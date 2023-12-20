Her şeyi var ama evlatlarına olan hasreti hiç dinmedi... ‘Çocuklarımı gizlice görüp onlara sarılırdım'

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Yanında çalışan dansçılardan birine gönlünü kaptırmış, genç yaşında anne olup üst üste iki çocuk da doğurmuştu. 24 yaşında ilk oğlu Sean Preston’ı, 25 yaşında da ikinci oğlu Jayden James’i kucağına aldı.

Oğulları daha küçücük birer bebekken onları kucağında tutuşundan arabasının şoför koltuğunda kucağına oturtmasına kadar anneliğiyle ilgili her şey manşetlere taşındı.

Arabasına binip uzaklaşmak isterken paparazzilerle tartışan Britney Spears... Ünlü yıldızın unutmak istediği kâbus dolu günlerinden kalan sayısız böyle fotoğraf var... Fotoğrafta Spears'ın dikiz aynasına bağladığı, oğlunun minik ayakkabıları bir bakışta seçiliyor

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Herkes “popun prensesi” olarak adlandırılan Britney Spears’ın ne kadar kötü bir anne olduğundan, çocuklarına bakamadığından bahsetmeye başladı.

GENÇ YAŞTA ANNE OLDU, ÇOCUKLARI KÜÇÜCÜKKEN ELİNDEN ALINDI

Çocuk yıldız evlenip anne olunca herkesin gözünde büyümüş ama beceriksiz, dikkatsiz, evlatlarına adanmayı başaramamış bir figüre dönüşmüştü. İkinci doğumunu yaptıktan kısa süre sonra Spears, Kevin Federline’dan boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Britney Spears yıllarca iki küçük oğluyla mutlu aile pozları verdi... Ama gerçekte bunlar basına sunulan reklam görüntüleriyldi ve onu vesayet altına aldıran babası Jamie Spears ünlü şarkıcıyı korumalarla birlikte gölge gibi takip ediyordu

Çekişmeli dava ünlü çiftin 2 oğullarının velayetini babalarının almasıyla bitecekti. Ancak Britney Spears için hayatının en kötü günleri kapıdaydı… Ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızının akıl sağlığını kaybettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Hayatının kontrolü babasının eline geçen Britney, boşanma davasında iki küçük oğlunun velayetini de eski kocasına kaptırdı: Oğulları resmen elinden alınan ünlü yıldız sürekli onlara hasret çekerek yaşamak zorunda kaldı

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“AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL” DEDİ, KIZINI VESAYET ALTINA ALDIRDI

Ve yıldız şarkıcı için 13 yıl süren esaret de böylece başladı. Babası ünlü kızını vesayeti altına aldırdı. Britney, yıllar boyu çalışmaya, çok satan albümler yapmaya ve büyük başarılar kazanmaya devam etti. Oysa kendi hayatının kontrolünü çoktan kaybetmişti.

Babası Jamie yıllar boyu kızını çalıştırdı, kazandığı paraları kendisi yönetti, onu bir gölge gibi takip etti ve kızının tüm dünya tarafından deyim yerindeyse “deli” damgası yemesi için elinden geleni yaptı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU AMA SUÇLAMALARDAN KURTULAMADI

Bunu yaparken de kızının boşandığı kocası, eski damadı Kevin Federline’la ortak hareket etti. Bu kâbus gibi yıllar 2021’de, Britney Spears’ın mahkemenin verdiği vesayet kararını nihayet kaldırtmasıyla sona erdi.

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Buna rağmen baba Jamie Spears ve eski eş Kevin Federline, Britney Spears’ın akli dengesinin hâlâ yerinde olmadığını ve yeniden vesayet altına alınması gerektiğini söylediler.

Bahaneleri de ünlü şarkıcının uyuşturucu kullandığına dair kendi ortaya attıkları iddialardı.

Baba Jamie Spears kızına yaşattıklarının ardından dışlandı, alkolizm batağına düşüp sağlığını da kaybetti: Birkaç hafta önce Spears'ın babacığının kesildiği ve tekerlekli sandayleye mahkum kaldığı ortaya çıkmıştı: Ünlü şarkıcı buna rağmen ölene kadar babasını affetmeyeceğini söylüyor

OĞULLARINA DOYAMADI, ANNELERİNDEN AYRI BÜYÜYEN İKİ ÇOCUĞU ONU ARAYIP SORMUYOR BİLE

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Ama bunun bedeli ünlü şarkıcı için çok ağır olmuştu. 40 yaşında yeniden özgürlüğüne kavuşan Britney Spears, iki evladından hep ayrı kaldı, onlar büyürken yanlarında olamadı. En azından kendisi bunu “onları gönlümde görüp, sevemedim, oğullarıma doyamadım” diyerek anlattı…

