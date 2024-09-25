Evlilikleri dünyanın en ünlü ailesini darmadağın etmişti… İşte her şeyi başladığı o ‘aşk’ yuvası

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Bahsettiğimiz bu düğün belki de tahmin etmiş olduğunuz üzre Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünüydü. İngiliz kraliyet ailesine gelin gelen bu Amerikalı, siyahi, daha önce evlenip boşanmış ve üstelik de oyunculuk yapan bu kadın hem aileyi hem de ailenin dünyanın dört bir yanındaki meraklı hayranlarını büyük bir merakla peşinden sürükledi…

Hikâyenin devamı artık pek çoklarının malumu… Harry ve Meghan aile içinde bir türlü kabullenilmediklerini, başta Prens William ve Kate Middleton olmak üzere birçok yakın akrabalarıyla anlaşamadıklarını ve İngiliz kamuoyunun kendilerine yönelik olumsuz tavrını kabullenemeyip 2020’de ABD’ye taşındılar.

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O günden beri de aile içindeki bu küslük ve kavgalar ve Harry’yle Meghan’ın ABD’de attıkları her adım manşetlere taşındı. Şimdilerde gelen dedikodulara göre bu yabancı ülkeye pek de alışamayan prens yuvası İngiltere’ye dönmenin ve ailesiyle arasını düzeltmenin yollarını arıyor.

Peki her şey nasıl ve nerede başlamıştı? Gelin hatırlayalım…

BÜYÜK AŞKIN İLK TOHUMLARI BÖYLE ATILDI

Ünlü çift 2018’de evlense ve aralarındaki aşk 2017’de dünya tarafından öğrenilse de aslında Harry ve Meghan 2016 yılından beri birlikteler. Ve kraliyet ailesini darmadağın eden aşkları da gizlice buluştukları, Kanada'nın en kalabalık şehri Toronto’da başladı.

Meghan Markle Suits dizisinde oynarken ve Prens Harry'yle tanıştığı ilk günlerde Toronto'da bu evde yaşıyordu

Meghan Markle o günlerde başrolünü oynadığı Suits dizisi için Toronto’da yaşıyordu. Sussex Düşesinin henüz sadece bir oyuncu olarak tanındığı günlerde yaşadığı ve Prens Harry’yle gizlice buluştuğu bu 1,4 milyon dolarlık evin içi yenilendikten sonra yeniden emlak sitelerine yüklenen fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte Harry ve Meghan'ın arasındaki aşkın filizlenip büyüdüğü evin içi böyle görünüyor

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43 yaşındaki Markle'ın köpekleri Bogart ve Guy ile birlikte stilist Elizabeth Cabral'dan iki yıllığına kiraladığı söylenen evde üç yatak odası, iki banyo ve eğlenmek ve dinlenmek için mükemmel olan özel bir arka bahçeye açılan yemek yiyebileceğiniz geniş ve kullanışlı bir mutfağı bulunuyor.

Yenilenen evde Tiffany & Co. marka bir giriş kapısı, geniş tahta parke döşemeler, modernize edilmiş bir bodrum katı ve Tesla şarj cihazıyla tamamlanan iki arabalık bir garaj da bulunuyor.

PRENS ONU GÖRMEK İÇİN AYDA BİR İNGİLTERE'DEN KANADA'YA UÇTU

Markle, The Cut'a verdiği 2022 tarihli bir röportajda eski evini “sakin ve iyileştirici” olarak nitelendirmiş ve burada kendisini “özgür hissettiğini” söylemişti. Ev için verilen ilana göre bu gizli aşk yuvası iki metro istasyonuna, beş markete, mükemmel okullara, buz pateni pistine, parklara ve bir toplum merkezine yakın bir konumda bulunuyor.

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Aşklarının filizlendiği ilk dönemlerde Prens Harry ayda iki kez Meghan’ı görmek için Londra’dan Kanada’ya uçuyor ve gizli aşıklar burada gözlerden uzak şekilde buluşuyordu.

Çift İngiltere'ye en son Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için birlikte gitmişlerdi

Harry, çok ses getiren ve ailesiyle arasının tamamen bozulmasına yol açan anı kitabı Spare’de burayı “Meg bana hayatını, köpeklerini, taparcasına sevdiği küçük evini göstermekten heyecan duyuyordu” diye anlatmıştı.

Meghan Markle, Harry’yle ilişkisi ortaya çıkıp kraliyet tarafından da resmi olarak duyurulunca 2017'de onun yanına İngiltere’ye taşındı.

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Markle İngiltere’ye gittikten bir yıl sonra bu aşk yuvası 1,6 milyon dolara satılmıştı. Evi alan yeni sahipleri de burayı ağustos ayında yaklaşık 1,9 milyon dolara elden çıkardı.

ARTIK BAMBAŞKA BİR HAYATLARI VAR

Sussex'ler, kraliyet ailesinden ayrıldıklarını ve ABD’ye taşındıklarını açıkladıkları Ocak 2020'ye kadar İngiltere'de kaldılar.

Harry ve Meghan artık iki çocuklarıyla bilikte Montecito'da bir malikanede yaşıyor

Harry ve Meghan Markle şimdi çocukları 5 yaşındaki Prens Archie ve 3 yaşındaki Prenses Lilibet’le birlikte Montecito, Kaliforniya'da 14 milyon dolarlık Toskana tarzı muhteşem bir malikanede yaşıyorlar.

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Çiftin saray yavrusu gibi olan 18.000 metrekarelik evinde dokuz yatak odası, 16 banyo, bir havuz, bir tenis kortu, iki yataklı bir misafir evi, bir gül bahçesi ve bir çocuk kulübesi bulunuyor.