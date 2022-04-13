Ünlü şarkıcı ayrılığın ardından sessizliğe bürünmüştü... Miami'de yeni hayat!

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2014 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu'dan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini açıkladı.

İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.



OĞLUM DİLİNİ GELİŞTİRSİN DİYE...

Yeni hayatını sevenleriyle paylaşan Dinçöz fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."

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Dinçöz'ün doğa içinde ve havuz önünde verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevenleri ünlü şarkıcıya yeni hayatında 'mutluluklar' diledi.

YURT DIŞINDA EVİ OLAN ÜNLÜLER

Bazı isimler yatırım amacıyla bazı isimlerin ise kendilerine alternatif bir yaşam oluşturmak amacıyla yurt dışında ev sahibi oldular... İşte yurt dışında evi bulunan ünlüler...

BİR TARAFI OKYANUS BİR TARAFI NEHİR...

Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan Seda Sayan en son 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa almıştı. İddialara göre ünlü sanatçının İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası Miami’de ve Londra’da bir evi var.

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Okyanusla sınavım

Miami’ye tatile giden Seda Sayan, tatilden fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaşmıştı. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, denize girip güneşin tadını çıkarmıştı. Miami'de deniz ve okyanusu gören bir evi olan Sayan dönem dönem Amerika'ya gidiyor.

KENAN DOĞULU - BEREN SAAT

Kenan Doğulu'da Amerika'da evi bulunan ünlülerden. Doğulu yıllın belli bölümlerini eşi Beren Saat ile orada geçiriyor. Sık sık Amerika'ya giden ünlü çift 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.

SİBEL CAN

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Ünlü şarkıcı Sibel Can da Seda Sayan gibi Amerika-Miami'de evi olan ünlü isimlerden. Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine, "Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” sözleriyle açıklık getirmişti.

MUSTAFA SANDAL

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini bitiren Mustafa Sandal, Londra'da West End'de evi bulunuyor.

HALUK BİLGİNER

Usta oyuncu Haluk Bilginer de yurt dışında tercihini İngiltere'den yana kullanan isimlerden. Bilginer'in Londra Notting Hill'de evi var.

YILMAZ ERDOĞAN

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da gayrimenkul zengini ünlülerden. Köyceğiz'de çiftlik ve film platosu bulunan Erdoğan'ın Amerika'da da bir evi bulunuyor.

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TARKAN

Pınar Dilek ile evlendikten sonra yılın belli bölümünü Türkiye'deki çiftliğinde geçiren Tarkan dönem dönem ailesiyle yurt dışına çıkıyor. Tarkan'ın da Amerika ve Almanya'da evleri var.

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

Londra'da ev alan ünlüler kervanına Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifte de dahil oldu. Ünlü çift, yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirmeye başladı.

