Ünlü yıldız film setinde görüntü yönetmenini ‘yanlışlıkla’ vurmuştu… Mahkemeden şok suçlamalar: Silah eğitimi sırasında telefonla konuşuyordu

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DÜNYANIN KANINI DONDURAN ÖLÜM

Hollywood’un sevilen oyuncularından 64 yaşındaki Alec Baldwin, hem başrolünde oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği Rust adındaki film için sete çıktığında çok mutlu ve heyecanlıydı. New Mexico, Santa Fe'de kurulan sette çekimleri devam eden filmle ilgili akılalmaz haber ajanslara düştüğünde tüm dünya dehşete kapılacaktı.

Setteki korkunç olay yaşanmadan hemen önce...

21 Ekim 2021’de, Alec Balwin, çekimler esnasında elinde tuttuğu silahın ateş alması sonucu filmin görüntü yönetmeni 42 yaşındaki Halyna Hutchins’i göğsünden vurmuş, Hutchins kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Haber Hollywood’da ve dünyada büyük bir şok yarattı. Film setinden gelen fotoğrafla dekorlar, kameralar, set görevlileriyle doluydu ve her şey aslında böyle bir çalışma ortamında olması gerektiği gibi görünüyordu.

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ALEC BALDWIN'İN OLAYDAN SONRAKİ FOTOĞRAFLARI GÜNLERCE MANŞETLERİ SÜSLEMİŞTİ

Halyna Hutchins vurulduktan sonra bölgenin şerif bürosu tarafından sorguya alınan Alec Baldwin, yaşananları yetkililere anlatmış, her şeyin kötü bir kaza olduğunu söylemişti. O zamana kadar da Halyna Hutchins’in durumunu, yaralarının ağır olup olmadığını bilmiyordu.

Sorgusu biten ve dışarı çıkıp telefonunu eline alan Alec Balwin kötü haberi almış, o esnada çoktan olay yerine gelen ajansların fotoğrafçılarına dehşet içinde, gözü yaşlı ve ne yapacağını bilmez halde bakarken yakalanmıştı.

"TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM" DEMİŞTİ

Olayı takip eden aylar boyunca Baldwin’in bu fotoğrafları ve Halyna Hutchins’in hayattayken çekilmiş gülen fotoğrafları yan yana koyuldu, sayısız haber yapıldı, olayı detayları sorumlu kişiler tarafından defalarca anlatıldı. Alec Baldwin tetiği hiçbir zaman çekmediğini, silahın elindeyken yanlışlıkla ateş aldığını söylüyordu.

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeniHalyna Hutchins ve setteki silahlardan sorumlu görevli Hannah Gutierrez-Reed

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Soruşturma devam ettikçe herkes birbirini suçladı. Baldwin, suçlamalarla mücadele edeceğine söz verdi. Tetiği asla çekmediğini defalarca ifade etti ve bunun trajik bir kaza olduğunu söyledi. Deneyimli aktör sette işe alınan ateşli silah uzmanlarına güvendiğini ve eline aldığı silahta bir sorun olmadığını düşündüğünü vurguladı.

O SETTE NELER YAŞANDI?

Sette kullanılan ve dekorun bir parçası olan silahın bir kurusıkı silah olması gerekiyordu ve içine de gerçek mermiler konmamalıydı. Belki sorumlu kişilerin hatalı davranışları, belki sorumsuzluk, belki de büyük bir şanssızlık sonucu Halyna Hutchins hayatını kaybetti.

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Karşılıklı davalar açıldı. Alec Baldwin hem silah elinde olan kişi hem de filmin yapımcısı olarak çifte suçlamalarla karşı karşıyaydı. Baldwin, kendisine yapıştırılan katil yaftasını asla kabul etmedi; her şeyin kaza olduğunu söylemeye devam etti. Hatta yaşananlardan bir süre sonra katıldığı televizyon yayınında “Eğer bu ölümden gerçekten ben sorumluysam kendimi öldürürüm” bile dedi.

