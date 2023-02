İyiliğe tutunduk

Haberin Devamı

ACIYAMAN

Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman’ın görüntülerini ‘Acıyaman’ başlığıyla yayınladı ve yardımların devam etmesi gerektiğini yazdı:

“Şehir gittikçe yalnızlaşıyor. Çadır, battaniye, soba ulaştırmaya devam ediyoruz. Buradaki insanlarla aynı şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Araçların içinde, sokaklarda ateş başlarında sabahı bekliyoruz. İnsanlar hâlâ canının derdinde. Lütfen yardıma devam edin.”

CAN’DAN DESTEK

Can Yaman, Can Yaman For Children Derneği aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasında toplanan 76 bin 494 Euro’yu (1 milyon 550 bin TL) AHBAP’a bağışladı.

Oyuncu daha önce de 250 bin TL bağışta bulunmuştu.

10 AKRABASINI KAYBEDEN KARSU’DAN YARDIM KONSERİ

Depremde Hatay’daki 10 akrabasını kaybeden Karsu, depremzedeler yararına Hollanda’da konser verdi.

Filarmoni Haarlem Konser Salonu’nda sahneye çıkan Karsu, Türkçe, Felemenkçe, İngilizce ve Arapça şarkılar seslendirdi.

Konserde 835 bin TL bağış toplandı.

ÇOCUKLAR İÇİN

Aleyna Tilki, çocuklar için deprem bölgesine oyuncak istedi:

“Oyuncak ve oyun alanı desteklerinizi iletebilirsiniz. Afet bölgesindeki çocukların oyuncaklarla bağ kurup onlara sarılmaya çok ihtiyacı var.”

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hadise, Hollanda’nın ünlü radyosu FunX’in depremzedeler için düzenlediği bağış yayınına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü anlattığı yayında gözyaşlarına engel olamadı: “Duygularımı ifade edemiyorum. Hayatımda gördüğüm bu en büyük kayıp için çok üzgünüm.”

HATAY’DAN GAZİANTEP’E

Günlerdir Hatay’da gönderilen yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasını sağlayan Halil Sezai, Gaziantep’e geçti.

Kazanla yemek dağıtan şarkıcı, bulundukları bölgeyi bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İÇİMİZDEKİ İNSANLIK

Doğa Rutkay, Esra Özcan’ın kurucusu olduğu Oh Be Dünya Varmış adlı derneğin yardım organizasyonuna destek verdi:

“Beni görünce sarılan, evden oyuncağını sarıp getirmiş güzel evlatlar, sizi seviyorum. İçimizdeki insanlığa tutunduk bugün. Çünkü bizi yaşatacak tek şey bu. Başımıza gelen tüm kötülüklere karşı, insanın mayasındaki iyiye tutunmaya çalışıyoruz.”

LÜTFEN ÇEKİNMEYİN

Elçin Sangu, yardım gönüllülerinden hijyenik ped istemeye çekinen depremzede kadınlara seslendi:

“Ne olursunuz çekinmeyin, utanmayın. Bu su içmek, yemek yemek kadar doğal.”

ACI HABERLE YIKILDI: BİZ YETİŞEMEDİK

Mine Tugay, Hatay’daki depremde hayatını kaybeden yakın arkadaşı, oyuncu Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın için duygu dolu bir mesaj paylaştı:

“Son sözlerin ‘Ufak tefek yaralarım var ama iyiyim’miş Eylem. O 5 gün boyunca bana yaşattığın umut için, tükendiğim her anda beni tekrar umuda çektiğin için teşekkür ederim arkadaşım. Biz yetişemedik, özür dilerim Eylem.”

DÜNYA YILDIZLARINDAN MESAJ

MADONNA’DAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Madonna, sosyal medyada afet bölgesinden fotoğraflar paylaşarak yardım çağrısında bulundu:

“Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan bahsediyor. Haydi, büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ile Suriye’ye tüm sevgimizi ve şifa enerjimizi gönderelim. Pek çok kişi orada evini ve işini kaybetti, sevdiklerinden bahsetmiyorum bile. Bu çok üzücü. Bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org.”

METALLİCA: YIKIMI ANLATACAK SÖZ BULAMIYORUZ

Dünyaca ünlü metal grubu Metallica, kendilerine ait yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen’a 125’er bin dolar bağış yaptı:

“Türkiye ve Suriye’deki yıkımı anlatacak söz bulamıyoruz. Maalesef çok fazla can kaybı açıklandı.”