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Cem Özer eski eşi Nurgül Yeşilçay'a destek verdi: Necati ile tanışmak isterim!

#Cem Özer#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay
Cem Özer eski eşi Nurgül Yeşilçaya destek verdi: Necati ile tanışmak isterim

Oyuncu, sunucu Cem Özer, eski eşi Nurgül Yeşilçay’ın ilişkisi hakkında konuştu. Eski eşine destek verdiğini söyleyen Özer, ‘Necati’nin Nurgül’e çok iyi geldiğini düşünüyorum’ dedi.

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Tv 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına oyuncu Cem Özer konuk oldu. Oğlu Osman Nejat ve eski eşi Nurgül Yeşilçay hakkında açıklamalarda bulunan Özer, eski eşi Nurgül Yeşilçay’ın nişanlısı Necati Kocabay’la tanışmak istediğini söyledi.

İşte Cem Özer’in açıklamalarından satır başları…

* Necati ile tanışmadım henüz. Tanışmayı da istiyorum. Nurgül’e çok iyi geldiğini düşünüyorum. Eşim Pınar bana nasıl iyi geldiyse… Bazen böyle oluyor insan buluyor kendine iyi gelecek şeyi…

* Plansız programsız oluyor böyle şeyler. Kendini salınca buluyorsun. Hatamız hep birilerinin peşinde koşuyor olmak beklemeyi beceremiyoruz. Her şeyi bıraktığın an kısmetin gelip seni bulur, biraz sabredip seni bulmasına imkân vermek gerekiyor. Eşim Pınar da bana çok iyi geldi.

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* Neden böyle düşünüyorum, oğlum Nejat’ı görüyorum çünkü Nejat çok mutlu. Belli ki evde huzur var. Nejat’ın Necati’yi seviyor olması önemli. Çocukluğundan bu yana beraberler. Çocuklar yanılmaz, bu yüzden iyi geldiğini düşünüyorum.

Cem Özer eski eşi Nurgül Yeşilçaya destek verdi: Necati ile tanışmak isterim

ANLAŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ

* Nurgül çok iyi bir oyuncu, iyi bir anne. Nejat’a çok iyi bakıyor, iyi davranıyor. Burada güzel olan şey Nejat’ın annesinin yanındaki adamı da sevmesi onunla da anlaşması çok önemli. Bizde iyi bir düzen var Pınar’la da birbirlerini çok seviyorlar 11 senedir tanıyorlar birbirlerini.

* Nurgül kaza geçirdikten sonra aradım. Ne olduğunu sordum. Nurgül araba kullanmayı bilmez, sette olmuş bu olay.

Cem Özer eski eşi Nurgül Yeşilçaya destek verdi: Necati ile tanışmak isterim

"HAYATIMIN AŞKI"

Yeşilçay, ilişkisi hakkında, "Hayatımın aşkını buldum çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı. 2004 yılında evlendiği meslektaşı Cem Özer’den 6 yıl sonra boşanan Nurgül Yeşilçay, Kocabay ile yeniden nikah masasına oturması bekleniyor.

ŞARKILI TEKLİF

Yeşilçay, sevgilisinden aldığı evlenme teklifini anlatmıştı: "Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan... Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim" ifadelerini kullanmıştı.

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