Keskin bıçaklarla dans şovu yapıca polis kapısına dayandı! 13 yıllık esaretin ardından başladığı yere döndü...

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Çocuk yaşta ekranlarda göründükten sonra ilk albüm anlaşmasını 15 yaşında imzalayan Britney Spears, 18 yaşına geldiğinde bir anda dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri oluverdi. Hitleri her gün televizyon ekranlarında defalarca görünen, bir anda kendine dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayran toplayan bu genç kadın gelecek yıllara damga vuracak büyük bir yıldız olarak anılmaya başladı.

GENÇ YAŞTA GELEN ÜNÜ KALDIRAMADI

Ki zaten Britney’nin adını gerçekten bütün dünya öğrendi. Popun yeni prensesi olmuş, müzik kariyeri boyunca albümleri 100 milyondan fazla satarak tarihin en başarılı şarkıcılarından olmuştu. Oysa dünyanın zihnine kazınan bambaşka bir hali, onu tarihe bambaşka bir şekilde daha geçirecekti.

Britney Spears eski dansçısı Kevin Federline'la evlenip iki de erkek çocuk doğurdu... Bu evliliğin sona ermesi ve velayet savaşına girmesiyle birlikte sonun başlangıcı da gelmiş oldu

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O FOTOĞRAF YILLARDIR ZİHİNLERDEN SİLİNMEDİ

Erken yaşta gelen şöhreti hazmetmekte zorlanan, genç yaşta üst üste evlilikler yapan Spears, giderek ruh sağlığı konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Eski dansçısı Kevin Federline ile evlenmiş, iki de oğlu olmuştu. Bir gün buhran geçirip saçlarını kazıttıktan sonra eline aldığı şemsiye ile delirmiş gibi davranarak bir arabanın camlarını kırması onun için sonun başlangıcı oldu.

Britney 2007'de önce gidip saçlarını kazıttı sonra da peşine düşen paparazzilere sinirlenip elindeki şemsiyeyle bir arabanın camlarını indirdi: Yaşadığı ruhi buhranın ardından da babası onu yasal olarak vesayet altına aldırdı

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Babası, kızının ruh sağlığını kaybettiği ve kendi hayatını idame ettiremeyeceği gerekçesiyle mahkemeden karar aldırdı ve Britney Spears, 2 çocuklu yetişkin bir kadın ve dünyanın tanıdığı yıldız bir şarkıcı iken bir anda özgürlüğü elinden gitti. Yine şarkı söylüyor, konserler veriyordu ama hayatının kontrolü babasının elindeydi.

Ünlü şarkıcı 13 yıl babasının kontrolü altında yaşadıktan sonra 2021'de mahkemeye gidip vesayet kararından kurtuldu... Özgürlüğüne neredeyse 40 yaşında yeniden kavuşabilen Spears takip eden 2 yıl boyunca da hep tuhaf halleriyle gündemde kaldı

13 YIL SÜREN ESARET

Bu esaret 13 yıl devam etti: Britney en sonunda artık bu yaşama da dayanamayıp mahkemeye gitti ve artık ruhen ve bedenen sağlıklı olduğunu kanıtlayıp vesayet kararını kaldırttı. Hayranları onun için kampanyalar düzenliyor, mahkeme önünde “Free Britney” (Britney’e Özgürlük) pankartlarıyla bekliyordu. 2021’in sonlarına doğru ünlü yıldız yeniden özgür bir kadın oldu.

Britney Spears çok aşık olduğu 29 yaşındaki Sam Asghari’yle evlendi ama bu evlilik şiddet ve aldatma söylentileriyle 14 ay içinde sona erdi

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Britney özgürlüğüne kavuştuktan sonra bir süredir aşk yaşadığı İran asıllı Amerikalı model, aktör ve fitness eğitmeni, 29 yaşındaki Sam Asghari’yle evlendi. Büyük bir aşk yaşayan, sürekli öpüşüp koklaşırken poz veren çift sadece 14 ay evli kaldıktan sonra geçinemiyoruz diyerek ağustos ayında yollarını ayırdılar.

SON EVLİLİĞİ DE HÜSRANLA BİTTİ

Bu evliliğin aslında göründüğü gibi olmadığı hatta aşkın arasında fiziki şiddet ve aldatmaların girdiği konuşuldu. İki taraf da birbirlerine ciddi suçlamalar yöneltti, sonra da yollarını ayırdılar. Britney Spears velayet davası sonuçlanıp özgürlüğüne kavuştuğundan beri sosyal medyayı aktif kullanmaya, sürekli çarpıcı fotoğraflar ve videolar yayınlamaya başladı.

