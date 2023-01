Ünlü aktörün soyu hem Pocahontas’a hem de köle tacirlerine dayanıyormuş: Bunu duyunca insan ölmek istiyor!

ÜNLÜLER BİRER BİRER KENDİ GEÇMİŞLERİYLE YÜZLEŞİYOR

Bu sorunun cevabını geçen hafta gazetelere manşet olan Benedict Cumberbatch almıştı. İngiliz aktör zaten tanınmış bir aileden geliyor ve ailesinin geçmişteki üyeleri zenginlikleriyle ve kilit noktalarda aldıkları önemli görevlerle hatırlanıyordu. Annesinin geçmişte kendisini taşıdıkları soyadıyla ilgili olarak uyardığından bahsetmiş olan yıldız oyuncunun başı gerçekten de soyadıyla derde girdi. Çünkü büyük büyük dedelerinin 1700’lü yıllarda İngiliz sömürgesi Barbados’ta sahip oldukları tarlalarda köle çalıştırdıkları ortaya çıktı. Daha doğrusu bu aslında aileyi bilenler ve soyadına aşina olanlar için haberdar oldukları bir konuydu. Ancak bağımsızlığına 2021 yılında kavuşan Barbados geçmişte kendi topraklarında, kendi insanlarını köle olarak çalıştıran İngilizler için tazminat davaları açmaya başlayınca olay tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu. Yıldız oyuncu 2012'den beri Shauna Robertson'la evli... Çiftin 2 de çocuğu var

ÖNCE BENEDICT CUMBERBATCH ŞİMDİ DE EDWARD NORTON GÜNDEM OLDU

Konu bu kadar sıcak ve gündemdeyken bir diğer ünlü oyuncudan da benzer bir haber geldi. Amerikan PBS kanalında yayınlanan ve çok izlenen bir program olan ‘Finding Your Roots'a (Köklerinizi Bulmak) konuk olan Edward Norton öğrendikleri karşısında şaşkına döndü, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı. En son Glass Onion: A Knives Out Mystery'de rol alan ve Elon Musk paradisi olduğu söylenen bir karakteri canlandıran Altın Küre ödüllü oyuncu, popüler şovun ünlülere ve aile soylarına daha yakından bakan dokuzuncu sezonunun ilk bölümüne konuk olmuştu. Programda zaten şüphelendiği bir durumun gerçek olduğunu anlayacak ama bir de karanlık sırrı öğrenecekti. Şimdi konuşulma sırası böylece Benedict Cumberbatch’den Edward Nortan’a gelmiş oldu.

Önemli konulardaki duyarlı tutumuyla tanınan Edward Norton, başta sinema sektörü olmak üzere birçok alandaki aktivizmiyle de anılıyor

12 NESİL ÖNCEKİ BÜYÜK ANNESİ MEĞER POCAHONTAS'MIŞ!

Amerika kıtasının gerçek sahipleri olarak bilinen Amerikan Yerlileri arasında belki de en meşhur olanı Pocahontas. Üzerine kitaplar yazılan, Hollywood filmleri, animasyonlar çekilen bu kadın Amerikan Yerlileri tarihinde önemli bir yere sahip. Hakkında bilenenlerin bir kısmının yanlış olduğu modern çağda, yakın tarihte ortaya çıkan bu efsane kadın Powhatan olarak bilinen bir Amerikan Yerlisi soyundan geliyor. Powhatan’lar, Virginia eyaletinde, Jamestown adı verilen bölgede yerleşim kurulurken orada yaşayan halk. Ve Amerikalıların kurdukları koloniler yüzünden de epey bir zulüm yaşamışlar.

