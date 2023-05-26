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Yıllardır görüşmediği annesiyle nihayet bir arada: Çok mutluyum, hadi alışverişe de çıkalım!

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#Britney Spears#Lynne Spears#Jamie Spears
Yıllardır görüşmediği annesiyle nihayet bir arada: Çok mutluyum, hadi alışverişe de çıkalım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 16:12

Çocuk denecek yaşta bir dünya yıldızına dönüşen Britney Spears, erkenden gelen bu büyük şöhretin yarattığı ruhsal tahribat yüzünden zor zamanlar geçirmişti. Davranışlarının kontrolden çıktığı bir dönemde babası tarafından vesayet altına alınan yıldız şarkıcının hayatı on yıldan fazla süre boyunca bir kâbusa dönmüştü.

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Britney’nin 2008’de geçirdiği sinir krizinin ardından başlayan vesayet 2021’in sonuna kadar sürmüştü. 13 yıl boyunca müzik kariyeriyle ilgili tüm hamlelerinden kazandığı paraya kadar her şey Spears’ın babası Jamie Spears’ın kontrolündeydi.

Yıllar süren bu durum Britney’nin sadece babasıyla değil annesiyle de arasının bozulmasına yol açtı. Yılarca babasıyla olduğu gibi annesiyle de görüşmeyen Britney, vesayetini kaldıran mahkeme kararı açıklamadan sadece birkaç gün önce sosyal medyadan annesine de sert sözler sarf etmişti.

Yıllardır görüşmediği annesiyle nihayet bir arada: Çok mutluyum, hadi alışverişe de çıkalım
Britney yıllar önce yaşadığı zorlu süreçle ilgili olarak içini dökmüş, başına gelenlerde babası kadar annesinin de sorumluluğu olduğunu anlatmıştı

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“Siz yıllardır her şeyi babamın yaptığını sanıyorsunuz ama bilin bakalım ona bu fikri kim verdi?” diyerek annesinin de yaşananlarda payı olduğunu ve ona da kırgın olduğunu ifade etti yıldız şarkıcı. Annesi Lynne Spears için “Hayatımı gizlice mahvetti” diye konuşan Britney, onu geçen yaz Sam Asghari’yle evlenirken düğününe de çağırmamıştı.

Lynne Spears’ın anne kalbiyse kızıyla kırgınlığının devam etmesine daha fazla dayanamayacaktı. Lynne, kızının evliliğinin ardından hem sosyal medya paylaşımıyla kızını kutladı hem de onun paylaşımlarına tebrik yorumları yazdı. Tüm bu zorlu süreçlerin ardından kendi hayatını istediği şekilde yaşamaya başlayan Britney de artık bu küslüğe son vermenin zamanının geldiği fark etmeye başlamıştı.

Önce geçen aralık ayında bir Instagram gönderisinde annesine seslenmişti Britney Spears. Anne ve kız olarak 10 yıldan fazla zamandır tek bir kahve bile içmediklerini yazmış, annesine aslında bir zeytin dalı uzatmıştı. Aradan geçen altı aylık süreçte ikilinin buzları çözmek için uğraştığıysa yeni ortaya çıktı.

Yıllardır görüşmediği annesiyle nihayet bir arada: Çok mutluyum, hadi alışverişe de çıkalım
Anne - kız, yıllar süren küslüğün ardından yeniden bir araya geldiler

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Sürpriz bir Instagram paylaşımı yapan Britney, hayranlarına annesinin üç yıl hiç karşılaşmadan geçirdikleri uzun bir aradan sonra evine geldiği müjdeledi. Yıldız şarkıcı “Benim tatlı anneciğim 3 yıldan sonra evime geldi. Çok uzun zaman olmuştu… Aileler söz konusu olunca çözülmesi gereken dert de çok oluyor ama zaman her şeyi tamir eder.” diyerek sevinçle duyurduğu haberi kendi çocukluk fotoğrafıyla paylaştı.

Britney’nin annesiyle buluşmasını duyurduğu paylaşımında yazdığı şeylerin devamına bakılırsa anne kız artık eski kırgınlıkları geride bırakmaya bu görüşme sayesinde çoktan karar vermiş gibi görünüyordu. Çünkü paylaşımını annesine hitaben “Seni çok seviyorum” sözleriyle bitiren Britney, bir yandan da Lynne Spears’a “14 yıl sonra karşılıklı kahve içebildiğimiz için çok mutluyum. Hadi sonra da alışverişe çıkalım!” diye seslenmişti.

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