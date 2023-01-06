Ünlü aktörün soyu hem Pocahontas’a hem de köle tacirlerine dayanıyormuş: Bunu duyunca insan ölmek istiyor!

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ÜNLÜLER BİRER BİRER KENDİ GEÇMİŞLERİYLE YÜZLEŞİYOR

Bu sorunun cevabını geçen hafta gazetelere manşet olan Benedict Cumberbatch almıştı. İngiliz aktör zaten tanınmış bir aileden geliyor ve ailesinin geçmişteki üyeleri zenginlikleriyle ve kilit noktalarda aldıkları önemli görevlerle hatırlanıyordu. Annesinin geçmişte kendisini taşıdıkları soyadıyla ilgili olarak uyardığından bahsetmiş olan yıldız oyuncunun başı gerçekten de soyadıyla derde girdi. Çünkü büyük büyük dedelerinin 1700’lü yıllarda İngiliz sömürgesi Barbados’ta sahip oldukları tarlalarda köle çalıştırdıkları ortaya çıktı. Daha doğrusu bu aslında aileyi bilenler ve soyadına aşina olanlar için haberdar oldukları bir konuydu. Ancak bağımsızlığına 2021 yılında kavuşan Barbados geçmişte kendi topraklarında, kendi insanlarını köle olarak çalıştıran İngilizler için tazminat davaları açmaya başlayınca olay tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu. Yıldız oyuncu 2012'den beri Shauna Robertson'la evli... Çiftin 2 de çocuğu var

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ÖNCE BENEDICT CUMBERBATCH ŞİMDİ DE EDWARD NORTON GÜNDEM OLDU

Konu bu kadar sıcak ve gündemdeyken bir diğer ünlü oyuncudan da benzer bir haber geldi. Amerikan PBS kanalında yayınlanan ve çok izlenen bir program olan ‘Finding Your Roots'a (Köklerinizi Bulmak) konuk olan Edward Norton öğrendikleri karşısında şaşkına döndü, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı. En son Glass Onion: A Knives Out Mystery'de rol alan ve Elon Musk paradisi olduğu söylenen bir karakteri canlandıran Altın Küre ödüllü oyuncu, popüler şovun ünlülere ve aile soylarına daha yakından bakan dokuzuncu sezonunun ilk bölümüne konuk olmuştu. Programda zaten şüphelendiği bir durumun gerçek olduğunu anlayacak ama bir de karanlık sırrı öğrenecekti. Şimdi konuşulma sırası böylece Benedict Cumberbatch’den Edward Nortan’a gelmiş oldu.

Önemli konulardaki duyarlı tutumuyla tanınan Edward Norton, başta sinema sektörü olmak üzere birçok alandaki aktivizmiyle de anılıyor

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12 NESİL ÖNCEKİ BÜYÜK ANNESİ MEĞER POCAHONTAS'MIŞ!

Amerika kıtasının gerçek sahipleri olarak bilinen Amerikan Yerlileri arasında belki de en meşhur olanı Pocahontas. Üzerine kitaplar yazılan, Hollywood filmleri, animasyonlar çekilen bu kadın Amerikan Yerlileri tarihinde önemli bir yere sahip. Hakkında bilenenlerin bir kısmının yanlış olduğu modern çağda, yakın tarihte ortaya çıkan bu efsane kadın Powhatan olarak bilinen bir Amerikan Yerlisi soyundan geliyor. Powhatan’lar, Virginia eyaletinde, Jamestown adı verilen bölgede yerleşim kurulurken orada yaşayan halk. Ve Amerikalıların kurdukları koloniler yüzünden de epey bir zulüm yaşamışlar.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!



Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY — Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023

POCAHONTAS HAKKINDA BİLİNENLER HEP YANLIŞ ÇIKMIŞ, GERÇEKLER YÜZYILLAR SONRA ANLAŞILMIŞTI

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Pocahontas’ın İngiliz yerleşimci John Smith’le bir aşk yaşadığı yüzyıllarca anlatılmış, bu aşk hikâyesi de başta Walt Disney’in animasyonu olmak üzere filmleştirilmişti. Oysa gerçeklerin çok farklı olduğu kanıtlandı. Kendi atalarına göre Pocahontas aslında Kocoum adında yiğit bir Amerikan Yerlisiyle evlenmiş, ona bir de çocuk vermişti. Ancak 1614 yılında bir başka yerleşimci John Rolfe tarafından kaçırıldı ve zorla onun karısı oldu. Zaten bu olaydan sadece 3 yıl sonra, 1617’de, götürüldüğü İngiltere’de hayatını kaybetti.