SAVCILIK ALEC BALDWIN'E CİNAYET SUÇLAMASI YÖNELTTİ

İlerleyen günlerde Halyna Hutchins’in eşi Matthew Hutchins, Alec Baldwin ve filmin sorumlularına “taksirle insan öldürme” suçlamasıyla dava açmış ve Rust’ın setinde film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmişti. Geçen yıl Ekim ayında 64 yaşındaki aktör ile film yapım şirketi, miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

Alec Baldwin "Tetiği çekmedim" demişti ama yeni kanıtlar bunun aksini söylüyor

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Bu uzlaşmanın ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı. Hatta tüm bunların ardından filmin çekimlerinin bu yıl yeniden başlaması kararı da verilmişti. Bu kez sorumlu yapımcı koltuğunda Matthew Hutchins'in oturması üzerinde de uzlaşmaya varıldı.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN AİLESİNE 'KAN PARASI' ÖDENDİ

Ancak iki taraf anlaşmış olsa da setteki ölümlü kazayla ilgili bir kamu davası açıldı ve New Mexico eyaleti savcıları geçtiğimiz günlerde Alec Baldwin’in adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Suçlamalar ve davayla ilgili resmi detaylarsa sabaha karşı ortaya çıktı. Dünya bir kez daha ortaya saçılan gerçeklerle büyük bir şok yaşadı.

Hem Alec Baldwin hem de film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed de aynı suçlamayla, yani “taksirle cinayet” suçuyla yargılanacak. Öte yandan Alec Baldwin’in bir yandan da Hannah Gutierrez-Reed’den şikayetçi olduğunu ve setteki silahlarla ilgili güvenlik önlemlerine uymadığını iddia ettiği bu görevliyi Halyna Hutchins’in ölümünden sorumlu tuttuğunu hatırlayalım. Alec Baldwin ve ailesi... Yıldız oyuncunun korkunç olaydan sonra bir çocuğu daha olmuştu

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OYSA PARMAĞI HEP TETİKTEYMİŞ...

Olaydan sonra verdiği tüm ifadelerde tetiği asla çekmediğini söyleyen, silahın kazayla ateş aldığını iddia eden ve bu ölümden kendini değil setteki ihmal zincirini sorumlu tutan Alec Baldwin’e yönetilen suçlamalarsa oldukça ciddi. Bugün açıklanan mahkeme belgelerine göre, film setine ait fotoğraf ve videolarda, Baldwin'in parmağını tetik korkuluğunun içine koyduğu ve tetiğe basarak birçok kez ateş etme alıştırması yaptığı açıkça görünüyor.

Bu da Baldwin’in tetiği asla çekmediğini söylemesiyle çelişiyor. Savcılar Rust filminin setini ‘kaotik, karman çorman ve kurallara uyulmayan bir set’ olarak tanımlıyor. Ve çekimler sırasında birçok güvenlik kuralının ihmal edildiğinin ortaya çıkarıldığını söylüyor. Olayın yaşandığı günlerde patlayan silahın gerçek bir silah olmadığı bile iddia edilmişti. Ancak savcılık suçlamasında sıralanan maddeler bunun aksini gösteriyor: BALDWIN'E SAYISIZ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ!

“Planlanmamış bir prova için sahte bir silah kullanmamak / Silah sorumlusunun güvenlik protokolüne uygun olmayan şekilde seti terk etmesine izin vermek / Silahı yalnızca silah sorumlusundan alma uygulamasından sapmak / Sette güvenlik şikayetleriyle ilgilenmemek / Geçerli sertifika ve yeterli deneyimi olmadan işe alınan silah sorumlusu ile gerekli güvenlik kontrollerini yapmamak”

Bu büyük ihmaller zincirinin, kendini sürekli masum olarak lanse eden Alec Baldwin’le ilgili kısımları da oldukça çarpıcı. Mahkeme dosyalarına giren Baldwin’le ilgili suçlamaların arasında ‘pervasız’ davranmak, ateşli silahlarla ilgili eğitimleri kaçırmak, katıldığı eğitim seanslarında dikkatinin dağınık olması ve derslerle ilgilenmemek ve hatta bu dersler esnasında sürekli telefonla konuşuyor olmak gibi şeyler var. Üstelik Baldwin’in, bu ölümlü kaza yaşanmadan önceki güvenlik kontrollerini de gerçekleştirmediği ve silahını asla böyle yapmaması gerekirken Halyna Hutchins’e çevirdiği de savcılığın yönelttiği suçlamalar arasında.

Halyna Hutchins, eşi ve oğlu

SİLAH EĞİTİMİ SIRASINDA TELEFONLA KONUŞUYORDU

Savcılar, Baldwin'in ilk ateşli silahlar eğitim oturumunda bulunmadığına dikkat çekti. Hannah Gutierrez-Reed, Baldwin için bir saatlik bir sonraki seans ayarladı, ancak bu dersin de yalnızca 30 dakikasını tamamladılar. İşte bu ve benzeri birçok zincirleme hata yıllarca unutulmayacak bu korkunç trajediye yol açtı. Eğer mahkeme Alec Baldwin ve Hannah Gutierrez-Reed’in aleyhinde sonuçlanırsa ikisi de 18 aya kadar hapis ve para cezasıyla karşılaşabilir.