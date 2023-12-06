Ünlü şarkıcının babası elden ayaktan düştü, bir bacağı kesildi ama kızı onu affetmiyor: Hayatımdan çaldığı yılları geri veremez!

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Oysa 42 yıllık hayatının tam 13 yılını vesayet altında geçirmişti. Erken yaşta gelen şöhret onu birçok bunalıma sürüklemişti. Genç yaşta 2 evlilik yaptı; ikinci evliliğinden iki oğlu oldu. Eşinden boşanma aşamasındayken geçirdiği ruhi buhran sonrasında hayatının en korkunç yıllarını yaşamaya başlayacaktı. Britney Spears'ın 2000'li yılların başında çekilen tüm fotoğraflarında yüzü asık ve yanında hep onu bir gölge gibi takip eden babası var...

HAYATININ EN GÜZEL YILLARINI BİR KÂBUSTA YAŞAR GİBİ GEÇİRDİ

Çocuklarının babası, eski dansçısı Kevin Federline’dan boşanmaya çalışırken yaşadığı velayet savaşı onun için kötü sonun başlangıcı oldu. Dünyanın en çok satan pop yıldızı Britney Spears, bir anda saçlarını kazıttı, sürekli aşırı alkol alıyor, sinirli tavırlarıyla etrafına ateş püskürüyordu.

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Peşinden koşan paparazzilere sinirlenip elindeki şemsiyeyle bir arabanın camlarını parçalayınca dünyası bir anda tepetaklak oldu. Menajerliğini de yapan babası Jamie Spears mahkemeye başvurup kızının ruh sağlığını kaybettiğini söyleyip onu vesayet altına aldırdı.

BABASI ONU VESAYET ALTINA ALDIRDI: 13 YIL SÜREN ESARET!

Bir anda hayatının kontrolünü kaybeden, attığı her adımı babasının emriyle atan, bir yandan albüm çıkarmaya ve konserler vermeye devam eden Britney Spears hayatının 13 yılını bu hayat hakkında kendi sözü geçmeden yaşamak zorunda kaldı.

Geçirdiği ruhi buhran sonrasında mahkemeye başvuran babası Jamie, Britney Spears'ı yasal olarak vesayet altına aldırmıştı: 13 yıl boyunca kızını bir yandan çalıştırıp bir yandan da kazandığı milyonlarca doları amiyane tabiriyle "yiyen" babası öz kızını çocuklarından bile ayırdı

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OĞULLARI BİLE ONA YÜZ ÇEVİRDİ

Eski eşi Kevin Federline bu süreç boyunca Britney’nin babasıyla birlikte hareket etti. Şimdi biri 17 biri 18 yaşında olan oğulları Jayden James ve Sean Preston annelerinden uzakta hatta ona düşman edilerek büyütüldü. Ünlü şarkıcı hâlâ babalarıyla birlikte Miami’ye taşınan iki evladıyla neredeyse hiç görüşmüyor.

Britney 2007'den 2021'e kadar özgür olamadı; her kararı onun yerine babası aldı, hayatının kontrolünü kaybeden Spears yıllar boyunca bu esaret altında yaşadı

Britney Spears’ın 13 yıllık bu esareti 2021’de mahkemeye başvurup babasının zorla aldırdığı vesayet kararını kaldırtmasıyla sona erdi. Bu süreçte ünlü şarkıcının hayranları ellerine “Free Britney”, “Britney’i Özgür Bırakın” yazan pankartlarla ona destek oldu. Ve Britney Spears, 26 yaşındayken ellerinden kayıp giden hayatını ancak 40 yaşında geri aldı.

