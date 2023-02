Kayınvalidesiyle gelinlik kavgası yaşamıştı… Milyon dolarlık düğünün şoke eden detayları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Bir düğün hakkında ne kadar konuşulabilir ki? Eğer çok ünlü birinin düğünüyse ve bu törenle ilgili ilgi çeken dedikodular varsa aylar, belki de bazen yıllarca.

Söz konusu düğün dünyanın en sevilen ünlü çiftlerinden David ve Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham'la bir başka ünlü isim oyuncu Nicola Peltz'in evlendiği tören.

İşten kovulan ünlü düğün planlamacıları

2022’nin nisanında gerçekleşen düğünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama düğünle ilgili tartışmalar bitmedi. Herkes düğün sahipleri David ve Victoria Beckham’a bakıyordu ama törenin masraflarını üstlenen ve çok sevdiği kızının mutluluğu için her şeyi yapan baba Nelson Peltz’i unutmuş gibiydiler.

Kızının David-Victoria çiftinin ünü ve serveti karşısında boynu bükük kalmasını istemeyen bu adam belki de dünürlerinden bile zengin, tanınmış bir iş insanıydı ve kızı için kesenin ağzını açınca ortaya unutulmayacak anlar çıkmıştı.

Ünlü kaynana Victoria Beckham'ın yüzü düğünde de sonrasında da gülmemişti

Düğün Peltz ailesinin Palm Beach’teki görenin dudaklarını uçuklatan malikanesinde yapıldı. Ve toplam maliyetinin 3 milyon 900 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Bu masraf ve gösterişe rağmen törenle ilgili en çok konuşulan şey, düğünden sonra aylar geçmiş olsa bile gelin Nicola Peltz'le kayınvalidesi Victoria Beckham’ın arasının limoni olmasıydı.

İlk göz ağrısı, biricik oğlu Brooklyn’i evlendiren Victoria Beckham düğüne bir şekilde imzasını atmak istiyordu anlaşılan. Gelin hanım modacı olan kayınvalidesinin tasarlayacağı bir gelinliği giymek konusunda söz vermiş ancak düğünden hemen önce bu kararından dönmüştü.

Ünlü çift aşklarını dolu dizgin yaşıyor

Törene çok görkemli, Valentino marka bir gelinlikle katılan Nicola, kayınvalidesi Victoria Beckham’ın bu önemli gece boyunca sürekli somurtmasına neden olmuştu. İkilinin arası düğünden sonra da bir tülü düzelmek bilmedi.

Nicola düğünü takip eden günlerden birinde, ağladığı bir fotoğraf paylaşmış; bu da düğünde yaşanan gelinlik gerginliğine bağlanmıştı.

O gözyaşlarında bunun da payı vardı elbet ama gündeme yeni gelen bomba bir haber aslında bu çöküşün başka nedenleri olduğunu da ortaya çıkaracaktı.

Bu gelinlik gelin - kayınvalide kavgasına yol açmıştı

Nicola hanımın milyarder babasının kızının düğününü planlayan ve törende görülen her şeyin üretiminden düzenlenmesine kadar sorumlu olan düğün planlayıcısı şirkete dava açmıştı.

Bu davanın detayları yapılan telefon mesajlaşmalarının şoke eden dökümleriyle birlikte ortaya çıktı. Yazışmalarda Nelson Peltz kızı Nicola’dan “Nicola, aralarında Transformers: Age of Extinction, Bates Motel ve The Last Airbender'ın da bulunduğu gişe rekorları kıran filmlerde ve televizyon programlarında rol alan dünyaca ünlü bir aktris” diye bahseden babası şöyle devam ediyordu:

“Düğünün davetli listesi, katılmak için dünyanın dört bir yanından seyahat eden çok sayıda ünlü, sporcu, ileri gelen ve diğer etkili kişiler de dahil olmak üzere beş yüzden fazla kişiyi içeriyordu.”

Anlaşılan gelin hanımın imdadına milyarder babası koşmuş

Üzerinden neredeyse bir sene geçtikten sonra ortaya çıkanlara göre bu görkemli düğünü planlamak için 3 ayrı şirket tutulmuş, bunların ikisi son dakikada beğenilmeyerek işten kovulmuştu. Nelson Peltz, işlerini titizlikle yapmaya çalışan bu kişilerin hiçbirini beğenmemiş ve bir diva gibi davranılmasını istediği kızı mutsuz oluyor diye her şeyi bozup sürekli baştan almaya başlamıştı.

Basına yansıyanlara göre her şey olup bittikten aylar sonra Nelson Peltz, işten kovduğu düğün planlamacılarına dava açmaya hazır. Davanın konusu da firmaya ödediği 159 bin dolarlık kaporayı geri almamış olması.

İşten kovulan ilk ‘planlamacı’ Preston Bailey, Jared Kushner ve Ivanka Trump'ınki de dahil olmak üzere birçok ünlü için çalışmış bir isim. Arianna Grijalba and Nicole Braghin’den oluşan ikinci ekip de düğüne birkaç hafta kala beğenilmemiş ve sözleşmelerine son verilmiş.

En sonunda düğünü planlamak ve yönetmek de Michelle Ragos’a kalmış. Ünlülerle çalışan ünlü bir düğün planlamacısı olan Rogas da, son dakika ele aldığı töreni istendiği şekilde yürütebilmek için Peltz ailesinden servet gibi bir ödeme almış.

Bu tartışmaların içinde 80 yaşındaki milyarder Nelson Peltz, bir de düğün için çalışan bu kişilerin bir kısmını törende tüketilmesi gereken içkileri önceden ve çaktırmadan tüketmekle suçlamış.