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Ünlü şefler depremzede için mutfakta

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#DEPREM#Danilo Zanna#Mehmet Yalçınkaya
Ünlü şefler depremzede için mutfakta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Kızılay’ın afet bölgesinde günde üç öğün olarak verdiği yemek desteğine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Ömür Akkor gibi ünlü şefler de katıldı. Aşevlerinde ocak başına geçen şefler depremzedelere yemek pişirdi. Kızılay’ın aşevlerinde bugüne kadar 31 milyon kap yemekafetzedelere ulaştırıldı.

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Kahramanmaraş depreminin ardından aralarında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Ömür Akkor, Mert Saraç ve Rafet İnce’nin de bulunduğu Türkiye’nin önde gelen şefleri afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı. Üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencileri, Turizm Akademisyenleri Derneği ve Aşçılar Federasyonu ile birlikte afet bölgelerinde yer alan Kızılay aşevlerine gelen 100’e yakın şef, depremzedeler için yemek pişiriyor. Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama-kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlayan Kızılay’a ünlü şefler de güç kattı. Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubu’nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede 5 aşevi, 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile çalışmalar gerçekleştiriliyor.

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31 MİLYON KAP SICAK YEMEK

Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu, şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin kap çorba, 31 milyon 256 bin kap sıcak yemek, 36 milyon 92 bin ekmek dağıttı. Kızılay 14 milyondan fazla ikramlık malzeme ve 17 milyon 173 bin adet su ve 2 milyondan fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi. “Kızılay Beslenme Noktaları”, Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden takip edilebiliyor. 

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#DEPREM#Danilo Zanna#Mehmet Yalçınkaya

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