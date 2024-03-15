Büyük hayaline adım adım yaklaşıyor... Evlilik düşünüyorlar... Sonra da hemen çocuk yapacaklar!

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Birlikte göründükleri her yerde "aşk dalgaları" yayan bu eski çift, şimdi çoktan kendi hayat yollarını çizdi bile.

Biri "adı henüz konulmamış" bir birliktelik yaşıyor. Ama diğeri yeni bir aşka yelken açtı ve söylentilere bakılırsa da işler gayet ciddi.

Evlilik düşünüyor. Hemen ardından da eski karısından ayrılmasına neden olan hayalini gerçekleştirmeyi... Yani çocuk sahibi olmayı!

HAYALİNİN PEŞİNDE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Konuyu aylardır takip edenler Sofia Vergara ile eski eşi Joe Manganiello'dan söz ettiğimizi anladı çoktan.

Bir dönem "aşktan ayakları yerden kesilen" Vergara ve Manganiello, sekiz yıllık evliliklerini geçen yıl bitirdi.

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Vergara'nın sonradan açıkladığına göre bu ayrılığın nedeni Manganiello'nun bir çocuk istemesi ancak Vergara'nın buna sıcak bakmamasıydı.

51 yaşında olan Vergara, artık anne olmak için vaktinin geçtiğini düşünüyordu. Ondan biraz daha genç olan 47 yaşındaki Manganiello ise ilk kez çocuk sahibi olacağı günün hayalini kuruyordu.

BİRİ İLİŞKİSİNİN ADINI KOYMADI... DİĞERİ EVLİLİK YOLUNDA

Ama bu konuda anlaşamayınca onlar da ayrılığı seçti. Sakince boşandılar. Vergara, ortopedik cerrah Justin Saliman ile adını henüz koymadığı bir ilişki yaşıyor.

Joe Manganiello ise bir süredir yıllar önce bir partide tanıştığı genç meslektaşı Caitlin O'Connor ile yeni bir aşka yelken açtı. İşte şimdi çiftin cephesinden mutlu bir haber geldi.

Çifti yakın kaynakların US Magazine dergisine söylediğine göre Manganiello ile O'Connor ilişkileri konusunda ciddi düşünüyor.

Yakında nişanlanacaklar hatta hemen ardından çocuk yapmayı bile planlıyorlar. Bu kaynağa göre "Evlilik, kesinlikle Joe Manganiello ve Caitlin O'Connor'ın geleceği."

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AŞKINI INSTAGRAM'DAN İLAN ETTİ

Joe Manganiello ile 34 yaşındaki O'Connor ilk olarak geçen yılın eylül ayında birlikte görüntülendi. O sırada Manganiello ile Vergara'nın ayrılık açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçmişti.

Ondan sonra da Manganiello ile O'Connor arasındaki ilişki hızla gelişti. Görünüşe göre de aynı şekilde ilerliyor.

Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, ilişkilerini geçen ay Instagram üzerinden ilişkilerini ilan etti. Sonra da birlikte yaşamaya başladılar.

Manganiello'nun, yeni aşkını resmen duyurduğu o Sevgililer Günü paylaşımında takipçilerinden de hep çocukla ilgili sorular gelmişti.

Takipçileri yakışıklı oyuncuya, yeni sevgilisini işaret ederek "Sana çocuk yapacak mı?" diye sormuştu.