İşte Edward Norton da John Rolfe ile olan evliliği nedeniyle POCAHONTAS'ın direkt soyundan geliyordu. Yıldız oyuncu Pocahontas’ın 12’nci göbekten büyükannesiydi. Edward Norton, bu hikâyelerin ailesinde anlatıldığını ancak kendisinin bunu bir efsane gibi gördüğünü ve gerçek olduğuna inanmadığı söyledi. Yıllar sonra karşısına bir daha çıkan bu durumun gerçekliği ise katıldığı programda tescillenmiş oldu. Ama Edward Norton’un öğreneceği tek gerçek bununla sınırlı kalmayacaktı. Pocahontas hakkında çok şey bilsek de bazılarının yanlış olduğunu öğrenmiştik... Bu yanlışların yanına şimdi yepyeni bilgiler de eklenmiş oldu

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BİR SÜRPRİZİN YANINA BİR DE ACI GERÇEK EKLENDİ

Finding Your Roots'un sunucu ve aynı zamanda Harvard’da tarih ve edebiyat profesörü olan Henry Louis Gates Jr., programda Edward Norton’a bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta en büyüğü sadece on yaşında olan beş kızıyla birlikte bir karı koca vardı. Bu çocukların aslında köle olarak esaret altında doğdukları anlaşılmıştı. Edward Norton’un büyük büyük dedesi olan bu adamın yedi kişiyi köle olarak zincirli bir şekilde esaret altında tuttuğu, bunların arasında 55 yaşında bir adam, 37 yaşında bir kadın ve yaşları 4 ila 10 arasında değişen 5 kız çocuğu vardı.

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İşte fotoğraftaki karı koca ve yanlarındaki çocuklar Edward Norton’un büyük büyük dedesinin köleleriydi. Norton geçmişiyle ilgili bu bilgiyi aldığında çok üzüldü. Atalarının bir zamanlar köle sahibi olduğunu öğrendiğinde yıldızın ağzından “Bunlar çok rahatsız edici” sözleri döküldü. “Her şeyden önce bu durumun kabul edilmesi ve sonra da bununla mücadele edilmesi gerekiyor” diyen aktör sözlerine “Bu, sadece sizin ve kendi hayatınızın durumu ve yargısı değil, bu ülkenin tarihi hakkında bir durum ve yargı” diyerek devam etti. "BUNU ÖĞRENİNCE İNSAN ÖLMEK İSTİYOR"

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Artık bir efsane haline gelen ‘American History X’ filminde siyah düşmanı bir Neo Nazi’yi canlandıran ve bu rolüyle çok ses getiren oyuncu “Sekiz yaşındaki bir çocuğun köle olduğunu okuduğunuzda, sadece ölmek istiyorsunuz.” diyerek duyduğu büyük üzüntüyü kelimelere döküyordu. Edward Norton da böylece geçmişiyle yüzleşen ve atalarının kirli tarihinden nasibini alan oyuncuların arasına ismini yazdırmış oldu.

Programda kökenleriyle ilgili şaşırtıcı bilgiler alan tek ünlü de kendisi olmamıştı. Program ilk olarak 2012'de prömiyer yaptı ve geçmişte Lupita Nyong'o, Issa Rae, Jordan Peele ve Glenn Close gibi bir dizi ünlü konuğu ağırladı. Bu sezon izleyiciler ekranda sadece EDWARD NORTON’u değil, Julia Roberst’ı, Claire Danes ve Sofia Vergara'nın kocası Joe Manganiello gibi diğer yıldızları da görme şansı bulacaklar. Norton, en hatırda kalan rollerinden birinde Nazi aşığı ve siyahilerden nefret eden bir adamı oynamıştı

BİRÇOK ÜNLÜ KÖKENLERİ HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİ BU PROGRAMLA ÖĞRENDİ

Geçmişte programa katılan ünlülerde Paul Rudd, soyadının gerçekte Rudnitsky olduğunu, Danimarkalı ataları olduğunu sanan Scarlett Johansson aslında soyu 15. yüzyıla kadar dayanan İsveçli bir aileden geldiğini, P. Diddy olarak tanınan ünlü rapçi Sean Combs da, kölelik hâlâ sürerken hayatta olan üç nesil önceki büyükbabasının aslında köle değil özgür bir adam olduğunu öğrenmişti.