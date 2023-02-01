Ünlü oyuncu sarışın bomba olmaktan bıktı: Beni artık seks sembolü olarak göremeyeceksiniz!

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KİTAP VE BELGESEL ÜST ÜSTE GELDİ, HER YERDE ONUN ADI VAR

Ama sadece bu kitapla değil, kendisini anlatan bir belgeselle de son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Ancak bu Pamela Anderson’la ilgili ilk film de değil. Geçen yıl bir başka dijital platform için çekilen ve başrollerinde Lily James ve Sebastian Stan'in oynadığı “Pam & Tommy” adındaki film, kendisinden izin alınmadan çekilmiş ve büyük tartışmalara yol açmıştı.

Pamela Anderson bugünlerde imza günlerinden televizyon programlarına sürekli bir koşturma içinde

Hayatı hakkında en doğru sözü kendisinin söyleyeceğini bilen güzel yıldız önce “Love Pamela” (Pamela’dan Sevgilerle) adındaki kitabını çıkardı, sonra da yapımına katkı sağladığı bir başka dijital platform yapımıyla gündeme geldi. Dün gösterime giren “Pamela, A Love Story” (Pamela, Bir Aşk Hikayesi) belgeselinde daha önce kendisinden izinsiz ya da yanlış aktarılan bütün gerçekleri ortaya döken deneyimli oyuncu hem belgeselinin hem de kitabının tanıtım turları arasında koşuşturuyor ve kendisiyle ilgili ses getirecek açıklamalara imza atıyor.

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HAYATI HEM ŞÖHRET HEM DE BÜYÜK ACILARLA DOLU GEÇTİ

1989’da, memleketi Kanada’da bir futbol maçı izlerken kameralar seyircilerin arasında onu fak etmiş, zoom yaptıkları bu kadının şöhret yolunda ilk adımı atmasını sağlamışlardı. Çocukken bebek bakıcısının şiddet gösterdiği, daha 12 yaşında bir çocukken 25 yaşında bir adamın tecavüzüne uğrayan bu talihsiz kadın 1992 – 97 yılları arasında oynadığı Sahil güvenlik dizisiyle dünyayı kasıp kavuracaktı.

Anderson'ın kalbi artık iki oğlu için atıyor

Herkes onu giydiği seksi kırmızı mayoyla kumsalda koştururken zihnine kazıyacak ve Pamela Anderson bir anda tüm dünya için büyük bir seks sembolü haline gelecekti. Belgeselinde “Hayatımın büyük bir kısmını o kırmızı mayonun, davetkâr görünen bornozların içinde geçirdim. Herkes beni cinselliğimle tanıdı. Ama artık bunu değiştireceğim” diyordu.

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"EVLENDİĞİM ADAMIN SOYADINI BİLE BİLMİYORDUM"

Ünlenir ünlenmez, sadece birkaç gündür tanıdığı müzisyen Tommy Lee ile aniden evlenmiş, bu evlilik hayatını kâbusa çevirmiş ve bir hayalet gibi ömrü boyunca onu takip etmişti. “Evlendiğimizde soyadını bile bilmiyordum” dediği Tommy Lee ile balayında çektikleri video internete düşmüş, bu mahrem görüntüler yüzünden başı çok ağrımıştı. Hep bundan kaçmaya çalıştıysa da bir türlü başaramadı. Üstelik iki de oğul sahibi olduğu bu yıpratıcı ilişki boyunca kocasından dayak yemişti.

"Ömrüm bu kırmızı mayoyu giyerek geçti"

Playboy dergisi için çıplak pozlar da vermiş ve artık istese de ciddiye alınan bir oyuncu değil hep çıplaklıkla özdeşleştirilen seksi bir sarışın olmuştu. Artık 55 yaşında, hayatının gözler önüne serilen bu en özel ve sancılı ayrıntılarından kurtulmak isteyen bambaşka bir insan olarak karşımıza çıkıyor Pamela Anderson. “En azından kitap yazmayı başarabilmiş bir Playboy kızı oldum” diyor, şansını Broadway’de, tiyatroda denemeye hazırlanıyor. Ve ona en başta bu büyük şöhreti getiren gönümü hakkında açık yüreklilikle konuşuyor. Pamela Anderson hayatını anlatan belgeselde tüm o şaşaadan uzak, doğal bir görünümde karşımıza çıkıyor

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KENDİNİ HİÇ ÇOK GÜZEL BULMAMIŞ

