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Ünlü şarkıcının ailesi endişeli: Kızımız böyle devam ederse ölüp gidecek!

Güncelleme Tarihi:

#Britney Spears#Jamie Spears#Amy Winehouse
Ünlü şarkıcının ailesi endişeli: Kızımız böyle devam ederse ölüp gidecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 15:51

Çocuk sayılacak yaşta yaptığı albümle listeleri altüst eden ve dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Britney Spears’ın hayatı ne yapsa rayına oturmuyor. Uzun yıllardır babasının vesayeti altında yaşayan ve zorlu bir hukuk mücadelesinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuşan Britney için endişeler yine artmaya başladı.

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Kariyerine başlar başlamaz en tepeye yükselen, erkenden gelen yoğun şöhretin yarattığı baskıyla birlikte ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlayan Britney Spears, yıllar boyunca babası Jamie Spears’ın vesayeti altında kalmıştı. Genç yaşında evlendiği ve iki de çocuk yaptığı eski eşi Kevin Federline, Jamie Spears’le birlikte ünlü şarkıcının bu vesayetten hiçbir zaman kurtulamaması için yıllarca epey uğraştılar.

11 yaşındayken çocuk yıldız, 17 yaşında ise tüm dünyanın tanıdığı bir pop star olan Britney Spears, 2008’de büyük bir buhran geçirdikten sonra psikiyatri hastanesine yatırılmıştı. Bu durumdan faydalanan babası Jamie Spears, kızını vesayeti altına aldırdı ve 13 yıllık bu inanılmaz hikâye bu şekilde başladı.

Ünlü şarkıcının ailesi endişeli: Kızımız böyle devam ederse ölüp gidecek
2008'de geçirdiği bu sinir krizi Britney için 13 yıl süren esaretin başlangıcı olmuştu

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Britney’nin özgürlüğünü kazanması 13 yıl sürdü; 30 Eylül 2021’de nihayet mahkeme ünlü şarkıcının itirazlarını kabul etti ve Spears yeniden kendi hayatıyla ilgili kararları kendisi alabilen bir insan oldu. 41 yaşındaki Britney Spears, bu süre boyunca zorla çalıştırıldığını, konserlerinden, albümlerinden ve kazandığı her şeyden ailesinin faydalandığını ve onu bir esir ya da köle gibi kullandıklarını söyledi.

Bu süre boyunca oğullarıyla birbirlerinden uzaklaştılar, babasının ona yaptıklarına sesini çıkarmadığını hatta onu kışkırttığını söylediği annesiyle de arası bozuldu. Geçirdiği zor yılların ardından bir klip çekimi sırasında tanıştığı ve aşk yaşadığı spor eğitmeni ve dansçı, 29 yaşındaki Sam Asghari’yle 2002’de evlenen yıldız şarkıcı mutluluğu sonunda buldu.

Ünlü şarkıcının ailesi endişeli: Kızımız böyle devam ederse ölüp gidecek
Babası, kızı Britney'nin kendi vesayeti altındaki hayatının şahane olduğunu iddia ediyor... Britney ise bunun taciz, sömürü hatta kölelik olduğu görüşünde

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Vesayetin ortadan kalkmasından sonra bir süre her şey yolunda gitmiş, Britney özgürlüğünün tadını çıkarmaya başlamıştı. Eşi Sam Asghari’yle de mutlu görünen, sık sık aşk pozları paylaşan şarkıcı geçtiğimiz günlerde yıllardır küs olduğu annesi Lynne Spears’la da barışmıştı.

Zaman zaman makyajsız ve bakımsız, zaman zaman da yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Spears’ı bu şekilde gören hayranları sürekli olarak şarkıcının bir kez daha ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlamasından korkuyor, fotoğrafların altına korkularını dile getiren yorumlar yazıyordu. Buna sinirlenen Britney ise artık özgür olduğunu, hayatını istediği gibi yaşadığını söyleyip kestirip atıyordu.

Ünlü şarkıcının ailesi endişeli: Kızımız böyle devam ederse ölüp gidecek
Britney Spears, Sam Asghari hayatına girdiğinden beri çok mutlu olduğunu iddia ediyor ve her şeyin yolunda olduğunu söylüyor ancak kimi paylaşımları hayranlarını korkutuyor

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Ancak Brtiney ne derse desin ve ne yaparsa yapsın durumun “normalleşeceğine” inanmayan babası Jamie Spears ve her zaman Britney’nin durumu konusunda onunla birlik olan eski kocası Kevin Federline yine ortaya çıktılar ve ortaya bir kez daha ünlü popçuyla ilgili çarpıcı iddialar attılar.

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70 yaşındaki baba Jamie Spears İngiliz tabloid gazetesine verdiği röportajda kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve gidişatının kötü göründüğünü söyledi. 2011’de, 27 yaşındayken trajik şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse’u örnek gösteren baba Spears “Kızımın sonunun Amy gibi olmasından korkuyorum.” dedi. Jamie Spears verdiği röportajda “Kızımın bir benim gözetimim altındayken bir de şimdiki haline bakın, aradaki fark belli.” İfadelerini kulandı.

Ünlü şarkıcının ailesi endişeli: Kızımız böyle devam ederse ölüp gidecek

Eski eş Kevin Federline başından beri Britney'nin babası Jamie Spears'la birlikte hareket ediyor... Federline çocuklarının velayetini eski eşine vermemek için çok uğraşmış ve ailesinin onu "deli" ilan edip elindeki her şeyi almasına da gönülden destek olmuştu

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Eski eş Kevin Federline da elbette bu fırsatı kaçırmadı ve “Umarım birileri bu konuyu herkese duyurur, olay kamuoyuna taşınır. Ve böylece Britney de ‘uyanır’. Durum çok korkunç, iki çocuk annesi bir kadın olduğunu unutmuş gibi.” dedi. Bu açıklamaların ardından hemen, daha önce Britney Spears hakkında bir kitap yazmaya karar verdikleri konuşulan eski kayınpeder Jamie Spears ve damat Kevin Federline’ın bir kez daha BritneySpears’ın özgürlüğünü elinden almaya çalıştıkları yorumları yapılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı ise şimdilik bu söylenenler karşısında sessiz kalmayı tercih etti…

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#Britney Spears#Jamie Spears#Amy Winehouse

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