geçti.

Elizabeth genellikle de taç ile benzer bir görünümü olan gerdanlığıyla birlikte kullandı bu parçayı.

İşte böyle bir tarihe sahip olan Kokoşnik Tacı'nı Camilla ilk kez Katar Emiri onuruna verilen yemekte kullandı. Yine İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundan seçtiği bir kolye ve bilekliği kullandı o yemekte. Kulağındaki elmas küpeler ise Camilla'nın kendi koleksiyonundan.

Kraliçe Elizabeth de bu değerli tacı çok önemli resmi etkinliklerde kullanıyordu.