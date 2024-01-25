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‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı

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#Britney Spears#Sam Asghari#Hollywood'un Sorunlu Ünlüleri
‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 14:58

Çocuk denecek yaşta popun kraliçesi olduktan sonra hayatından skandallar eksik olmayan Britney Spears son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı en hafif tabiriyle “tuhaf” pozlarla gündemden düşmüyordu.

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Yeni bir iddiaya göre sürekli yarı çıplak müstehcen fotoğraf ve videolar paylaşan, yaptığı tuhaf danslarla konuşulan Britney Spears’ın sürekli kaldığı ve spa hizmetlerinden de faydalandığı lüks otele girişi yasaklandı.

Los Angeles'taki Four Seasons'a girişinin yasaklandığı haberini ünlü şarkıcının temsilcileri hemen yalanladı. Spears’ın birkaç gün önce kaldığı odasında çıplak poz verip paylaştığı otelin havuzuna da çıplak girdiği iddia edilmişti.

‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı

DÜZENLİ MÜŞTERİSİ OLDUĞU OTELE GİRMESİ YASAKLANDI!

Bu olay Spears cephesinden yalanlansa da 42 yaşındaki yıldız şarkıcının Thousand Oaks'taki 14 milyon dolarlık malikanesinden sadece birkaç dakika uzaklıkta bulunan aile dostu oteldeki "tuhaf davranışlarından" şikayet eden misafirleri olduğu konuşuluyor.

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Britney Spears’ın basın sözcüleri “Sosyal medyada ve ülke dışındaki halk plajlarında kıyafetlerini çıkarmaya yabancı olmamasına rağmen sanatçımız havuzda asla kıyafetlerini çıkarmamıştır veya kendini teşhir etmemiştir” şeklinde bir açıklama yaptılar.

‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı
Britney Spears'ın tuhaf davranışlarıyla sürekli gittiği oteldeki tüm personeli canından bezdirdiği söyleniyor... Ünlü şarkıcı bu yarı çıplak pozunu da aynı otelde kaldığı odadan paylaştığı iddia edildi... Spears otel meselesi basına yansıyınca 42 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabını kilitledi

Basına konuyla ilgili açıklama yapan kaynaklar Britney'nin spa ve güzellik merkezi için bu tesisi sık sık ziyaret ettiğini, zira otelde büyük bir kapalı havuzun yanı sıra masaj ve diğer güzellik uygulamaları sunan spa tesislerinin de bulunduğunu söyledi.

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TEMSİLCİLERİ YALAN HABER DEDİ AMA...

Britney Spears’ın yıllardır otele gitmesine rağmen son zamanlarda personele çok zorluk çıkardığı, otel çalışanlarını canından bezdirdiği iddia edildi. En sonunda havuzda bikinisini üstünü çıkararak çıplak yüzmeye çalışınca da otele girişi yasaklandı. Bu yasağın geçici bir önlem olduğu söyleniyor.

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‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı

Gazetelere konuşan bir kaynak da "Britney yıllardır Westlake Village'daki Four Seasons'a gidiyor ama son zamanlarda personelin başını çok ağrıtıyor" dedi. Bu kaynağa göre ünlü yıldızın geçtiğimiz yıl içinde de otele girişi yasaklanmış sonra bu yasak kalkmıştı.

OTELDE KALANLAR ÜNLÜ ŞARKICIYI ŞİKAYET ETTİ

Söylenenlere göre oteldeki bazı konuklar onun havuz kenarında üstsüz dolaşmasından ve kendilerini rahatsız hissettirmesinden şikâyetçi oldular ve ünlü şarkıcının davranışlarını genellikle tuhaf ve sinir bozucu bulan konuklar onu yönetime bildirdiler.

‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı

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Haber basına "Britney A listesinde yer alan bir ünlü olabilir ama Four Seasons'ta istediği her şeyi yapamaz. İster iş gezisi ister tatil amaçlı olsun, oraya binlerce dolar harcayan çok sayıda yüksek profilli ve zengin konuk giriş yapıyor ve kendilerini garip hissetmek istemiyorlar" ifadeleriyle yansımıştı.

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BU İLK VAKASI DEĞİL: İSTESEM BURAYI SATIN ALIRIM

Üstelik bu Britney Spears için bir ilk de değil. Popun kraliçesi hem konuklardan hem de personelden gelen şikâyetler üzerine Mart 2008'de otelden men edilmişti. Onu otelden uzak tutmak için otel personeli yerel kolluk kuvvetlerinden yardım bile aldı ve otelin kapısına bir yasal belge asıldı.

‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı
Britney 2007'de önce gidip saçlarını kazıttı sonra da peşine düşen paparazzilere sinirlenip elindeki şemsiyeyle bir arabanın camlarını indirdi: Yaşadığı ruhi buhranın ardından da babası onu yasal olarak vesayet altına aldırdı

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Britney Spears ruh sağlığını kaybettiği gerekçesiyle babası tarafından mahkemeye verilmiş ve 2021’e kadar babasının vesayeti altında yaşamıştı. 2008’de yaşanan otel vakasında Britney Spears’ın personele "Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Burayı ben inşa ettim. Buraya o kadar çok para harcadım ki bu lanet oteli satın bile alabilirdim" diye bağırdığı iddia edilmişti.

‘Ünlü diye her istediğini yapamaz’ Yıldız ismin havuzunda çıplak yüzdüğü otele girişi yasaklandı

Britney Spears 2021’de mahkeme vesayet kararını kaldırınca özgür kalmış, hayatının kontrolü babasından çıkıp tekrar kendi eline geçmişti. 13 yıllık bu esaretin ardından ilk iş 2016 yılında tanıştığı aktör ve model Sam Asghari ile nikah masasına oturan Spears kocasından ağustos ayında ayrıldı.

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#Britney Spears#Sam Asghari#Hollywood'un Sorunlu Ünlüleri

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