Onu sÄ±cacÄ±k kalbiyle tanÄ±yanlar dondu kaldÄ±: ÃœnlÃ¼ oyuncu eski asistanÄ±yla mahkemelik oldu: Ã–nce taciz etti, sonra iÅŸten kovdu

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Ä°ÅŸte bunun en yeni Ã¶rneklerinden biri daha yaÅŸandÄ±. Rol aldÄ±ÄŸÄ± Fast and Furious (HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli) serisiyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Vin Diesel'in eski asistanÄ± Asta Jonasson, aktÃ¶rÃ¼n kendisine cinsel tacizde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla dava aÃ§tÄ±.

Diesel'in eski asistanÄ±, sÃ¶z konusu olayÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda, Fast and Furious 5'in Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda Georgia'da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

TMZ adlÄ± internet sitesinin ele geÃ§irdiÄŸi mahkeme dokÃ¼manlarÄ±na gÃ¶re Asta Jonasson, Atlanta'taki St. Regis'te Diesel'in kaldÄ±ÄŸÄ± suitte yaÅŸanan olaylarÄ± anlattÄ±.

Eski asistan Asta Jonasson, Vin Diesel'in otel odasÄ±nda kendisini taciz ettiÄŸini ona direnince de iÅŸine son verildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

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Jonasson'un iddiasÄ±na gÃ¶re Vin Diesel o sÄ±rada odasÄ±nda birÃ§ok kadÄ±nla birlikte eÄŸleniyordu.

Sonra eÄŸlence bitti, odada kalan son kadÄ±nÄ±n da ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan o Diesel ile birlikte otelden Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlandÄ±. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re amaÃ§ Vin Diesel'in paparazzilerin dikkatini Ã§ekmeden otelden ayrÄ±lmasÄ±ydÄ±.

Asta Jonasson, daha odadan Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Diesel'in kendisine elle sarkÄ±ntÄ±lÄ±k ettiÄŸini, gÃ¶ÄŸÃ¼slerine dokunup zorla Ã¶pmeye kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Jonasson, Vin Diesel'in elinden kurtulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama yine de oyuncu zorlayÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Johansson'un ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Vin Diesel daha da ileri gitti ve genÃ§ kadÄ±nÄ±n elbisesinin eteÄŸini kaldÄ±rÄ±p iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±na uzanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da kendisine zorla tecavÃ¼z etmeye kalkÄ±ÅŸtÄ±.

Eski asistan, Vin Diesel'in kendisini nesne olarak gÃ¶ren cinsel eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtip bu konuda ayrÄ±ntÄ± da verdi. Jonasson, o anlarda gÃ¶zlerini kapatÄ±p olup biteni gÃ¶rmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Jonasson, 2010 yÄ±lÄ±nda meydana geldiÄŸini iddia ettiÄŸi bu olay hakkÄ±nda konuÅŸmak ve dava aÃ§mak iÃ§in neden bu kadar beklediÄŸini de "Diesel'in Hollywood'daki gÃ¼cÃ¼nden korktum" diyerek anlattÄ±.

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AsistanÄ± donup kalmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde odada dururken eylemini tamamlayan Vin Diesel odadan Ã§Ä±kÄ±p gitti.

Asta Jonasson'un ifadesine gÃ¶re tacizin Ã¼zerinden birkaÃ§ saat geÃ§tikten sonra kendisini iÅŸe alan One Race adlÄ± yapÄ±m ÅŸirketinin baÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda Diesel'in kÄ±z kardeÅŸi olan Samantha Vincent'Ä±n telefon edip kendisini iÅŸten kovduÄŸunu ekledi.

Mahkeme dokÃ¼manlarÄ±nda yer alan iddiasÄ±na gÃ¶re Johansson, Vin Diesel'in kendisine yÃ¶nelik tecavÃ¼z giriÅŸimine direndiÄŸi iÃ§in iÅŸini kaybetti.