Spears geçtiğimiz Anneler Günü’nde acı gerçeği itiraf etmiş; kendisinden ayrı ve uzakta büyüyen iki oğlunun yazdığı mesajlara bile pek cevap vermediklerini, kendi çocuklarıyla arasının çok da iyi olmadığını söylemişti. Britney Spears sık sık oğullarıyla görüşebildiği nadir anlarda çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıp onlara duyduğu özlemi dile getiriyor: 18 yaşındaki Sean Preston ve 17 yaşındaki Jayden James artık babalarıyla birlikte Hawaii'de yaşıyor

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ÇOCUKLARINI GÖREBİLMEK İÇİN OKULLARINA GİDİYORMUŞ

Britney Spears geçtiğimiz gün yaşadığı acı annelik deneyimiyle ilgili yürekleri burkan bir açıklama daha yaptı. Oğullarının çocukluklarına dönüp bakan 42 yaşındaki pop yıldızı, hayranlarına 18 yaşındaki Sean Preston ve 17 yaşındaki Jayden James'i göremeden büyüttüğünü söyledi.

Üç ya da dört yaşlarında görünen oğullarından birini kucağına aldığı eski bir paparazzi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Spears fotoğrafın altına "Bu yüzden okullarına gider ve onlarla öğle yemeği yerdim" notunu düştü. Popun prensesi lakaplı şarkıcı çocukları küçükken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp altına onları okullarında, yemek vaktiklerinde görmeye gittiğini yazdı: Bu kaçamak anlarda oğullarının ona "Anne sadece bize sarıl" dediğini itiraf eden Britney Spears2ın bu paylaşımı yürekleri burktu

TEK SÖYLEDİKLERİ “ANNE BİZE SARIL” OLURMUŞ…

Okullarına yaptığı ziyaretler sırasında, küçük oğullarının ona sadece “Bize sarıl” anne dediklerini, onlarla okul bahçesinde saklı gizli hasret giderebildiğini itiraf ediyordu ünlü şarkıcı. ABD medyasına konuşan kaynaklara göre Britney Spears iki oğlunu Sam Asghari’yle evlenmeden epey önce, 2022’nin başlarında son kez görmüş. Eski eş Kevin Federline, annesine düşman büyüttüğü iki oğluyla birlikte birkaç ay önce Hawaii’ye taşınmıştı. Eski eş Kevin Federline her zaman vesayet konusunda baba Jamie Spears'la birlikte hareket etti ve bu yüzden çok ağır eleştirilere maruz kaldı: Çiftin iki oğulları babalarıyla büyüdü, annelerini çok az gördü

“O HER ZAMAN İLGİLİ VE SEVGİ DOLU BİR ANNEYDİ”

Yıldız şarkıcıya yakın kaynaklar Federline’ın Britney Spears’ın canını bilerek yakmak isteyerek bu taşınmadan önce mahkemeye başvurduğunu oysa Spears’ın çoktan “çocuklarım yeter ki mutlu olsun, benden uzak olsalar da olur” demiş olduğunu söylüyorlar.

Yakın çevresi Britney Spears'ın yaşanan her şeye rağmen çok sevgi dolu ve ilgili bir anne olduğunu, başına gelenler yüzünden oğullarından koparılmasına rağmen hep "Onlar mutlu olsun yeter" diyerek bağrına taş bastığını söylüyor

Yakın çevresinde olan herkes Britney Spears’dan sevgi dolu ve ilgili bir anne olarak bahsediyor. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir pop ikonu olması bir yana, Spears için “çocuklarını sadakatle destekleyen sevgi dolu ve destekleyici bir anne” yorumları yapılıyor. Britney Spears'ın oğulları artık babaları ve fotoğrafta görülen üvey anneleriyle yaşıyor: Eski eş Kevin Federline geçenlerde ünlü yıldızdan aldığı nafakanın artırılması için mahkemeye başvurmuştu

ESKİ EŞ POP YILDIZINDAN DAHA ÇOK NAFAKA İSTEDİ

Öte yandan Britney Spears’ın eski eşi Kevin Federline sadece çocukların velayetini alıp annelerinden uzaklaştırmakla da kalmadı. Spears uzun yıllardır iki oğlu için eski eşine yüklü miktarda nafaka ödüyor. Hatta daha birkaç ay önce Federline’ın mahkemeye başvurup bu nafakanın artırılmasını istemişti.