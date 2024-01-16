×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Tarihte bir ilk… Hava kuvvetleri subayı pilot güzellik kraliçesi oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Miss America#Madison Marsh#Güzellik Kraliçesi
Tarihte bir ilk… Hava kuvvetleri subayı pilot güzellik kraliçesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:57

Amerika’nın en güzelinin seçildiği Miss Amerika güzellik yarışması bir ilke sahne oldu. ABD Hava Kuvvetleri subayı Madison Marsh 2024 Miss America’da gecenin kraliçesi seçildi. Bu ülke tarihinde ilk kez orduda aktif görev yapan bir askerin güzellik kraliçesi seçilişi oldu ve Marsh bu başarısıyla tarihe geçti.

Haberin Devamı

2024 Miss America güzellik yarışması, birinci seçilen güzelin mesleği nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yarışmada Colorado eyaletini temsil eden 22 yaşındaki Madison Marsh bu prestijli yarışmayı kazandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde asteğmen olarak görev yapan Marsh, Miss America tacını takan ilk muvazzaf Hava Kuvvetleri subayı oldu ve tarihe geçti.

Tarihte bir ilk… Hava kuvvetleri subayı pilot güzellik kraliçesi oldu

Madison Marsh, güzellik kraliçesi olan ilk muvazzaf subay olarak tarihe geçti

Tescilli güzel yarışmanın ardından verdiği röportajda "Her şeyi başarabilirsiniz. Gökyüzü sınır değil ve sizi durduran tek kişi sizsiniz" diye açıklama yaptı.

Tarihte bir ilk… Hava kuvvetleri subayı pilot güzellik kraliçesi oldu

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınVenezuelalı güzellik kraliçesi feci şeklide öldü: Aylar önce kendi cenazesi için video çekmişVenezuelalı güzellik kraliçesi feci şeklide öldü: Aylar önce kendi cenazesi için video çekmiş!Haberi görüntüle

Küçük bir kasabadan geldiğini ve güzellik yarışmalarının aslında kendi dünyasının bir parçası olmadığını söyleyen Madison Marsh yine de yarışmaya katılabildiğini ve bununla da kalmayıp kazandığının altını çizdi ve “Herkes hayatta kafasına koyduğu şeyi başarabilir” mesajı verdi.

Tarihte bir ilk… Hava kuvvetleri subayı pilot güzellik kraliçesi oldu

Asteğmen Madison Marsh, Hava Kuvvetleri Akademisi'nden kısa süre önce mezun olmuştu. America’nın güzellik kraliçesi seçilen başarılı subay tacını takarken "Her iki alanda da klişeleri yıkabilen kadınları temsil edebildiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

ABD Hava Kuvvetleri, eskiden Twitter olarak bilinen X üzerinden gönderdiği içten bir mesajla Marsh'ı başarısından dolayı kutladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda "Az önce @MissAmerica 2024 tacını takan #Airman'ımız 2. Teğmen Madison Marsh'ı, nam-ı diğer Miss Colorado'yu tebrik ediyoruz! Marsh bu unvanı kazanan ilk aktif görevdeki askerdir" denildi.

Tarihte bir ilk… Hava kuvvetleri subayı pilot güzellik kraliçesi oldu
Madison Marsh orduda görev yapan kadınlarla ilgili önyargıları yıkmak istediğini söylüyor

Haberin Devamı

2024 Miss America yarışmasında her biri Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerini ve Columbia Bölgesini temsil eden 51 yarışmacı vardı. 11 yarı finalist, fitness podyum yürüyüşü "sıcak gündem konuları" tartışması, gece elbisesi sunumu ve yetenek gösterisinden oluşan dört turda yarıştı.

Gözden Kaçmasın1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman’a veda...Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil etmişti1952 Türkiye güzeli Gelengül Erman’a veda...Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil etmiştiHaberi görüntüle

Beş finalist Miss America olurlarsa hedeflerini ve hayallerini de final yarışında jüri ve izleyicilerle paylaştılar. Yarışmanın sunucusu Pete Hegseth, Marsh'ın eğitimini ve başarılarla dolu geçmişini sahneden okudu:

"Tüm bunlara ek olarak Ulusal Truman Bursiyeri, iki kez Ulusal Astronot bursiyeri, Hava Kuvvetleri'nde sekiz kez Dekanlar Listesine, üç kez Müfettişler Listesine girmek, sertifikalı özel pilotluk, tekvandoda siyah kuşak ve Harvard'dan kamu politikası alanında mezuniyet"

Haberin Devamı

Tescilli güzel ilk kez 16 yaşında uçmaya başladığını, Hava Kuvvetleri Akademisi'ne ve hizmet etme fikrine o günlerden beri kapıldığını söylüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miss America#Madison Marsh#Güzellik Kraliçesi

BAKMADAN GEÇME!