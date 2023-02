Adı çıkan rol arkadaşını savundu: Kötü anlar yaşadı, artık üzerine gitmeyin

Haberin Devamı

Aslında Hollywood’un en sevdiği tipte, neredeyse ideal bir görünümü var: Sarışın bir güzel. Ulaşılmaz değil de sektördeki tabirle ‘güler yüzlü komşu kızı’ gibi. Aşk filmlerinin ve romantik komedilerin ideal tiplerinden ama yeteneği bunun ötesine geçecek kadar çok. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Hollywood’a giren bir ismin yıldızlık mertebesine çıkan basamakları koşarak çıkması ve zirveye ulaşması çok olası.

Ama o da yukarıda bahsettiğimiz; demeçleri ve sektörde kabul görmeyen hamleleri yüzünden ağzı çok yanmış bir aktris. Oynadığı diziler ve sayısız filmle kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan güzel yıldız dan bahsediyoruz. Ne olduysa birden yükselişi sonlanan ve istediği rolleri alamayarak sanki bu işlerden elini eteğini çekmiş gibi görünen oyuncu aslında sivri dilinden çok çekti.

Hollywood’da deyim yerindeyse ‘adı çıkan’ rol arkadaşının imdadınaysa rol arkadaşı yakışıklı aktör Josh Duhamel koştu. Katıldığı bir programda, 2010'da 'Life As We Know It' ve 2011'de 'New Year's Eve' filmlerinde birlikte kamera karşısına geçtiği Katherine Heigl'ın ‘kötü şöhreti’ hakkında konuşan Josh Duhamel, arkadaşına sahip çıktı.

“O harika bir kadın, gerçekten harika” diye söz başlayan ünlü oyuncu “Katherine, muhtemelen geri almayı dilediği bazı şeyler söyledi, ancak onunla hem ekranda hem de ekran dışında yaşadığım deneyim harikaydı.” diyerek meslektaşına yapılanları haksız bulduğunu açıkladı.

50 yaşındaki Duhamel, 44 yaşındaki rol arkadaşı Heigl'in birkaç münferit olay nedeniyle yanlış nitelendirilmiş olabileceğini düşündüğünü ekledi. “Katie'nin başına gelen muhtemelen buydu, birkaç kötü anı yaşadı ve herkesin istediği şey de buydu. Ona bir etiket yapıştırmak istiyorlardı ve bunu başardılar; artık onun etiketi bu oldu ve yaşananlar gerçekten adil değil”

Katherine Heigl , üzerinde çalıştığı projeleri eleştirdiği için Hollywood’da kötü bir şöhrete sahip oldu ve herkes onu 'zor' olmakla suçlamaya başladı. Judd Apatow'un gişe rekorları kıran filmi “Knocked Up”ta oynadıktan sonra, yıldız oyuncu romantik komedi türündeki filmin cinsiyetçi olduğunu savunmaya başladı. 2008'de Vanity Fair'e “ Film , kadınları fahişe, mizahtan yoksun ve gergin olarak resmediyor ve erkekleri sevimli, şapşal, eğlenceyi seven adamlar olarak resmediyor” diyen yıldız eleştirilerin hedefindeydi.

“Yönetmen karakterleri abarttı ve bazı günler bu konuda zorlandım. Tam bir pisliği oynuyorum; neden bu kadar oyunbozanlık yapıyor? Neden kadınları böyle tasvir ediyorsun? Genel olarak harika bir deneyimdi ama filmi sevmem benim bu sebepten zorlaşmıştı.”

Aynı yıl Heigl, “Grey's Anatomy”de Izzie Stevens rolüyle adını 2008 Emmy TV yarışmacıları listesinden geri çekti ve o sırada LA Times'a “Bu sezon dizide bana malzeme verildiğini düşünmüyorum, bu adaylığı kabul edemem” demişti. Bunun da aslında dizinin yaratıcısı Shonda Rhimes’a olan öfkesinden söylendiğini herkes biliyordu. Bu davranışı onun bir kez daha damgalanmasına sebep olacaktı.

2014 yılında geldiğimizde Heigl, bazı kararlarından duyduğu üzüntüyü dile getirmeye başlamıştı. “Hatalar yaptım ve farkında olmadan veya dikkatsizce konuştum veya hareket ettim ama her zaman herhangi bir yanlışı düzeltmeye çalışıyorum” diyordu güzel yıldız.

Sonra 2016'da Heigl, Howard Stern'e kötü itibarı nedeniyle aslında terapiye gitmek zorunda kaldığını itiraf etti. “Bununla gerçekten mücadele ediyordum ve her şeyi gerçekten kişisel olarak almamak ve bende gerçekten derinden yanlış bir şey olduğunu hissetmemek için mücadele ediyordum” demişti.

Tüm bunlara rağmen yine de rol arkadaşını savunmaya gelen tek oyuncu Duhamel değildi. 'Grey's Anatomy' yıldızı Ellen Pompeo geçenlerde Heigl'ı kendi adına konuştuğu için övdü. Ellen Pompeo “Katherine'in bir talk show'da çalıştığımız çılgın saatler hakkında bir şeyler söylediğini hatırlıyorum ve yüzde 100 haklıydı. Bunu bugün söyleseydi tam bir kahraman olurdu ama Katherine, zamanının ilerisinde bir açıklama yapmıştı. Ve tabii ki herkes hemen bu deli ve huysuz kadının sözlerini çarpıtalım ve ona nankör diyelim demeye başladı."