Tarihte bir ilk… Hava kuvvetleri subayı pilot güzellik kraliçesi oldu!

2024 Miss America güzellik yarışması, birinci seçilen güzelin mesleği nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yarışmada Colorado eyaletini temsil eden 22 yaşındaki Madison Marsh bu prestijli yarışmayı kazandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde asteğmen olarak görev yapan Marsh, Miss America tacını takan ilk muvazzaf Hava Kuvvetleri subayı oldu ve tarihe geçti.

Madison Marsh, güzellik kraliçesi olan ilk muvazzaf subay olarak tarihe geçti

Tescilli güzel yarışmanın ardından verdiği röportajda "Her şeyi başarabilirsiniz. Gökyüzü sınır değil ve sizi durduran tek kişi sizsiniz" diye açıklama yaptı.

Küçük bir kasabadan geldiğini ve güzellik yarışmalarının aslında kendi dünyasının bir parçası olmadığını söyleyen Madison Marsh yine de yarışmaya katılabildiğini ve bununla da kalmayıp kazandığının altını çizdi ve “Herkes hayatta kafasına koyduğu şeyi başarabilir” mesajı verdi.

Asteğmen Madison Marsh, Hava Kuvvetleri Akademisi'nden kısa süre önce mezun olmuştu. America’nın güzellik kraliçesi seçilen başarılı subay tacını takarken "Her iki alanda da klişeleri yıkabilen kadınları temsil edebildiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

ABD Hava Kuvvetleri, eskiden Twitter olarak bilinen X üzerinden gönderdiği içten bir mesajla Marsh'ı başarısından dolayı kutladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda "Az önce @MissAmerica 2024 tacını takan #Airman'ımız 2. Teğmen Madison Marsh'ı, nam-ı diğer Miss Colorado'yu tebrik ediyoruz! Marsh bu unvanı kazanan ilk aktif görevdeki askerdir" denildi.

Madison Marsh orduda görev yapan kadınlarla ilgili önyargıları yıkmak istediğini söylüyor

2024 Miss America yarışmasında her biri Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerini ve Columbia Bölgesini temsil eden 51 yarışmacı vardı. 11 yarı finalist, fitness podyum yürüyüşü "sıcak gündem konuları" tartışması, gece elbisesi sunumu ve yetenek gösterisinden oluşan dört turda yarıştı.

Beş finalist Miss America olurlarsa hedeflerini ve hayallerini de final yarışında jüri ve izleyicilerle paylaştılar. Yarışmanın sunucusu Pete Hegseth, Marsh'ın eğitimini ve başarılarla dolu geçmişini sahneden okudu:

"Tüm bunlara ek olarak Ulusal Truman Bursiyeri, iki kez Ulusal Astronot bursiyeri, Hava Kuvvetleri'nde sekiz kez Dekanlar Listesine, üç kez Müfettişler Listesine girmek, sertifikalı özel pilotluk, tekvandoda siyah kuşak ve Harvard'dan kamu politikası alanında mezuniyet"

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW