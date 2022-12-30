Kurt Cobain'in eşi Courtney Love'dan şok suçlama: Brad Pitt beni Dövüş Kulübü filminden kovdurdu!

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DÖVÜŞ KULÜBÜ EFSANE OLDU, BRAD PITT'İ DE BİR EFSANE YAPTI

1999 yılında çekilen ve tüm dünyayı kasıp kavuran Dövüş Kulübü filmiyle Nirvana’nın solisti Kurt Cobain ve onun merhum eşi Courtney Love arasında ne türlü bir bağlantı olduğunu tüm dünya yeni öğrendi. Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter'ı başrollerinde izlediğimiz film gösterime girdiğinde büyük fırtınalar koparmış, izlenme rekorları kırmakla kalmamış, yıllar sonra bile dünyanın en sevilen filmleri arasındaki yerini korumuştu. Filmde başrolde oynayan Brad Pitt de adını iyice duyurmuş, bu performansından sonra önü açılarak dünyanın en büyük aktörlerinden biri olmuştu. COURTNEY LOVE: BRAD PITT'İ HİÇ SEVMİYORUM

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Aradan geçen 23 yıldan sonra adı en saygın aktörlerin arasına yazılan ve herkes tarafından sevip sayılan bir efsane haline gelen Brad Pitt’i hâlâ hiç sevmeyen az sayıdaki kişiden birinin Courtney Love olduğunu öğrendik. Nasıl mı? Kendisi de bir müzisyen ve aktris olan Courtney Love’ın açıklamaları sayesinde. Kurt Cobain, henüz 27 yaşındayken canına kıydığında onunla evli olan, tek çocuğunun annesi Courtney Love, Brad Pitt’i suçlayan açıklamalarıyla uzun süren sessizliğini bozdu ve Pitt’in kendisini Dövüş Kulübü filminin kadrosundan nasıl kovdurduğunu açıkladı.

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BRAD, COURTNEY LOVE'I FİLMDEN KOVDURMUŞ

Courtney Love, 1999 yapımı kült klasiği Dövüş Kulübü’nde Helena Bonham Carter'ın değil kendisinin oynayacağını ancak Brad Pitt yüzünden filmden kovulduğunu anlattı. Courtney Love’ın iddiasına göre kendisinin kadrodan çıkarılmasıyla yerine Helena Bonham Carter getirildi. Love, bu durumdan Brad Pitt’in sorumlu olduğunu söyledi. İkilinin arasına girip bu karmaşaya sebep olan şeyse Brad Pitt’in, Kurt Cobain’in hayatını anlatan bir filmde ünlü rock’çıyı canlandırmak istemesi ancak Courtney Love’ın buna izin vermemesiymiş.

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58 yaşındaki Love, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında yerini Helena Bonham Carter'a bırakmadan önce filmdeki Marla karakterini kendisinin oynayacağını iddia ediyor. Dövüş Kulübü’nün çekileceği günlerde bir Kurt Cobain biyografisinde oynamak isteyen Brad Pitt’i, Cobain’in yasal varisi olarak reddeden Courtney Love, Pitt’in bu nedenle kendisinden intikam alabilmek için Dövüş Kulübü’nden kovdurduğunu söylüyor. Hatta Courtney Love, filmin kadrosundan çıkarıldığının haberini diğer başrol oyuncusu Edward Norton’dan öğrenmiş.

“Sana güvenip güvenemeyeceğimi bilmiyorum. Filmlerinin kâr amaçlı olup olmadığını da bilmiyorum. Gerçekten iyi, sosyal adalet filmleri çekiyorsun ama ... beni anlamazsan, Kurt'u da anlamazsın ve ben de senin gibi hissetmiyorum Brad” Kurt Cobain ve Courtney Love'ın kızı Frances Bean artık 30 yaşında

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"BRAD'İN KOCAM KURT COBAIN'İ CANLANDIRMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİM"

Brad'in Kurt'u oynamasına izin vermezdim diyen Courtney Love, yıldız oyuncuya bu sözlerle karşılık vermiş ve onun merhum kocasını perdede canlandırmasına izin vermemiş. Ve sonra da gazabının kurbanı olmuş. Courtney Love, merhum kocası hakkında bir film yapmakla ilgileneceğini söylüyor. Ancak bu konuda Brad Pitt’e asla geçit vermemekte kararlı. Hatta Love’a göre Pitt, 2020 yılında bir kez daha bir Kurt Cobain biyografisi önermiş ancak Love bunu da reddetmiş.

Courtney Love’a göre, film yönetmeni ve senarist arkadaşı Cameron Crowe, kendisine Brad Pitt’in 1996’dan beri bu işi kafasına koyduğunu ve bir Kurt Cobain filmi çekebilmek için onun peşini bırakmamaya kararlı olduğunu söylemiş. Courtney Love, kendisine filmden kovulduğunu haber veren Edward Norton’un telefondaki sesinin ağlamaklı olduğunu ve “Buna karşı koyacak gücüm yok, üzgünüm” dediğini aktarıyor. Love, bu konuşmadan hemen sonra filmin yönetmeni David Fincher'dan bir telefon aldığını ve filmden kovulduğunun kendisine yönetmen tarafından da resmen bildirildiğini söylüyor. YETENEKLİ BİR MÜZİSYEN VE İYİ BİR OYUNCUYDU

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Courtney Love 1996'da, Milos Forman'ın yönettiği “The People vs. Larry Flynt”ta rol almış ve bu performansıyla Altın Küre'ye aday gösterilmişti. Courney Love ve Kurt Cobain, 1994'te, Cobain 27 yaşında ölmeden önce 1992'de evlendi. İlişkileri sorunlu olan ve sık sık kavga ettikleri bilinen bu iki müzisyen birbirlerine ne kadar aşık olsalar da pençesine düştükleri uyuşturucu batağı yüzünden zor günler yaşadı. Kızlarının doğumuyla toparlanacakları düşünülürken daha o 2 yaşındayken Kurt Cobain canına kıydı. Kurt Cobain öldüğünde üzerinden çıkan eşyaları...

HERKES KOCASINI SEVDİ AMA ONDAN NEFRET ETTİ

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Birlikte geçirdikleri kısa zamana ve fırtınalı aşka rağmen ve ikisi de yetenekli müzisyenler olsalar da Kurt Cobain tüm dünya tarafından çok sevildi, Courtney Love ise onun tam zıttı bir portre çizerek herkesin nefretini topladı. Kurt Cobain sempatik görülüyor, çektiği acılar ve sorunlu yaşamı herkeste olumlu duygular yaratıyordu. Çok büyük bir müzisyenken canına kıyıp bu hayattan göçmesiyle gerçekten de büyük bir fenomen haline geldi ve besteleri hâlâ büyük kitleler tarafından dinlenmeye devam ediyor. KURT COBAIN'İN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Yeterince güzel bulunmayan, hep sorun çıkaran ve kavgacı bir tip olarak görülen hatta zaman zaman deli damgası bile yiyen Courtney Love ise aslında yetenekli bir müzisyen ve oyuncu olmasına rağmen sektörde tutunamadı. Bununla da yetinilmeyecek, Courney, Kurt Cobain’in ölümünden sorumlu tutulacak ve büyük müzisyen onunla çok mutsuz olduğu ve büyük bir kavganın ardından ortadan kaybolup bir hafta sonra da öldüğü için onun katili damgasını bile yiyecekti.