Ukrayna doğumlu model Japonya güzeli seçilmişti… İlişkisi ortaya çıkınca tacını bırakmak zorunda kaldı!

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Japon kökenli olmayan, bir başka ülkede doğan Karolina Shiino’nun taç takması büyük tartışmalara yol açtı

26 yaşındaki Karolina Shiino iki hafta önce Japonya Güzeli olarak taç giydi ancak yarışma bittiğinden beri bu konudaki tartışmalar bitmedi. Ukrayna doğumlu ve daha 2022'de Japon vatandaşı olan Karolina Shiino'nun Miss Japan güzellik yarışmasını kazanıp taç takması ülke çapında büyük tartışmalara yol açmıştı

UKRAYNA DOĞUMLU MODEL JAPONYA'NIN GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLMİŞTİ

Kimileri 2022’de vatandaşlığa kabul edilen Shiino'nun taç giymesini memnuniyetle karşılarken, diğerleri onun geleneksel Japon güzellik ideallerini temsil etmediğini söylemiş, yarışmanın seçimine itiraz etmişti.

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Daha bu tartışmalar sürerken Japonya’dan gündeme bomba gibi düşen bir haber daha geldi. Karolina Shiino, evli bir doktorla ilişkisinin olduğunun ortaya çıkmasıyla tacından vazgeçmek zorunda kaldı. Karolina Shiino'nun Japonya'nın en güzeli seçilip taç takması zaten büyük kavgalara yol açmışken evli bir adamla ilişki yaşadığının ortaya çıkması ülkeyi bir daha ayağa kaldırdı, yaşananlar dünya basınında da manşet oldu

TARTIŞMA YARATAN GÜZEL TACINI KAYBETTİ: EVLİ BİR ADAMLA İLİŞKİ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Japonya’da yayınlanan yerel bir dergide bu kararın tartışmaları sürerken yer alan bir haber Karolina Shiino’nun evli bir adamla ilişki yaşadığını iddia etmişti. Bu kişinin kimliği açıklanmadı ancak adamın bir doktor olduğu belirtildi.

Zaten tartışmaların odağında olan yarışmanın organizatörleri haberin yayılmasıyla birlikte önce Karolina Shiino’yu savundu. Yarışma heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösteren 26 yaşındaki güzel ilişkisi ortaya çıkınca özür dileyerek tacını geri verdi

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ÖNCE "EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU" DEDİLER...

Ukrayna doğumlu güzelin, adamın evli olduğu konusunda bir bilgisi olmadan onunla ilişki yaşadığını söyleyen organizatörler Karolina Shiino’nu arkasında duran açıklamalar yaptılar.

Ancak Karolina Shiino’nun dün, ilişkisi hakkında konuştuğu ve adamın evliliği ve ailesi konusunda bilgisi olduğunu da kabul ettiği ortaya çıktı.

Miss Japan Association, Shiino'nun yanıltıcı davrandığı için özür dilediğini ve organizatörlerin de Shiino'nun tacını geri verme kararını kabul ettiklerini açıkladı.

TACINI GERİ VERİP ÖZÜR DİLEDİ: KORKUYA VE PANİĞE KAPILDIM

Karolina Shiino da bir açıklama yaparak hayranlarından ve kamuoyundan özür diledi ve ilişkisi duyulunca korku ve panikle hareket ettiğini söyledi.

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Tacını kaybeden güzel "Sebep olduğum büyük sorun ve beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Karolina Shiino kraliçelik unvanı tartışılsa da kendini Ukraynalı değil Japon saydığını, çocuk yaşta geldiği bu ülkenin kültürünü tamamen benimsediğini söylüyordu

Alınan bilgiye göre Miss Japan unvanı, tacı bırakan Karolina Shiino’dan alınıp ikinci olan güzele verilmeyecek ve yılın geri kalanında bu unvanı taşıyacak kimse olmayacak.

UKRAYNA'DAN JAPONYA'YA 5 YAŞINDA GELMİŞTİ... TARİHE GEÇTİ AMA TACINI KAYBETTİ

Tartışmalar yaratan yarışmadayı kazanan güzel, beş yaşındayken annesiyle birlikte Japonya'ya taşınan ve onun evlendiği adamın Japon soyadını almıştı. Karolina Shiino, bu yarışmayı kazanan ilk Avrupa kökenli kişi oldu.

Karolina Shiino, 2022'de Japon vatandaşlığını almış, pasaportuyla mutluluk pozunu böyle paylaşmıştı

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Durum tartışma yaratmasına rağmen Karolina Shiino, çocuk yaşta geldiği ülkeyi çok sevdiğini, artık tamamen kültürünü benimsediğini ve kendini Ukraynalı değil Japon kabul ettiğini söylemişti.

YARIŞMAYI KAZANINCA "GERÇEKTEN BİR JAPON OLDUM" DEMİŞTİ

Akıcı bir şekilde Japonca konuşup yazabilen Karolina Shiino 2022 yılında Japonya vatandaşlığa kabul edildi.

Son derece akıcı şekilde Japonca konuşan Karolina Shiino tüm sosyal medya paylaşımlarını da bu dilde yapıyor

“Taçsız” güzel yarışmayı kazandıktan sonra "Birçok kez Japon olarak kabul edilmemiştim, ancak bugün gerçek bir Japon olarak kabul edildiğim için minnettarlık duyuyorum" demişti.