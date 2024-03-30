Yalnız kalbinin kapısını araladı ama... Yaşadıkları ilişkinin adını bir türlü koyamadılar

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Geçen yılın yaz aylarından bu yana tam da böyle bir ünlü var gündemde. Büyük bir aşkla evlendiği kocasından çoktan boşandı.

Kocası ondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hiç vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtı. Hatta şu an hayatında olan genç kadınla bir gelecek bile düşünüyor.

Güzel yıldız ise görünüşe göre özel hayatı konusunda net bir karar verememiş gibi. Yaşı yaşına boyu boyuna uygun bir erkekle defalarca görüntülendi.

Ama o aralarında özel bir ilişki olmadığını hatta bir süre yalnız kalmak istediğini dolaylı yoldan da olsa ifade etti. Yine de bu konu üzerindeki gizem perdesi bir türlü aralanmış değil.

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ADI AŞK SÖYLENTİLERİNDEN HİÇ SİLİNMİYOR

Hayranlarının tahmin ettiği gibi Sofia Vergara bu sözünü ettiğimiz kişi. Kocası Joe Manganiello'dan geçen yıl boşanan Vergara'nın adı bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile anılıyor.

İkili gece gezmelerinde etrafa gülücükler saçarken defalarca görüntülendi. Buna rağmen Vergara, yakınları aracılığıyla Saliman ile aşk yaşamadığını ifade etti .

Ama öte yandan "görünen köy kılavuz istemez" diye de bir deyim vardır. Sofia Vergara ile Justin Saliman da bunun kanıtı gibi.

YİNE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili önceki gece de birlikte çıktıkları akşam yemeğinde objektiflere takıldı. Santa Monica'daki ünlü bir restorana giden Vergara ile Saliman, yine gayet neşeli ve mutlu bir görüntü sergiliyordu.

Restorandan çıkarken Sofia Vergara ve Justin Saliman, fotoğrafçıların sorularına hiç yanıt vermedi. Sadece gülümseyerek ve patlayan flaşlar yüzünden önlerini görmeye çalışarak otomobillerine doğru ilerlediler.

O sırada Sofia Vergara, belli ki birlikte yemek yedikleri bir arkadaşıyla da sarılıp yanaklarından öperek vedalaştı.

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BOŞANIP KENDİNİ GECE GEZMELERİNE BIRAKTI

Joe Manganiello ile ayrıldıktan sonra Sofia Vergara uzun bir süre kendini gece gezmelerine bıraktı. O sırada yanında hep kız arkadaşları vardı.

Fakat sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte defalarca görüntülendi. Tabii ki hakkında aşk söylentileri çıktı.

Doğrusu ikili birlikte görüntülendiklerinde bile aralarındaki mesafeyi korumaya çalışıyor hep. Bir başka deyişle onları el ele ya da daha samimi bir şekilde gören olmadı şimdiye kadar.

Bu arada geçtiğimiz aylarda Vergara'nın Saliman ile görüşmeyi bıraktığı iddiaları da ortaya atıldı. Buna göre Vergara Saliman ile ilişkisini dondurmuştu ve bir süre bekarlığın tadını çıkarmak istiyordu.

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Ama önceki akşam objektiflere yansıyan görüntülere bakılırsa ikilinin arasındaki buzlar eridi ve yeniden görüşmeye başladılar.

Bir başka deyişle Vergara gerçekten de bekarlığın keyfini çıkarıp Justin Saliman ile adını koymaya bir türlü yanaşmadığı bir ilişki yaşıyor Justin Saliman ile.

Vergara, Justin Saliman ile birlikte restorandan ayrılırken arkadaşıyla sarılıp öpüşerek vedalaştı.

Sofia Vergara, eski kocası Joe Manganiello çocuk sahibi olmak istediği için ondan boşandığını açıklamıştı.





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ESKİ KOCASININ CİDDİ BİR İLİŞKİSİ VAR

Öte yandan eski kocası Joe Manganiello ise Caitlyn O'Connor ile yeni bir aşka yelken açtığını dosta düşmana ilan etti bile. Son haberlere göre ikili artık aynı evde yaşıyorlar.

Hatta çiftle ilgili başka bir haber daha dolaşıyor ortada. Buna göre Manganiello ile O'Connor'dan her an bir bebek haberi gelebilir.

Bu konu önemli. Çünkü Vergara ile Manganiello'nun evliliğinin çocuk yüzünden bittiğini güzel yıldız kendisi açıklamıştı.

El Pais'e verdiği röportajda 47 yaşındaki Manganiello'nun bir çocuk sahibi olmak istediğini belirtip kendisinin ise 51 yaşında artık büyükanne olmaya hazırlandığını ifade etmişti.