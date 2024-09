Torun hasreti öfkesini yenecek… Ölmeden önce onlara kavuşmak en büyük hayali oldu

Haberin Devamı

Oysa hem aileden kopuşları hem de ABD’de yaşamaya başladıktan sonra yaptıkları her şey, attıkları her adım ve söyledikleri her söz büyük bir “gümbürtü” koparmaya devam etti.

Hal böyle olunca da Harry ve Meghan’ın aileyle olan bütün bağları koptu. Artık birer Hollywood yıldızı gibi davranan ve yaşayan ünlü çift başta Kral Charles, Prens William ve Kate Middleton olmak üzere herkesle küs. Fotoğrafta İngiliz kraliyet ailesinin geleceği yer alıyor... Charles'ın ardından tahta çıkacak olan Prens William ve sonrasında onun yerini alacak en büyük oğlu Prens George... Charles büyük oğlundan doğan üç torunuyla çok yakın olsa da kalbi hep biraz buruk...

Haberin Devamı

İKİ ÇOCUKLARI AMERİKA'DA, BABA EVİNDEN UZAKTA BÜYÜYOR

Amerika’da kendilerine yeni bir hayat kuran, bir yandan kurdukları vakıf yoluyla hayır etkinlikleri düzenleyen bir yandan da sahip oldukları şöhret ve serveti korumaya çalışan Harry ve Meghan bir yandan da çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’i büyütüyor.

Harry ve Meghan ABD'ye yarleştikten sonra aileyle bağları tamamen koptu... Çiftin çocukları Archie ve Lilibet de babalarının memleketinden uzakta büyüyor

5 yaşındaki Archie, çift henüz İngiltere’de, birer kraliyet üyesiyken doğmuştu. Prenses Lilibet ise Harry ve Meghan ABD’ye taşındıktan sonra California’da, babasının vatanından ve ailesinden çok uzakta doğdu ve büyüdü.

Saraydan sızan son haberlere göre ise ocak ayından beri kanserle boğuşan Kral Charles’ın aklı binlerce kilometre uzaktaki iki torununda… Archie, Harry ve Meghan henüz ülkeden ayrılmadan doğmuş, Kral Charles da torununu birkaç kez olsa da görebilmişti... Ancak ABD'de dünyaya gelen Lilibet kral dedesiyle sadece bir kere, o da çok kısa süreliğine bir araya geldi

Haberin Devamı

KRALIN AKLI HASRET KALDIĞI TORUNLARINDA

Kaynakların iddiasına göre Kral Charles, hasret kaldığı torunları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile normal bir ilişki kurmaya kararlı. Charles’ın, krallık görevleri bir yana ailesini her şeyin üstünde tuttuğu bilinen bir gerçek.

Babasının kanser olduğu haberini duyar duymaz hemen İngiltere’ye koşan Harry, onunla sadece 45 dakika görüşebilmiş, sonrasında birkaç kez daha memleketine çeşitli sebepler için gitmiş olsa da Charles’la bir daha yüz yüze görüşememişti.

Kaynaklara göre Kral Charles uzaktaki iki torununu ancak videolu görüşmelerde görebiliyor... Ancak yaşı ilerleyen üstelik kanser tedavisi de gören kralın torun hasretiyle adeta içinin yandığı söyleniyor

Haberin Devamı

Kral'ın küçük oğlu Prens Harry ile ilişkisi, Harry'nin 2020'de ABD'ye taşınmasından bu yana aileye yönelik akılalmaz iddiaları yüzünden kötü.

ONLARI SADECE "VİDEO GÖRÜŞMELERİNDE" GÖRMEK CANINA TAK ETTİ

Öte yandan Charles’ın yakın çevresine torunlarıyla sadece video görüşmelerinde görüşmekten “memnun olmadığını” söylediği, Archie ve Lilibet ile olabildiğince ilgili olmak için “her zamankinden daha istekli” olduğu iddia ediliyor.

Yani baba ve oğul arasında beklenen ancak gerçekleşmesi epey zor olan barışma Charles’ın artık dayanamaz hale geldiği torun hasreti sayesinde yaşanabilir. Charles, Sussex Dükü ve Düşesi'nin oğulları Archie’yi sadece birkaç kez, kızları Lilibet’i ise sadece bir kez gördü.

Haberin Devamı

Mirror'a konuşan bir kaynak “Kral tüm torunlarının hayatında yer almaya kesinlikle kararlı” derken oğlu Harry’yle ilişkisi nasıl olursa olsun torunlarını sadece uzaktan sevmekle ve onlarla yalnızca görüntülü aramalarda yüz yüze gelmekle yetinmeyeceğini söyledi. Meghan Markle ABD'ye gittikten sonra aile içinden birinin doğacak çocuklarının ten rengi hakkında endişelendiğini, bunu dile getirdiğini ve Harry'yle evlendiğinden beri ırkçılığa kurban gittiğini anlatmıştı

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE YUMUŞADI... BEKLENEN BARIŞMA ÇOCUKLAR SAYESİNDE YAŞANABİLİR

“Aile Kral için her zaman önemli olmuştur. Anne ve babası her zaman görevlerini yapmakla meşgul oldukları için kendi parçalanmış çocukluğunu hatırlıyor. Archie ve Lilibet'i daha fazla görememek onun için büyük bir üzüntü kaynağı” diyen saray kaynakları Charles’ın kanser olduğunu öğrendikten oğlu Harry konusunda sonra yumuşadığını iddia ediyor.

Harry ve Meghan'ın iki çocuğu, İngiltere'deki kuzenlerinin aksine ABD'de sarayın katı kuralları olmadan büyüyor

Haberin Devamı

75 yaşındaki Charles için “Kanser olması, ailesinin sonsuza kadar yanında olamayacağını ona bir kez daha hatırlattığı için bunu onun için daha da dokunaklı hale getirdi” diyen kraliyet uzmanları kralın “torunlarını tanımak ve henüz bilgeliğinden bir şeyler öğrenebilecek kadar gençken hayatlarına dahil olmak” istediğini anlatıyor.