Aşk pozuna yorum yağdı... Sana çocuk yapacak mı?

Haberin Devamı

Ama sonra ne olduysa oldu ve yollarını ayırdılar. Sekiz yılı evlilikle geçen 10 yıllık birliktelik sona gelmişti.

Bunun nedenleri hakkında birçok iddia ileri sürüldü. En sonunda, yakışıklı oyuncunun eski eşi, en önemli nedeni açıkladı. Tabii yine bu ünlü çiftin özel hayatı 'unutulanlar' arasına girmedi, magazin tarihinin tozlu sayfaları arasına karışmadı. Şimdi her ikisinin de özel hayatı ayrı ayrı mercek altına alınıyor.

İKİSİ DE KENDİ YOLUNA GİTTİ

Hollywood'un son yıllarda gördüğü bu mutlu başlayıp ayrılıkla biten aşk öyküsünün kahramanları Joe Manganiello ile Sofia Vargara. Sekiz yıllık evliliklerini geçen yıl bitiren eski çift, artık yeni hayatlarını yaşıyor.

Haberin Devamı

Vergara bir süre önce ortopedik cerrah Justin Saliman ile yakınlığıyla konuşuldu. Ama şimdi sırada eski eşi Joe Manganiello var. Üstelik onun durumu eski eşi gibi "sallantıda kalan" bir durum değil. Net olarak adı konulmuş bir ilişkisi var.

47 yaşındaki Manganiello, Sofia Vergara'dan ayrıldıktan sonra bir süredir Caitlin O'Connor ile görüşüyor.

Hatta "görüşüyor" demek az kalıyor, ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ilişki iddialarını Instagram hesabından da resmileştirdi. O'Connor ile birlikte çekilen bir pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

'SANA ÇOCUK YAPACAK MI?'

Elbette onun bu paylaşımına da çok sayıda yorum geldi takipçilerinden. Bunlar arasında en çok öne çıkanı da "çocuk" meselesiydi...

Bunun nedeni de basit aslında. 51 yaşındaki Sofia Vergara, bir röportajında boşanma nedeni olarak bunu göstermişti çünkü. Manganiello'nun bir çocuk sahibi olmak istediğini ama kendisinin zaten yetişkin bir oğlu olduğunu ve artık torun sevmek istediğini belirtmişti.

İşte Manganiello'nun, yeni sevgilisi Caitlin O'Connor ile birlikte çekilen o pozunu paylaşmasından sonra takipçilerinden de bu konuda yorumlar geldi.

Haberin Devamı

Vergara'nın çocuk istememesini hatırlatan bir çok kişi, 34 yaşındaki O'Connor'ı işaret ederek "Sana çocuk yapacak mı?" diye sordu.

'MADEM BU KADAR İSTİYOR, EVLAT EDİNSEYDİ'

Bu arada paylaşımın altında takipçileri arasında küçük bir tartışma da yaşandı. Bir takipçisi Manganiello'ya "Şimdi çok daha iyi durumdasın, daha fazla seviliyorsun. Umarım güzel partnerinle bir bebek sahibi olursun" diye yazdı.

Buna yanıt veren bir başkası da "Eğer bu kadar deli gibi çocuk istiyorsa evlat da edinebilir" diye yanıt verdi.

Öte yandan Catilin O'Connor ile Manganiello'nu eski eşi Vergara'yı kıyaslayanlar da oldu. Bunların bir kısmı Caitlin'i beğendiğini belirtirken bazıları da Manganiello ile Vergara'nın birbirlerine daha fazla yakıştıklarını ileri sürdü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Neden boşandığını ilk kez açıkladı: Kocam benden artık imkânsız olan bir şey istedi Haberi görüntüle

BÜYÜKANNE OLMA VAKTİ

Manganiello'nun eski eşi Sofia Vergara, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda "Kocam benden artık yapamayacağım bir şey istedi" diyerek bu konuyu ilk kez gündeme getirmişti. Anlattığına göre bugüne kadar hiç çocuk sahibi olmayan Manganiello, artık bir bebek istiyordu.

Fakat 32 yaşında Manolo adında bir erkek çocuk annesi Vergara'nın ise böyle bir isteği yoktu. "Neredeyse menopoza gireceğim. Bu yaştan sonra anne değil büyükanne olmak istiyorum. Hem bu, dünyaya gelecek bebeğe de haksızlık olur" diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

JAKUZİDE TANIŞMIŞLAR

Joe Manganiello ile şu anda birlikte olduğu Caitlin O'Connor, ilk kez geçtiğimiz yaz spor salonundan çıkarken görüntülenmişti.

O dönemde önce arkadaş oldukları düşünüldü. Fakat sonradan Manganiello'nun, Vergara'dan ayrıldıktan sonra fazla vakit yitirmeden yeni bir yakınlaşmaya yelken açtığı ortaya çıktı.

Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, ilk kez Winning Time adlı yapım için düzenlenen partide tanıştılar. Ama söz konusu parti öyle sıradan değildi. Konukların girebilmesi için bir jakuzi bile vardı. İşte Manganiello ile O'Connor orada birbirlerini tanıdı.

Tanıkların anlattığına göre de hemen kaynaştılar. Tıpkı Mangoniello gibi bir oyuncu olan Caitlin O'Connor ile Manganiello'nun benzer yaşam tarzları var. Aktif olmayı seviyorlar ve spora tutkunlar. İki taze aşık birlikte spor yapıyorlar. Paylaştıkları başka bir ayrıntı da hayvan sevgisi.