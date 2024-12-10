Dünyanın gözü önünde mesajını verdi.. Kırmızı kağıdı ters tuttu, herkes gördü

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Artık geleceğin hükümdarları olarak Galler Prensesi ve Galler Prensi unvanını taşıyan Kate ile William, bir anlamda İngiliz kraliyet ailesinin vitrin yüzü...

Üstelik en az onlar kadar ilgi çeken çocukları da işin içinde bir süredir.

Önce babasının ardından tahtın sahibi olacak George, ardından baskın kişiliğiyle dikkat çeken çiftin tek kız çocuğu Charlotte derken onlara ufaklık Louis de yetişti...

Hatta zamanı geldi küçük prens bırakın büyük kardeşlerini bütün ailesini bile gölgede bırakacak davranışlara imza attı.

AFACAN LOUIS USLANMIŞ

2024 yılına kötü bir başlangıç yapan Kate Middleton, kanser tedavisi tamamlandıktan sonra ilk kez büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Geleneksel Noel konserini düzenledi ve konuklarını ağırladı. Elbette geniş ailesi de kocası William ve çocukları da onu yalnız bırakmadı.

Kate o gece kırmızılar içinde konuklarını ağırlarken bir yandan da kötü günlerin artık geride kalmasını kutladı.

Elbette gecenin ana kahramanı Galler Prensesi Kate Middleton oldu. Onunla yarışan tek kişi de üç çocuğunun en küçüğü olan 6 yaşındaki Prens Louis oldu.

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ANNESİNİ BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Babası William, ağabeyi George ve ablası Charlotte ile birlikte annesinin daha erken gittiği konserin yapılacağı Westminster Abbey'ye ulaştı Louis.

Ağabeyi George ile bir örnek takım elbise giyen Louis, her zamankinden çok daha uslu durmasıyla dikkat çekti.

Ama yine de küçük prens, ailesinin diğer üyelerini gölgede bırakan ve hala konuşulan bir davranışa imza attı.

Konserin yapılacağı mekanın dışında kurulan iyilik ağacına herkes kendisine iyilik yapan kişilere teşekkür eden ya da dileklerini ifade eden notlar bıraktı.

Diğer kardeşleri gibi Louis de bunu yaptı. Onun elindeki not kağıdı da çok dikkat çekti.

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'BENİMLE OYNADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Küçük Louis, kırmızı kağıdın üzerine el yazısıyla bir teşekkür notu yazdı. İşte o not da çok dikkat çekti.

Louis'nin elindeki notta "Teşekkürler büyükanne ve büyükbaba... Çünkü benimle oyunlar oynadınız" yazısı görüldü.

Önce Louis'nin bu notu kime yazdığı merak konusu olsa da sonradan olay aydınlandı.

Minik Louis, bu notu Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael'a yazılmıştı. Küçük Louis de bütün bir yıl boyunca özellikle de annesinin hastalığı sırasında kendisiyle ilgilenen anneannesi ve dedesine olan minnettarlığını bu şekilde belirtmiş oldu.

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Bu arada işin bu ayrıntısına da bakalım.

Ağabeyi George ile ablası Charlotte. ellerindeki notları kameraların göremeyeceği şekilde taşıdı... Ama küçük Louis yazdıklarını dışarıya doğru tutunca anneannesi ve dedesine teşekkür ettiği de ortaya çıktı.

Kate'in karın bölgesinden geçirdiği ameliyatın ve ardından gördüğü kemoterapinin şoku ve sıkıntısı yaşanırken Middleton ailesi de kenetlendi.

Her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinin olanakları çok geniş olsa da o dönemde Galler çiftinin üç çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenenler Carole ve Michael Middleton oldu.

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Elbette üç kardeşin dadısı Maria Teresa Borrallo da yanlarındaydı ama yine de Galler çocukları en candan ilgiyi yine anneanne ve dededen gördü.

Kate'in kız kardeşi Pippa ile erkek kardeşi James de onlara destek oldu.

Kaldı ki Middleton çifti zaten eskiden bu yana torunlarıyla yakından ilgileniyor. Anne Carole torunlarının doğayla buluşmasına destek oluyor.

Birlikte bahçede vakit geçiriyorlar, toprakla, bahçeyle ilgileniyorlar. Üstleri başları kirleniyor ama enerjilerini bu şekilde boşaltıyorlar.

İlk torunu George'un doğumundan bu yana olup bitenler böyle.





ANNELERİ HASTA YATAĞINDAYKEN YANLARINDA CAROLE VE MICHAEL VARDI

Ama Kate'in hastalığı döneminde ona olan destekleri daha da arttı. Belli ki küçük Louis de anneannesi ve dedesinin kendisine zaman ayırmasından, onunla oyunlar oynamasından büyük bir mutluluk duydu.

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Kate Middleton bu yılın mart ayında kanser tedavisi göreceğini duyurduğu videoda William ile birlikte üç küçük çocuklarının hayatının normal akışını kesmek istemediklerini söylemişti.

Hatta orada belirttiğine göre hastalık açıklamasını yapmak için de çocukların okulunun yarı yıl tatiline girmesi beklenmişti.

Küçük çocukların hastalıktan etkilenmemesi ve bunun üzerlerinde travma yaratmaması için Kate ile William kadar Middleton ailesi de seferber oldu.

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KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Şimdi de Kate'in zorlu dönemeci geçmiş olmasının keyfini birlikte çıkarıyorlar.

Noel konserinde de Middleton ailesi, Pippa'nın kocası James Matthews hariç tam kadro oradaydı...

Carole ve Michael Middleton ile James ve karısı Alizee, Kate'i bu önemli etkinlikte yalnız bırakmadı.

Üç çocuk annesi Pippa Middleton'a bu kez kocası eşlik etmedi. Ama Pippa Middleton, kıyafet seçimiyle geceye damga vuranlardan biri oldu. Hatta giyim- kuşamının ablasından daha şık olduğunu söyleyenler bile oldu.