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Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuş… Ünlü yıldızın serveti çığ gibi büyüyor!

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#Reese Witherspoon#Big Little Lies#Hollywood Yıldızları
Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuş… Ünlü yıldızın serveti çığ gibi büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:55

Hollywood yıldızları oturdukları muhteşem evler, giydikleri pahalı marka kıyafetler, çıktıkları lüks tatillerle hep gözümüzün önündeler. Kiminin uzun ve verimli, kimininse kısa ve inişli çıkışlı kariyerleri olsa da onlardan ve kazançlarından bahsederken cümlelerin içine hep milyon dolarlar ekliyoruz…

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Film anlaşmaları, sezonlarca süren diziler, kazandıkları şöhretle gelen sayısız reklam teklifi derken gösteri dünyasının tanıdık yüzleri  karşımıza hep astronomik servetleriyle çıkıyor. Kimileri sonsuz harcamaları, kötü yatırımları ya da bazen bağımlılık gibi büyük dertlerle dara düşseler de çoğu Hollywood yıldızı değil kendilerine çocuklarına ve torunlarına bile yetebilecek bir maddi varlığa sahip oluyor.

Geçenlerde ani ölümüyle herkesi üzen Elvis Presley’in tek kızı Lisa Marie Presley, büyük bir mirasa sahip olsa da ömrünü hep borç içinde geçirdiği ortaya çıkmıştı. Ya da son günlerde kitabı ve belgeseliyle gündemde olan Pamela Anderson, 30 yıldır sektörün en tanınmış isimlerinden biri olsa da maddi anlamda hep sıkıntı çekmişti. Yine de bunlar nadir görülen kötü örnekler.

Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuş… Ünlü yıldızın serveti çığ gibi büyüyor
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Çoğu oyuncu bu zor inşa edilen sancılı kariyerlerinin mükafatı olarak milyonerlik mertebesine ulaşmayı başarıyor. Peki hiç merak ettiniz mi bu oyuncular içinde en iyi yatırımları yaparak en büyük zenginliğe ulaşmış olan oyuncu kim? Belki aklınıza çok fazla yapımda yer alan, çok göz önünde bulunan birkaç isim gelmiştir… Ama muhtemelen yanlış bir isim düşümdünüz.

Geçtiğimiz gün bir BBC yayınına çıkan ve kendisine mali konular hakkında sorulanları cevaplayan Reese Witherspoon 400 MİLYON DOLARLIK net servetiyle Hollywood’un en zengin kadın oyuncusu. Bunu da biz değil dünyanın en büyük ekonomi dergisi Forbes söylüyor. 46 yaşındaki Reese Witherspoon, Forbes’un 2021 listesinde dünyanın en zengin aktrisi seçilmiş.

Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuş… Ünlü yıldızın serveti çığ gibi büyüyor
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Bu birinciliğin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiğini ve yıldız oyuncunun akıllı yatırımlarına devam ettiğini düşünürsek bu dudak uçuklatan servetin daha da büyüdüğünü tahmin etmek zor değil. Zaten programda daha büyük bir yatırım yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna verdiği cevaba bakılırsa Reese Witherspoon, çoktan kendisini birinciliğe oturtan servetini katlamış olabilir.

Zaten şimdiye kadar yapmadıysa da bunu yapmayı aklına koymuş denebilir. Gösteri dünyasında popüler bir yatırım aracı olarak  görülmeye başlanan spor kulübü hissesi satın almak, hatta spor kulübünün kendisini satın almak Reese Witherspoon’un da aklına yatmış gibi görünüyor. Güzel oyuncu İngiltere’nin en başarılı futbol takımlarından Arsenal'e yatırım yaparak büyüyen iş girişimleri listesine yenilerini eklemekle ilgilendiğini açıkladı.

Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuş… Ünlü yıldızın serveti çığ gibi büyüyor
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Amerika’da oldukça gözde olan bu tür satın almalar büyük yıldızlara çok cazip geliyor. Bir futbol takımı ya da NBA’deki basketbol takımlarını yatırım aracı olarak gören oyuncu çok. Bu yıldızlar ya her biri büyük bir şirket olan bu takımlardan hisse alıyor, bazıları ise gözlerini karartıp daha büyük satın almalarla büyük takımların ortağı bile oluyor. İşte Hollywood’un paradan en iyi anlayan kadın oyuncusu da şimdilerde gözünü bu hedefe dikmiş durumda.

Peki Reese Witherspoon, bu kadar zengin olmayı ve listenin en tepesine yerleşmeyi nasıl başardı dersiniz? Güzel yıldız Hollywood’un birçok ünlü isminin denediği bir yoldan giderek kariyerini belli bir noktaya getirdikten sonra yapım şirketi kurmuş. 30 yıllık kariyer birikiminin ardından atılacak oldukça mantıklı bir adım…

Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuş… Ünlü yıldızın serveti çığ gibi büyüyor
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Witherspoon, 2016’da kurduğu ve kadın başrolü olan hikâyeler anlatmak hedefindeki yapım şirketi Hello Sunshine ile ömrünün en kârlı yatırımını yapmış. Şirket, büyük kanallara, Big Little Lies, Little Fires Everywhere ve birkaç roman uyarlaması daha satmayı başarmış durumda. Üstelik Reese Witherspoon, kendi yapım şirketinin projelerinde başrolleri de kendisi üstleniyor. Yani bir anlamda oyunculuk yaparken kendisinin patronu da oluyor. Yapım şirketinin sahibi olmak demek, projelerin kanallara ya da dağıtımcılara satışından, yayın haklarından, teliflerinden, tekrarlarından en büyük payı almak demek.

Üstelik başarılı oyuncu kurup büyüttüğü bu şirketin bir kısmını Ağustos 2021'de, 900 milyon dolara Blackstone destekli medya şirketi Candle Media'ya satmış bile. Aktris, şirkette yüzde 18 hisseye sahipti ve önceden var olan hisselerinin satışından da vergi sonrası 120 milyon dolar topladığı düşünülüyordu.

Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuş… Ünlü yıldızın serveti çığ gibi büyüyor
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Oyuncu daha sonra Reese's Book Club adındaki kitap öneri / paylaşım sitesini kurarak medya imparatorluğunu genişletti. Bu şirketin ortaklık yaptığı büyük sponsorlarla servetine servet katmaya devam etti. Üstelik bir de ayrıca Draper James adında bir giyim markasının da sahibi oldu. Ve elbette Reese Witherspoon ayrıca film ve TV kariyerinden milyonlar kazandı ve sürekli olarak dünyanın en yüksek ücretli aktrislerinden biri olarak gösterildi.

Witherspoon’un AppleTV+ dizisi The Morning Show'da bölüm başına 1,2 milyon dolar maaş aldığı ve ayrıca Legally Blonde devam filmi Red, White & Blonde'daki çalışması için 15 milyon dolar aldığı biliniyor. İşte 30 yıllık kariyeri boyunca hep doğru projelere evet diyerek en yüksek oyunculuk ücretlerine uzanan bu akıllı kadın, şimdi de dünyanın en kârlı sektörlerinden olan futbol kulübü hissedarlığına gözünü dikerek 400 milyon dolarlık servetini katlayarak büyütmeyi düşünüyor.

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#Reese Witherspoon#Big Little Lies#Hollywood Yıldızları

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