71 yaşındaki Jamie Spears'ın uzun yıllardır alkolizmle boğuştuğu ve zor durumda olduğu biliniyordu: Ünlü ismin bir ay önce defalarca ameliyat geçirdikten sonra bir bacağının kesildiği ortaya çıkmıştı

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Yıllardır kızına yaptıklarıyla konuşulan 71 yaşındaki baba Jamie Spears ise son yıllarda giderek daha kötü bir duruma düştü. Yaptıklarından pişman olmadığını söyleyen hatta kızının şimdi bile vesayet altında olması gerektiğini savunan Jamie Spears’la ilgili üzücü gerçekse yeni ortaya çıktı…

DOKTORLAR BABASININ BACAĞINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Spears'ın babasının bacağının bir ay önce kesildiği ortaya çıktı. Basına yeni yansıyan habere göre Jamie Spears’ın bacaklarından birinde haftalarca hastanede kalmasına neden olan büyük bir enfeksiyon vardı. Enfeksiyonu kontrol altına almak için 5 başarısız ameliyat geçirdi ve doktorlar ilerlemenin tek tek çarenin ünlü şarkıcının babasının babacığını kesilmesi olduğuna karar verdi.

Jamie Spears yıllarca kızının tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi ağzını kapatıp yaşananları anlatmasına engel olmuştu: Artık elden ayaktan düşen baba affedilmek istiyor ancak Britney Spears'ın cevabı kesin: Asla!

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Britney Spears son günlerde annesi Lynne ile arasını düzeltmeye başlamış; anne kızın kucak kucağa çekilmiş fotoğrafları çok konuşulmuştu. Britney, 13 yıl boyunca yaşadığı kâbustan annesini de sorumlu tutmuş, onun babasının emirleriyle hareket ederek kendisine yapılan büyük kötülükte payı olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcı annesi Lynne ile barıştı ancak babasını başına gelenlere rağmen hâlâ affedemiyor: Lynne ve Jamie Spears kızlarının vesayet davası devam ederken boşanmışlardı, anne Lynne bir evlilik daha yaptı ve bu evlilikten de iki çocuğu oldu

"BENDEN ÇALDIĞI YILLARI GERİ VEREMEZ"

Herkes, içine düştüğü durumdan sonra Britney’nin Jamie Spears’ı da affedeceğine, bacağı kesilen ve perişan hale düşen babasına kucak açacağına inanmıştı. Ancak ünlü şarkıcı başına ne gelirse gelsin ona hayatta en büyük kötülüğü yaptığını düşündüğü babasını affetmiyor. Babasının başına gelenlerin ardından suskun kalan Britney yaptığı Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

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Önce babası ve kendi oğullarıyla yıllar önce çekilen bir dizi fotoğraf paylaştı ünlü şarkıcı. Ancak babasına iyi dileklerini ileten ya da kalbinin yumuşadığına işaret eden bir şeyler yazmadı. Bunun yerine fotoğrafların yer alığı ajansların ismini yazıp geçti. Sonra da son zamanlarda sık sık yaptığı gibi yarı çıplak halde dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı dünya yansa umurunda değilmiş gibi dans videoları paylaşmaya devam ediyor

"ANNEME AF VAR, BABAMA ASLA!"

Annesini babasının “kuklası” olduğu için affetmeye hazır olduğunu söyleyen ünlü şarkıcının babasını affetmeye ise asla niyeti olmadığı söyleniyor. Onun için “Hayatımın en güzel yıllarını benden haksız yere çaldı. Servetimi kullanmak için beni, öz kızını perişan etti” diyen Britney Spears öfkesini yenebilmiş değil.

KÜÇÜK KIZININ YANINA SIĞINMAK ZORUNDA KALDI

Şimdi kendisi kaldığı yerden hayatına devam ederken bu kez de babası perişan hale gelen Britney Spears, kaybolan yıllarının hesabını vermeyen babasını ne olursa olsun hayatına kabul etmiyor. Uzun yıllardır alkolizmin pençesine düşen baba Jamie Spears birkaç aydır evinden de olmuş ve Britney’nin küçük kardeşi Jamie Lynn'in yanına taşınmak zorunda kalmıştı.