GenÃ§ kadÄ±n bugÃ¼ne kadar sessiz kalmasÄ±nÄ±n ve bu olay hakkÄ±nda hiÃ§bir giriÅŸimde bulunmamasÄ±nÄ±n nedenini de "Vin Diesel'in Hollywood'daki gÃ¼cÃ¼nden korkmuÅŸtum" diye ifade etti.

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Asta Jonasson, #metoo hareketinin sonucu olarak California'da uygulanan ve cinsel taciz konusunda 2009'dan Ã¶nce olanlarÄ± da anlatma hakkÄ± tanÄ±yan yeni yasa uyarÄ±nca konuÅŸmaya karar verdiÄŸini belirtti.

Jonasson, Diesel'e, kÄ±z kardeÅŸine ve One Race Films'e cinsel ÅŸiddet, haksÄ±z iÅŸten Ã§Ä±karma ve dÃ¼ÅŸmanca Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± nedeniyle dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Vin Diesel'in avukatÄ±, oyuncunun bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± yalanladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Hatta "Elimizde bu saÃ§malÄ±klarÄ±n uydurma olduÄŸunu kanÄ±tlayan deliller var" diye konuÅŸtu.Â

Ã–te yandan Vin Diesel'in avukatÄ± Bryan Freedman, oyuncunun bu iddialarÄ± yalanladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Freedman "AÃ§Ä±k konuÅŸmam gerekirse Vin Diesel bu iddialarÄ± kabul etmiyor.Sadece 9 gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n 13 yÄ±l sonra ortaya attÄ±klarÄ±nÄ± ilk kez duyuyor. Bu saÃ§malÄ±klarÄ± yalanlayan aÃ§Ä±k kanÄ±tlar var" diye konuÅŸtu.

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Vin Diesel hakkÄ±nda ileri sÃ¼rÃ¼len bu iddialar ve aÃ§Ä±lan dava Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hayranlarÄ±nÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Diesel'in kamuoyunun zihnindeki imajÄ± bambaÅŸka.

Ã–te yandan Vin Diesel'in avukatÄ± Bryan Freedman, oyuncunun bu iddialarÄ± yalanladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Freedman "AÃ§Ä±k konuÅŸmam gerekirse Vin Diesel bu iddialarÄ± kabul etmiyor.Sadece 9 gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n 13 yÄ±l sonra ortaya attÄ±klarÄ±nÄ± ilk kez duyuyor. Bu saÃ§malÄ±klarÄ± yalanlayan aÃ§Ä±k kanÄ±tlar var" diye konuÅŸtu.

Diesel'in kamuoyundaki imajÄ± ise bambaÅŸka. Bu yÃ¼zden de eski asistanÄ±n iddialarÄ± onu bu ÅŸekilde tanÄ±yanlarÄ± ÅŸoke etti.Â

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Paul Walker'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ± kendi elleriyle evlendiren Diesel, onunla bir tÃ¼r baba kÄ±z iliÅŸkisi de kurmuÅŸtu. Diesel, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta babasÄ±z kalan Meadow iÃ§in bir tÃ¼r koruyucu figÃ¼r olmuÅŸtu.

Hatta Ã¼nlÃ¼ oyuncu bu konuda "Babalar GÃ¼nÃ¼'nde beni aralyÄ±p kutlayan ilk kiÅŸi hep Meadow olmuÅŸtur. Onu Ã§ocuklarÄ±mdan biri olarak gÃ¶rmek dÃ¼nyadaki en harika ÅŸeylerden biri " diye konuÅŸmuÅŸtu.

Seyircinin hafÄ±zasÄ±nda bÃ¶ylesine yumuÅŸak kalpli biri olarak yer eden Vin Diesel'in eski asistanÄ±nÄ±n iddialarÄ± bu yÃ¼zden ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

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Vin Diesel, genÃ§ yaÅŸta hayata veda eden Paul Walker'Ä±n yakÄ±n dostu olarak da biliniyor. Ä°kili, aynÄ± seride baÅŸrol paylaÅŸÄ±yordu.Â

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