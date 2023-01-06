Ünlü model 50 yaşında gizlice anne olmuştu: Bebeğin adını da babasını da sır gibi saklıyor

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MODA EFSANESİ 50 YAŞINDA GİZLİCE ANNE OLDU

Haber ilk duyulduğunda ünlü modele yakın kaynaklar “Naomi uzun zamandır anne olmak istiyordu ve sonunda oldu. Birçok arkadaşının ve ailesindeki çocukların vaftiz annesidir ve her zaman kendi ailesini kuracağı günü dört gözle beklemiştir.” demişti. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Naomi Campbell, 50 yaşında aniden kucağında bir bebekle belirmiş ve kızını dünyayla tanıştırmıştı. Minik bebeğinin sadece ayaklarını paylaştığı bir fotoğrafla haberi veren Naomi Campbell, bu mutlu olayı çerçeveleyen soruların hiçbirine net cevaplar vermedi, hep kaçamak konuştu ve böylelikle de durum çok konuşulup dillere düştü.

Bir zamanlar Naomi Campbell podyumda yürüdüğünde yer yerinden oynardı...

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İlerleyen yaşına rağmen doğum yapıp yapmadığı merak edilen Naomi Campbell, çocuğunu kendisinin mi doğurduğunu yoksa taşıyıcı anne yoluyla mı dünyaya geldiğini açıklamadı. Tek söylediği “Bu benim kendi öz kızım, onu evlatlık almadım” olacaktı. 2022’nin mayıs ayında 75'inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nin konuklarından biri olan Campbell, bu büyük organizasyona daha 1 yaşında olan kızıyla katıldı.

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KENDİ Mİ DOĞURDU YOKSA TAŞIYICI ANNE Mİ KULLANDI?

Campbell, adını da açıklamadığı bebeğini de Cannes'a götürdü. Cannes’da kızıyla birlikte deniz keyfi yapan ünlü model kızını kimselere göstermemek konusunda o kadar takıntılı davrandı ki uzaktan fotoğraflarının çekildiğini fark edince kaçmaya çalıştı. Çocuğu kucağında düzgün şekilde tutamayan ve üzerindeki uzun elbiseye ayaklarının dolanması ve düşme riskiyle karşılaşan Naomi Campbell’a yanındaki iki koruma eşlik ediyordu. Bu davranışları tuhaf bulunan ve çocuğunu tehlikeye attığı söylenen Naomi Campbell, günlerce eleştiri yağmuruna tutuldu. Campbell yeni yılı bir grup arkadaşıyla böyle eğlenerek kutladı

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"ÇOCUK EVLATLIK DEĞİL, ÖZ KIZIM" DEMİŞTİ

Podyumların yaşayan efsanesi denen Campbell, 2021 yılında önce bir defilede boy gösterdi. Çocuğunun olduğunu ise hemen birkaç hafta sonra sosyal medya hesabından duyurdu. Defileye çıktığı gün hamile olduğunu kimse anlamamıştı. 50 yaşında olan modelin ilerlemiş yaşına dikkat çekenler bebeği kendisinin doğurduğunu değil evlatlık alındığını sandılar. En kötü ihtimalle ise bir taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini düşündüler. Naomi Campbell, Vogue dergisine kızıyla birlikte ilk kapak pozunu verdiğinde bebeği evlat edinmediğini, kızının kendi çocuğu olduğunu açıklayacaktı. Ancak bu çocuk artık 2 yaşına yaklaşmışken kimse daha adını bile bilmiyor. Naomi Campbell küçük kızına 'beni minik fasulyem' diyor ama çocuğun adını bilen yok

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"KÜÇÜK FASULYEM VE BEN"

Bu gizem perdesi süredursun, Naomi Campbell, yılbaşı gecesinde kızıyla birlikte çekilmiş, nadir görülen bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına yeni yıl dileklerini sıralayan model “Küçük fasulyemi ve beni kucakladığınız için teşekkürler” diyerek kendisini bu özle gecede ağırlayan arkadaşlarına da seslendi. Naomi Campbell, bu fotoğraflarda da kızının yüzünü göstermedi, adını da anmadı. Yani dünya Campbell’ın ‘küçük fasulyem’ diye seslendiği bebeğin gerçek adını hâlâ bilmiyor. Campbell bebeğini ilk kez dünyaya tanıttığında fotoğrafın altına “Güzel küçük bir lütuf beni annesi olarak seçti. Hayatımda bu nazik ruha sahip olduğum için çok onurluyum, şimdi seninle paylaştığım ömür boyu sürecek bağı tarif edecek hiçbir kelime yok meleğim. Daha büyük bir aşk yoktur.” yazmıştı. Çocuğun adı, babası ve nasıl doğduğu hâlâ bir muamma

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15 YAŞINDAN BERİ HAYATIMIZDA, UZUN KARİYERİ İLGİNÇ ANILARLA DOLU

Kariyerine 15 yaşında başlayan İngiliz model, bir dönem madde bağımlılığı yüzünden rehabilitasyona girmiş, zaman zaman da gazetecilerle, özellikle de paparazzilerle yaşadığı kavgalarla gündeme gelmişti. Her zaman çok çalışan ancak beyaz meslektaşlarından daha az kazandığı için gösteri dünyasındaki ırkçılığa da maruz kaldığını anlatan Naomi Campbell, 20. yüzyılın en önemli figürlerinden biri olmayı başardı. Nasıl sahip olduğunu bugüne kadar açıklamadığı çocuğunun babası da elbette henüz belli değil. Campbell’ın kendi babasıyla da ilgili üzücü bir hikâyesi var aslında. KENDİSİ DE BABASINI HİÇ TANIMADI

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Campbell, biyolojik babasıyla hiç tanışmadı ama 16 yaşında tanıştığı Fransız asıllı Tunuslu moda tasarımcısı Azzedine Alaïa'yı 'babası' olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca plak yapımcıları Quincy Jones ve Chris Blackwell'e baba figürleri olarak büyük saygı duyduğunu ve büyürken onların himayesinde olduğunu açıkladı. İlk olarak Kasım 1994'te tanıştığı Eski Güney Afrika başkanı Nelson Mandela da Campbell'dan 'fahri torunu' olarak bahsediyordu. Zaten Campbell da Mandela’nın her mücadelesinde onun yanında oldu.

1993 yılında U2’nun basçısı Adam Clayton ile nişanlandı ancak bu ilişki kısa sürede bitti. Yıllar boyunca adı birçok isimle anılsa da hiç evlenmedi. 1995'te Leonardo DiCaprio henüz yeni ünlenirken sevgili olmuşlardı. 1998'den 2003'e kadar Formula 1’in efsane başkanı Flavio Briatore ile ilişkisi vardı. Tam nişanlanmışlarken bu ilişki de sona erdi. Campbell şimdilerde Briatore'u 'akıl hocası' olarak gördüğünü söylüyor.

2008'den 2013'e kadar Rus iş adamı Vladislav Doronin ile ilişkisini sürdürdü. Ayrıca Robert De Niro, Hassan Jameel, Sean 'Diddy' Combs ve Usher gibi isimlerle de aşk yaşadı. Bilinen son ilişkisi ise rapçi Skepta’ylaydı. Hiç evlenmeyen ve birlikte olduğu erkeklerden ilişkileri ciddileştikçe ayrılan Campbell en sonunda istediği aileye kızıyla kavuştu. Ama hâlâ bu çocuğu kimden yaptığını bir sır olarak saklamaya devam ediyor.