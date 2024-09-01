Prensin orta yaş krizi… Ailesinden uzakta ‘kaybolup’ gitti…

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Harry ve aile tarafından kabul görmediğini, hatta ırkçılığa uğradığını söyleyen Amerikalı eşi Meghan Markle İngiltere’den çıkıp kendilerine California’da yeni bir yaşan kurmuştu.

Bunun üzerinden geçen 4 yılda kendi ayakları üzerinde durarak var olmaya çalışan ikili hakkında sürekli ortaya yeni bir iddia atılıyor.

En son oğulları Archie’nin adını vererek kurdukları hayır kuruluşu Archwell Vakfı adına karı koca Kolombiya’ya çıkarma yapan Harry ve Meghan’ın buradaki mutluluk pozları ve katıldıkları etkinlikler “sahte kraliyet gezisi” olarak adlandırılmış ve tepki toplamıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle ABD’ye gittiklerinden beri İngiltere’den daha mutlu oldukları, burada kendilerine daha huzurlu ve rahat bir yaşam kurdukları algısını yaratmaya çalışıyorlar.

2 hafta sonra 40 yaşına basacak olan Prens Harry'nin orta yaş krizi yaşadığı ve ailesinden uzakta geçen yıllar boyunca kendisini "kayıp" gibi hissettiği iddia edildi

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Ancak karı koca daha sakin ve göz önünde olmadan sessiz bir yaşam arzuladıklarını söylemiş olsalar da manşetlerde ilk sırada olmaktan da vazgeçmiyorlar.

HARRY ORTA YAŞ KRİZİNE GİRDİ

Harry’nin 2023’ün hemen başında çıkan anı kitabı Spare, haklarında yaptırdıkları Harry & Meghan belgeseli, verdikleri çarpıcı röportajlar, Meghan’ın hüsranla biten podcast serisi, film haklarını satın aldıkları kitap, yine Meghan Markle’ın lifestyle ürünleri pazarlayan yeni kurduğu şirket ve yaptıkları yeni belgesel ve dizi projeleri de buna somut örnekler…

Yakın arkadaşlarından biri Sunday Times'a yaptığı açıklamada, Harry'nin görünürde “imrenilecek bir yaşam tarzı” olduğunu ancak prensin California'da "yaldızlı bir sürgün" yaşadığını ve onun aslında hayatta varmak istediği yerden çok uzakta olduğunu söyledi

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Ancak ünlü çift ne kadar meşgul ve mutlu görünürse görünsün, 15 gün sonra, 15 Eylül’de 40 aşına basacak olan küskün Prens Harry’nin mutsuz olduğu, ömründe bir dönüm noktası olan 40 yaşına az bir süre kalmışken “orta yaş” krizi yaşadığı iddia edildi.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YOLDA AMA...

Ailesinden uzakta geçirdiği son 4 yılı, bu arada babaannesi Elizabeth’in ölümü, babası Charles’ın taç giyme töreninde ailesi tarafından dışlanması, ağabeyi William ve yengesi Kate Middleton ile arasına hiç aşılamayacak bir küslüğün girmiş olması ve kendi memleketi İngiltere’ye her geldiğinde aileden kimseyi göremeden oradan kaçarcasına ayrılması bu orta yaş krizi için yeter de artar denecek kadar hatta daha çok etkili olmuş gibi görünüyor…

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Page Six'in iddiasına göre Prens Harry yeni yaşına 42 yaşındaki eşi Meghan Markle'ın düzenleyeceği, çok ünlü isimlerin davetli olduğu bir partiyle girecek. Ve bu parti elbette yine prensin kendi ailesinden uzakta, California’da gerçekleşecek.

YİNE BİR CENAZEDE YOLLARI KESİŞTİ...

Harry, babası Charles ve yengesi kate kansere yakalandıktan sonra 2 kez ülkesine gitmiş, bu ziyaretlerse özellikle ağabeyi William’la olan küslüğünü bitirmeye yetmemişti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre William kardeşine hâlâ öyle kızgın ki onu ilerideki taç giyme töreninde bile görmek istemiyor!

Harry'nin özellikle iki çocuğunu memleketlerine götürmek istediği söyleniyor

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Harry, kısa bir süre önce gizlice Prenses Diana'nın kız kardeşi Leydi Jane Fellowes ile evli olan ve uzun süre kraliyet sarayında görev yapan amcası Lord Robert Fellowes’un cenaze töreni için İngiltere’ye geldi. Ve beklendiği gibi burada da William’dan ayrı durdu.

Törenle ilgili konuşan bir kaynak “William çok öfkeli. Aralarını düzeltmek için ne yapılabileceğinden emin değilim.” yorumunu yaptı. Töreni izleyenler de iki kardeşin birbirlerinden uzakta durduklarını ve konuşmadıklarını söylediler. Harry ve William Lord Robert Fellowes’un cenaze törenine katıldılar ancak yine yan yana gelmediler

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İNGİLTERE'YE ÇOCUKLARINI GÖTÜREBİLMEK İÇİN "GÜVENLİK" İSTİYOR

Prens Harry’nin ailesinden uzakta “kaybolup” gittiğini söyleyen eski dostları onun babası Kral Charles’tan bir ışık, bir işaret beklediğini, ABD’den taşınmayacak olsa da kendisi ve özellikle de çocukları 5 yaşındaki Archie ve 3 yaşındaki Lilibet için İngiltere’de “güvenli” bir liman sahibi olmak istediğini söylüyorlar.

Harry defalarca, resmi polis güvenliği almadığı sürece eşini ve çocuklarını İngiltere'ye getirmeyeceğini söyledi. O ve Markle, kraliyet ailesi mensubu olmaktan vazgeçip Amerika'ya taşındıktan sonra vergi mükellefleri tarafından finanse edilen polis korumasını kaybetmişlerdi.





BABA OĞUL BELKİ BU SAYEDE BARIŞABİLİR

Harry ise çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye gidebilmek için bu güvenliğin yeniden tahsis edilmesini istiyor. Kraliyet uzmanları bu konuda son sözü ancak Charles’ın söyleyebileceğini belirtip “Kral Charles Harry'ye çok istediği güvenlik iznini verebilir. Hükümdar olarak nihai karar mercii odur. Baba ve oğul bu şekilde uzlaşabilir” diyorlar…