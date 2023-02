Ünlü oyuncu 50 yaşında üstsüz poz verdi, yoğurt bile sattı ama yılmadı: Şu Oscar işine hâlâ şaşırıyorum

Haberin Devamı

İki Hollywood devi, Tony Curtis ve Janet Leigh’nin kızı olarak doğmuş, sinema sektörüne kolayca adım atmıştı. 1977’de başlayan kariyerinde kendine çizdiği yol yüzündense adı ‘Çığlık Kraliçesi’ olarak anılmaya başlamıştı. Adını korku filmi türünde sinema tarihine yazdıran Halloween (Cadılar Bayramı) serisiyle duyurdu. Serinin 40 yıla uzanan 6 filminde başrolde o vardı. Korku filmlerinin üstadı olması ve Çığlık Kraliçesi olarak anılmasını da bu ünlü seriye borçlu.

Ama Jamie Lee Curtis, bununla yetinmeyecek, komediden, maceraya her türlü filmde çalışacak; üstlendiği rollerle birçok ödül kazanacaktı. Klasik bir Hollywood güzeli değildi. Ne kusursuz bir güzelliği ne de erkeklerin hayalini süsleyecek dolgun hatları vardı. Ama çalışkanlığı ve yeteneğiyle, tırnaklarıyla kazıdığı yıldızlık yolunda ilerlemeyi bildi, adını çoktan sektörün unutulmazları arasına yazdırdı.

Yıllardır boyamadığı kısacık beyaz saçları ve gözlükleri adeta yıldız oyuncunun sembolü haline geldi

Haberin Devamı

24 yıl önce dur dediği alkol bağımlılığı yüzünden çok zor günler geçirdi. Üstelik Jamie Lee Curtis, bir operasyon geçirdikten sonra kullanmaya başladığı ağrı kesicilere de bağımlı olmuştu. Bu zor günleri 38 yıllık kocası Christopher Guest ve onunla evlat edindikleri iki kızı sayesinde atlattı. İşine daha da sıkı sarılan yıldız oyuncu 64 yaşına gelmesine rağmen çalışmaya; üstelik de yaşıtı oyuncular artık zorla emekli edilmeye ya da hep büyükanne rollerine mahkûm edilmeye başlamışken başroller kapmaya devam etti.

Jamie Lee Curtis Halloween sersinde 40 yıla yakın yer aldı ve 6 filminde oynadı

Haberin Devamı

Bir yandan çocuk kitapları yazarak huzurlu yuvasında yaşamaya devam ederken 2022’nin en ses getiren filmlerinden biri olan ve 11 Oscar adaylığıyla rekorları altüst eden Everytnig Everywhere All at Once filminde rol aldı. Ve bu rolü ona bu geç yaşında kariyerinin ilk Oscar adaylığını kazandırdı. Geçen ayın ortalarında açıklanan adaylıklar listesinde adını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Jamie Lee Curtis “Zamanında insanı ishal yapan yoğurtlardan bile sattım. Buna inanmak zor gelmiyor ama şu Oscar işine hâlâ şaşırıyorum” demişti.

Gözden Kaçmasın Kayınvalidesiyle gelinlik kavgası yaşamıştı… Milyon dolarlık düğünün şoke eden detayları ortaya çıktı Haberi görüntüle

“19 yaşından beri çalışıyorum. Korku filmlerinin yıldızı oldum. Bağırsağa iyi gelen yoğurtlardan bile sattım. Benimki de böyle bir hayattı” diyerek gülen yetenekli oyuncu 7 yıl boyunca probiyotik etkili yoğurtların reklam yüzü olmuş, bu reklam sersiyle çok sevilen komedi şovlarında skeçlere konu bile olmuştu. Oscar adaylığını 24 yıllık ‘ayıklık’ macerası sayesinde daha kolay ‘sindirebildiğini’ anlatan oyuncu “Tam olarak 24 yıl, 2 haftadır ayığım ve ayıkken bir gerçeklikte yaşıyorsunuz. Bu büyülü bir düşünce değil, hayali bir hayat değil. Bu benim gerçek hayatım ve bunun olmasını belirleyen ben değilim. Olanları kabul etmeliyim.” diyordu.

Jamie Lee Curtis'in Oscar şaşkınlığı kameralara böyle yansımıştı

Haberin Devamı

Ama “Ve o anda her şeyi tamamen kabullenmiş halimle duruyordum ve yine de şok oldum, şok oldum ve sonra çok heyecanlandım” diye haykırıyordu adaylık haberini aldığında.

Jamie Lee Curtis, başarılarla dolu uzun ve heyecan dolu kariyerinde, 50 yaşındayken bir dergi kapağı için verdiği üstsüz pozla da çok konuşulmuştu. 14 yıl önce verdiği bu pozu geçenlerde Instagram hesabından bir kez daha paylaşan Curtis, şimdilerde bu pozu tekrar konuşmanın zamanı demişti. Ona göre, tartışma yaratan bu fotoğraf son derece normaldi. “Belli bir yaşın üzerindeki insanların bir cinselliğe, cinsel hayata sahip olması çok tuhaf bulunuyor. Ama ben de bunu tuhaf buluyorum.” diyordu ödüllü oyuncu.

Curtis'in Hollywood'daki takma ismi 'Çığlık Kraliçesi'

Haberin Devamı

Jamie Lee Curtis, politik görüşleriyle, dünya meseleleriyle ilgili aktivist tutumuyla, kadın haklarına verdiği destekle tanınıyor. Öncelikle Hollywood’u, ardından da tüm dünyayı vuran ve kadınlara gençleşme baskısı yapan sisteme kafa tutuyor. O pozu verirken de aslında aklından bunların geçtiğini söylüyor. AARP dergisinin 2008 Mayıs/Haziran sayısı için, 50. doğum gününden hemen önce gazete bayilerinde beliren ve derginin kapış kapış satılmasını sağlayan pozu için “İnsanlar benim fotoğrafımı görünce çılgına döndüler. Herkes adeta aklını kaybetmiş gibi davranıyordu.” diyor.

Jamie Lee Curtis, dergiye o fotoğrafla birlikte röportajda vermiş, “50 yaşına girme konusunda bir saniye endişem yok” demişti. Yaşadığı süreci de “Yaşlanmak istiyorum. Aslında, yaşlanmayla birlikte gelen inanılmaz miktarda kişisel bilgi olduğunu düşünüyorum. Şimdi 20 yaşımdayken olduğumdan çok daha iyi hissediyorum. Daha güçlüyüm, her yönden daha zekiyim, o zamanlar olduğumdan çok daha az çılgınım.” Sözleriyle tarif etmişti.

Jamie Lee Curtis ilerleyen yaşına rağmen hâlâ gençlere taş çıkartacak bir fiziğe sahip

Artık 64 yaşına gelmiş olmasını “Benim artık son kullanma tarihim geçti” diyerek esprili bir şekilde tarif eden yıldız oyuncu “Bu yüzden artık bir sloganım var: 'Şimdi değilse, ne zaman? Ben değilsem kim?' Bunu her gün kendi kendime söylüyorum” diye tarif ediyordu hayat yolunu. Üstelik sektörde 40 yılı devirdikten sonra hayatında hiç olmadığı kadar iş yoğunluğu yaşadığını da gururla aktarıyor. Bu meşguliyet ve son filmiyle kazandığı başarı onun “Yaşlanmak sizi daha canlı kılar. Daha fazla canlılık, daha fazla ilgi, daha fazla zekâ, daha fazla zarafet, daha fazla genişleme sağlar” sözlerinin bir kanıtı gibi adeta…