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SOSYAL MEDYADAKİ HALİ ENDİŞE YARATTI

Üzerinde sadece mayo ya da iç çamaşırı varken, makyajsız, dağınık saçlı, pejmürde halleriyle sürekli videolar çeken ve bunları TikTok ve Instagram sayfalarına yükleyen Britney bir kez daha hem ailesini hem de hayranlarını endişelendirmeye başladı. Onun yeniden ruh sağlığını kaybettiği, büyük bir bunalımda olduğu ve başına kötü bir şey geleceği korkusu konuşulmaya başladı.

Britney Spears Sam Asghari’yle evliyken de ondan ayrıldıktan sonra da sürekli olarak üzerinde sadece bikini hatta iç çamaşırı varken tuhaf dans videoları çekmeye başladı... Ünlü şarkıcının bu halleri hem hayranlarını hem de ailesini endişelenirdi

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KESKİN BIÇAKLI DANS BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU!

Ünlü şarkıcı keyfinin gayet yerinde olduğunu ve rahat bırakılmak istediğini söylese de geçtiğimiz gün yaptığı tuhaf “dans şovu” bardağı taşıran son damla oldu. Eline iki tane kocaman, keskin bıçak alan Britney Spears onları sallayıp çevirerek yarı çıplak yaptığı dans gösterisini Instagram’dan paylaşınca deyim yerindeyse artık ipler koptu! Britney bu tehlikeli şovun ardından kolunda bir bandajla yeniden ortaya çıkınca endişeler iyice arttı.

41 yaşındaki yıldız isim ona sayısız mesaj yollayıp bu yoldan dönmesini isteyen hayranlarına “Korkmayın, geçenlerde MTV Video Müzik Ödülleri’nde elinde bıçakla sahneye çıkıp şov yapan Shakira’yı taklit ediyorum” dedi. Kendisine zarar verme niyetinde olmadığını ve ruh sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Spears’a kimse inanmadı.

KAPISINA POLİS DAYANDI

Sonunda başına bir iş gelmesinden korkan birileri polisi aradı ve ünlü şarkıcının kapısında polisler belirdi. Ventura County Şerif Ofisi'nden Yüzbaşı Dean Worthy, ABD basınına “yıllar boyunca Pop Prensesi'nin karıştığı sayısız olayla” ilgilenen çavuşlarından birinin bu çağrıya yanıt verdiğini söyledi. Polisin yaptığı açıklamada "Britney'e yakın birileri sosyal medyada yayınlanan ve şarkıcının elinde bıçaklarla dans edip döndüğü videoyu görmüş ve onun ruh sağlığı için gerçekten endişelenmişler" denildi.

"Korkmayın sadece eğleniyorum ve Shakira'yı taklit ediyorum"

Üstelik polisi çağıran ve şarkıcının evinin kapısına dayanmasını sağlayan kişi Britney’nin herhangi bir hayranı değil onunla ilişkisi olan, tanıdığı biriydi. Ancak bu kişi adını vermemiş, kimliğinin gizli tutulmasını istemişti: "Normalde bir ünlü hakkında ihbarda bulunan hayranlara, ortada gerçekten inandırıcı bir tehdit olduğuna inanmadığımız sürece yanıt vermeyiz. Ancak, bu kişiyi LAPD aracılığıyla inceledik ... ve Britney'i kişisel olarak tanıyan biri olduğunu tespit ettik."

Spears bu bıçaklı danstan sonra kolunda bandaj, vüducunda kan lekeleriyle görününce herkes onun artık yeniden ruh sağlığını kaybettiğine emin oldu

POLİSİ ONU TANIYAN BİRİ ÇAĞIRDI

Polis Spears’ın evine gittiğinde interkom aracılığıyla evde bulunan güvenlik görevlisiyle konuştu. Güvenlik onlara "ünlü şarkıcının iyi olduğunu ve ortada endişelenecek hiçbir şey olmadığını bildirdi. Britney Spears, polisleri eve sokmamış ve onlara kendini de göstermemişti. Polisler Spears’ın avukatıyla da görüştüler ve Grammy ödüllü yıldızın iyi durumda olduğuna ve "zarar görmediğine" ikna olmaları için bunun "yeterli" bir teyit olduğunu düşündüler.

Britney Spears daha önce de sergilediği bu tuhaf haller nedeniyle herkesi endişelendirmiş, onu sosyal medyada gören hayranları polis çağırıp ünlü şarkıcının evine yollatmıştı: Spears bunun üzerine küplere binerek "Fazla ileri gittiniz, beni rahat bırakın" açıklaması yapmıştı

Bu yılın başlarında, Spears'ın Instagram hesabını kapatması ve hayranlarının onun hakkında endişelenmesi üzerine evine yine polis çağrılmıştı. Polis yine eve gitmiş ve ünlü şarkıcının tehlike altında olmadığını görüp geri dönmüştü. Spears bunun üzerine hayranlarına Instagram’dan seslenerek "biraz fazla ileri gittiklerini ve mahremiyetinin ihlal edildiğini" yazarak sert tepki göstermişti.