“Kendimi hiçbir zaman güzel bulmadım. İlgi çekiciydim evet. Ama hepsi bu kadar. Kendini güzel bulanlar yaşlanmaktan çok korkup hemen önlem almaya çalışıyor. Bense yaşlanmayı dört gözle bekliyorum” diyor güzel yıldız. Ve Pamela Anderson, ondan hâlâ ‘seksi yıldız’ gibi görünmesini bekleyenlere de cevabını net veriyor: “Kendimi kötü duruma düşüreceğim estetik operasyonlar geçirmeyeceğim, yaşlanmamak için saçmalayan biri olmayacağım. Makyaj yapmamayı, beyazlayan saçlarımı artık boyamamayı bekliyorum. O günler yakında gelecek”

"BENDEN GENÇLEŞMEYE ÇALIŞMAMI BEKLEMEYİN"

Wall Street Journal’a verdiği ses getiren röportajda “Hayatımı üzerime yapışan bu seks bombası imajı yüzünden ‘her şeyi yapabileceğimi’ kanıtlamaya çalışmakla geçirdim” diyor iki çocuk annesi Anderson. “Kariyerimin çoğu bir mayo giymeye, kumsalda koşmaya, dudak parlatıcısı, göz kalemi sürmeye ve kabartılıp kocaman görünen sarı saçlara dayanıyordu” diyen Pamela Anderson, belki de hayatı boyunca verdiği yanlış kararların bir kısmına, hep bu kendini kanıtlama çabası yüzünden düşmüştü.

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Kırmızı mayosunu üzerinden çıkardı: Artık canı ne isterse onu giyecek

Artık gençliğin peşinden koşup onu kovalamıyor. “Kimse benden doğal güzellik beklemiyor. Hatta bunun tam tersini istiyorlar; hep istedikleri gibi kalayım diye bıçak altına yatmamı bekliyorlar” diyor ve artık bunu yapmayacağının sözünü veriyor.

ARTIK SEKSİ SARIŞIN BOMBA YOK!

Her zaman o kırmızı mayonun güçlükle sakladığı kocaman memeleriyle hatırlandığını biliyor ama zaten daha 1999 yılında silikonlarını sürpriz bir kararla çıkarttırarak bu yolda ilk adımını attığını hatırlatıyor Anderson. Eskiden iki oğlunun ona makyaj yapmamasını rica ettiğini ama şimdi, belgeselinin tanıtımı için Sahil Güvenlik’te giydiği kırmızı mayoya bir saygı duruşu gibi görünen uzun, pırıltılı, kırmızı elbisesini üzerine geçirdiğinde oğullarının ona “Lütfen makyaj yap” diye seslendiğini gülümseyerek anlatıyor.

Anderson, Sahil Güvenlik dizisiyle büyük şöhret kazandıktan sonra Barbwire gibi artık kültleşmiş filmlerde de oynamıştı

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Kendisini döven ve çektiği birçok acıdan sorumlu olan eski kocası Tommy Lee’den hâlâ tuhaf bir şekilde sevgiyle bahsediyor Pamela Anderson. Anderson, birlikte çocukları olduğu ve rüyalarının aşkını yaşadığı eski kocası için “Her şeyin farklı olmasını o kadar çok diliyorum ki, ama öyle olmayacak” diyor. Ve Tommy Lee tarafından hiç kimsenin onu sevmediği kadar sevildiğini itiraf ediyor. Ama yine de Tommy Lee’nin şu anki karısı için bir uyarı yapmaktan da geri durmuyor:

"ESKİ KOCAMIN YENİ KARISI KİTABIMDAN HOŞLANMAYACAK"

“Anı kitabımı okuyunca içinde hiç hoşuna gitmeyecek şeyler bulacağından eminim…”

Deneyimli oyuncu, geçen yıl beşinci kocası olan koruması Dan Hayhurst'tan boşanmak için dava açtıktan sonra halen bekar. “Başka biriyle birlikte olmadan önce gerçekten nasıl yalnız kalacağımızı öğrenmemiz gerekiyor” diyor. Ve artık mutluluğundan kendinden başka kimsenin sorumlu olamayacağını anladığının altını çiziyor. Pamela Anderson'ın Wall Street Journal için verdiği bu pozlar çok ses getirdi (Fotoğraflar: WSJ Magazine)

YENİ BİR HAYAT YOLCULUĞUNA ÇIKTI

Artık onun için hayat iki oğlu, yeni projeleri, spot ışıklarından kaçmasa da sakin ve skandalsız bir süreçten ibaret olacak. Karşımızda artık feleğin sillesini defalarca yemesine rağmen hep ayağa kalkabilmiş, bunu yaparken güçlenmiş, şöhretinin ona yaşattığı kâbusları geride bırakmış bambaşka bir Pamela Anderson duruyor. Bize de, ona bu yeni yolculuğunda başarılar dilemek düşüyor…