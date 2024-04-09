Bir gram fazlası kalmadı ama hala o baskıyı hissediyor: Vücudumu görecekler diye yaz gelsin istemiyorum

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Ama her ne olursa olsun, özellikle de sinema, TV, moda ve müzik dünyasındaki kadın ünlülerin bu dış görünümle ilgili sorunları bitmek bilmiyor. Üstelik bu durum hayatlarının geri kalan bölümünde de uzun süre onları etkiliyor.

İşte bunlardan birinden çarpıcı bir açıklama geldi: "Kalın giysilerle bedenimi meraklı gözlerden saklayamayacağım için yaz gelsin istemiyorum."

Şimdi bir bakalım bu sözleri kim, neden söylemiş...

GENCECİK YAŞINDA BÖYLE BİR ENDİŞEYE KAPILDI

Fiziksel görünümü yüzünden kendine güvenini kaybeden ve geri kazanmak için çok büyük çaba harcayan bu ünlü, İngiliz TV siması ve sosyal medya fenomeni Molly Mae Hauge.

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Henüz 24 yaşında olan Hague, bir dönem Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmayla TV ekranlarında da boy göstermişti.

Genç yıldız, Instagram sayfasından takipçileriyle yaptığı soru- cevap sohbette bedensel görünümüyle ilgili kendine güvenini kazanmak için verdiği büyük mücadeleyi anlattı.

Bir takipçisi ona "Fiziksel görünümüm yüzünden kendime güvenim kalmadı. Bunun için mücadele ediyorum" deyince Molly Mae Hague de kendi durumunu anlattı.

Takipçisine onu anladığını söyleyerek şöyle konuştu: "İşte bu yüzden yaz aylarını sevmiyorum. Çünkü kalın giysiler ve eşofmanlar giyip kapanmak için çok sıcak oluyor."

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SENİN BACAKLARININ NASIL GÖRÜNDÜĞÜ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL: Molly Mae Hague sonra da takipçisine "Bu konuda yalnız değilsin. Ama aslında hiç kimse senin bacaklarının o şortla nasıl göründüğünü ya da kollarının yeleğinin içinde nasıl durduğunu umursamıyor. Kendine bunu hatırlatman gerek" diye seslendi. Genç yıldız bu söylediklerini sık sık kendisine hatırlatmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.





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HAMİLELİKTEN SONRA HEMEN ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Molly Mage Hague aslında hiç de kendisini rahatsız edecek kadar kilolu değil. Üstelik geçen yıl bir bebek dünyaya getirdiği halde eski kilosuna kısacık zamanda kavuştu. Ama bunun için ne kadar büyük bir çaba harcadığını da o dönemde açık açık anlattı.

Geçen yılın ocak ayında nişanlısı Tommy Fury ile birlikte Bambi adını verdikleri bir kız bebek sahibi olan Hague, hamilelik sırasında kilo aldığını saklamadı. Fakat söylediğine göre sadece 4 ay sonra tekrar eski kilosuna dönmüştü.

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Molly Mae Hague, bir süredir Tommy Furry ile nişanlı. Çiftin Bambi adında bir kızı var.

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GEÇMİŞTE KİLOLARI YÜZÜNDEN AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

Aslında Molly Mae Hague'nin kilolu olmamasına rağmen bu konuda kendini baskı altında hissetmesinin bir nedeni var. Genç yıldız bundan birkaç yıl önce kilo almış ve bu yüzden internette ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Hague o dönemde de aldığı kilolar yüzünden yapılan bu eleştirilere sonunda dayanamayıp yanıt vermişti. O dönemde Molly Mae Hague, kendini aldığı kilolarla daha iyi hissettiğini belirtmişti.

BEYAZ BİKİNİLİ PAYLAŞIMA YAPILAN YORUMA ÇOK ÜZÜLDÜ

Genç yıldızın o eleştirileri almasına neden olan ise beyaz bikiniyle çekilen bir fotoğrafıydı. Molly Mae Hague bu kadar eleştirildiği için üzüldüğünü de şöyle anlatmıştı: " Bu paylaşıma gelen yorumları okudum. Bir takipçim kendisinin altı tane çocuğu olduğunu ama benden daha iyi göründüğünü yazmış. Buna çok üzüldüm."

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Ama görünüşe göre Molly Mae Hague, sonunda istemediği kilolardan kurtuldu ve bebek de dünyaya getirdikten sonra kendini olduğu gibi sevmeye başladı. Öyle ki artık bedensel görünümü yüzünden kendine güveni azalan genç kızlara bu konuda nasihat verecek hale de geldi.