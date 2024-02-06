Ukrayna doğumlu model Japonya güzeli seçilmişti… İlişkisi ortaya çıkınca tacını bırakmak zorunda kaldı!

Güncelleme Tarihi:
Japon kökenli olmayan, bir başka ülkede doğan Karolina Shiino’nun taç takması büyük tartışmalara yol açtı
26 yaşındaki Karolina Shiino iki hafta önce Japonya Güzeli olarak taç giydi ancak yarışma bittiğinden beri bu konudaki tartışmalar bitmedi.
UKRAYNA DOĞUMLU MODEL JAPONYA'NIN GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLMİŞTİ
Kimileri 2022’de vatandaşlığa kabul edilen Shiino'nun taç giymesini memnuniyetle karşılarken, diğerleri onun geleneksel Japon güzellik ideallerini temsil etmediğini söylemiş, yarışmanın seçimine itiraz etmişti.
Daha bu tartışmalar sürerken Japonya’dan gündeme bomba gibi düşen bir haber daha geldi. Karolina Shiino, evli bir doktorla ilişkisinin olduğunun ortaya çıkmasıyla tacından vazgeçmek zorunda kaldı.
TARTIŞMA YARATAN GÜZEL TACINI KAYBETTİ: EVLİ BİR ADAMLA İLİŞKİ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Japonya’da yayınlanan yerel bir dergide bu kararın tartışmaları sürerken yer alan bir haber Karolina Shiino’nun evli bir adamla ilişki yaşadığını iddia etmişti. Bu kişinin kimliği açıklanmadı ancak adamın bir doktor olduğu belirtildi.
Zaten tartışmaların odağında olan yarışmanın organizatörleri haberin yayılmasıyla birlikte önce Karolina Shiino’yu savundu.
ÖNCE "EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU" DEDİLER...
Ukrayna doğumlu güzelin, adamın evli olduğu konusunda bir bilgisi olmadan onunla ilişki yaşadığını söyleyen organizatörler Karolina Shiino’nu arkasında duran açıklamalar yaptılar.
Ancak Karolina Shiino’nun dün, ilişkisi hakkında konuştuğu ve adamın evliliği ve ailesi konusunda bilgisi olduğunu da kabul ettiği ortaya çıktı.
Miss Japan Association, Shiino'nun yanıltıcı davrandığı için özür dilediğini ve organizatörlerin de Shiino'nun tacını geri verme kararını kabul ettiklerini açıkladı.
TACINI GERİ VERİP ÖZÜR DİLEDİ: KORKUYA VE PANİĞE KAPILDIM
Karolina Shiino da bir açıklama yaparak hayranlarından ve kamuoyundan özür diledi ve ilişkisi duyulunca korku ve panikle hareket ettiğini söyledi.
Tacını kaybeden güzel "Sebep olduğum büyük sorun ve beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm" açıklamasını yaptı.
Alınan bilgiye göre Miss Japan unvanı, tacı bırakan Karolina Shiino’dan alınıp ikinci olan güzele verilmeyecek ve yılın geri kalanında bu unvanı taşıyacak kimse olmayacak.
UKRAYNA'DAN JAPONYA'YA 5 YAŞINDA GELMİŞTİ... TARİHE GEÇTİ AMA TACINI KAYBETTİ
Tartışmalar yaratan yarışmadayı kazanan güzel, beş yaşındayken annesiyle birlikte Japonya'ya taşınan ve onun evlendiği adamın Japon soyadını almıştı. Karolina Shiino, bu yarışmayı kazanan ilk Avrupa kökenli kişi oldu.
Durum tartışma yaratmasına rağmen Karolina Shiino, çocuk yaşta geldiği ülkeyi çok sevdiğini, artık tamamen kültürünü benimsediğini ve kendini Ukraynalı değil Japon kabul ettiğini söylemişti.
YARIŞMAYI KAZANINCA "GERÇEKTEN BİR JAPON OLDUM" DEMİŞTİ
Akıcı bir şekilde Japonca konuşup yazabilen Karolina Shiino 2022 yılında Japonya vatandaşlığa kabul edildi.
“Taçsız” güzel yarışmayı kazandıktan sonra "Birçok kez Japon olarak kabul edilmemiştim, ancak bugün gerçek bir Japon olarak kabul edildiğim için minnettarlık duyuyorum" demişti.