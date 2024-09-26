Torun hasreti öfkesini yenecek… Ölmeden önce onlara kavuşmak en büyük hayali oldu

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Oysa hem aileden kopuşları hem de ABD’de yaşamaya başladıktan sonra yaptıkları her şey, attıkları her adım ve söyledikleri her söz büyük bir “gümbürtü” koparmaya devam etti.
Hal böyle olunca da Harry ve Meghan’ın aileyle olan bütün bağları koptu. Artık birer Hollywood yıldızı gibi davranan ve yaşayan ünlü çift başta Kral Charles, Prens William ve Kate Middleton olmak üzere herkesle küs.
İKİ ÇOCUKLARI AMERİKA'DA, BABA EVİNDEN UZAKTA BÜYÜYOR
Amerika’da kendilerine yeni bir hayat kuran, bir yandan kurdukları vakıf yoluyla hayır etkinlikleri düzenleyen bir yandan da sahip oldukları şöhret ve serveti korumaya çalışan Harry ve Meghan bir yandan da çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’i büyütüyor.
5 yaşındaki Archie, çift henüz İngiltere’de, birer kraliyet üyesiyken doğmuştu. Prenses Lilibet ise Harry ve Meghan ABD’ye taşındıktan sonra California’da, babasının vatanından ve ailesinden çok uzakta doğdu ve büyüdü.
Saraydan sızan son haberlere göre ise ocak ayından beri kanserle boğuşan Kral Charles’ın aklı binlerce kilometre uzaktaki iki torununda…
KRALIN AKLI HASRET KALDIĞI TORUNLARINDA
Kaynakların iddiasına göre Kral Charles, hasret kaldığı torunları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile normal bir ilişki kurmaya kararlı. Charles’ın, krallık görevleri bir yana ailesini her şeyin üstünde tuttuğu bilinen bir gerçek.
Babasının kanser olduğu haberini duyar duymaz hemen İngiltere’ye koşan Harry, onunla sadece 45 dakika görüşebilmiş, sonrasında birkaç kez daha memleketine çeşitli sebepler için gitmiş olsa da Charles’la bir daha yüz yüze görüşememişti.
Kral'ın küçük oğlu Prens Harry ile ilişkisi, Harry'nin 2020'de ABD'ye taşınmasından bu yana aileye yönelik akılalmaz iddiaları yüzünden kötü.
ONLARI SADECE "VİDEO GÖRÜŞMELERİNDE" GÖRMEK CANINA TAK ETTİ
Öte yandan Charles’ın yakın çevresine torunlarıyla sadece video görüşmelerinde görüşmekten “memnun olmadığını” söylediği, Archie ve Lilibet ile olabildiğince ilgili olmak için “her zamankinden daha istekli” olduğu iddia ediliyor.
Yani baba ve oğul arasında beklenen ancak gerçekleşmesi epey zor olan barışma Charles’ın artık dayanamaz hale geldiği torun hasreti sayesinde yaşanabilir. Charles, Sussex Dükü ve Düşesi'nin oğulları Archie’yi sadece birkaç kez, kızları Lilibet’i ise sadece bir kez gördü.
Mirror'a konuşan bir kaynak “Kral tüm torunlarının hayatında yer almaya kesinlikle kararlı” derken oğlu Harry’yle ilişkisi nasıl olursa olsun torunlarını sadece uzaktan sevmekle ve onlarla yalnızca görüntülü aramalarda yüz yüze gelmekle yetinmeyeceğini söyledi.
KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE YUMUŞADI... BEKLENEN BARIŞMA ÇOCUKLAR SAYESİNDE YAŞANABİLİR
“Aile Kral için her zaman önemli olmuştur. Anne ve babası her zaman görevlerini yapmakla meşgul oldukları için kendi parçalanmış çocukluğunu hatırlıyor. Archie ve Lilibet'i daha fazla görememek onun için büyük bir üzüntü kaynağı” diyen saray kaynakları Charles’ın kanser olduğunu öğrendikten oğlu Harry konusunda sonra yumuşadığını iddia ediyor.
75 yaşındaki Charles için “Kanser olması, ailesinin sonsuza kadar yanında olamayacağını ona bir kez daha hatırlattığı için bunu onun için daha da dokunaklı hale getirdi” diyen kraliyet uzmanları kralın “torunlarını tanımak ve henüz bilgeliğinden bir şeyler öğrenebilecek kadar gençken hayatlarına dahil olmak” istediğini anlatıyor.