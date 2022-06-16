Ünlü oyuncu karısına saldıran hayranına böyle bağırdı: O benim karım, uzak dur!

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ÇILGIN HAYRAN

Bu ayın başında yeni filmi Elvis'in tanıtımı için gittiği Avustralya'da konuşma yaparken mikrofonu tutan elinin titremesiyle herkesi endişelendiren Tom Hanks, karısı Rita Wilson'ı çılgın hayranlardan korumak için ortalığı birbirine kattı.

HAYRANLARI VE FOTOĞRAFÇILAR ETRAFLARINI SARDI

Tom Hanks ve Rita Wilson, dün gece New York'ta akşam yemeğine gitti. Yemek yedikleri restorandan çıkarken de etraflarını hem fotoğrafçılar hem de hayranları sardı. Hayranları ünlü çiftle konuşmaya çalışırken Rita Wilson, eşinin biraz önüne geçti ve araçlarına doğru yürümeye başladı. Tam o sırada da genç bir hayranı, hızla Rita Wilson'a doğru yaklaştı ve onu sırtından iterek dengesinin bozulmasına neden oldu.

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'O BENİM KARIM, UZAK DUR'

Bir anda ne olduğunu anlayamayan Rita Wilson, dengesini bulup düşmekten kurtuldu. Hayranına "Kes şunu" diye bağırdı. Ancak karısından birkaç adım geriden yürüyen Tom Hanks, olayı görünce bir anda koşarak o çılgın hayrana ulaştı ve bağırmaya başladı. "O benim karım... Uzak dur" diyen Hanks, uzun süre öfkesine hakim olamadı.

'KARIMI DEVİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUN?'

Rita Wilson'a arkasından yaklaşıp hızla çarpan hayranına "Karımı devirmeye mi çalışıyorsun?" dedi. Yanındakiler tarafından sakinleştirilen Tom Hanks, karısıyla birlikte kendilerini bekleyen otomobile doğru hızlı adımlarla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER KUŞKU YARATTI

Şu sıralar, önemli rollerinden birini üstlendiği Elvis adlı filmin tanıtımı ve galaları için dünyanın farklı şehirlerine giden 65 yaşındaki Hanks'in konuşma yaparken sergilediği görüntü "acaba sağlık sorunları mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

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EŞİYLE BİRLİKTE KORONAVİRÜS ATLATTI

Covid 19 pandemisinin ilk döneminde eşi Rita Wilson ile birlikte Elvis filminin çekimi için gittiği Avustralya'da hastalığa yakalanmıştı Tom Hanks. Bir süre karantinada kaldıktan sonra ABD'ye dönen Hanks ile Wilson sağlıklarına kavuşmuştu. Tom Hanks bu kez de söz konusu filmin tanıtımı için Avustralya'ya gitti. Yönetmenliğini Baz Luhrman'ın üstlendiği Elvis filminin ülkedeki ilk galası da Gold Coast'ta yapıldı. O galada Tom Hanks de eline mikrofonu aldı ve zaman zaman şaka da yaparak seyirciye hitap etti. İşte o sırada dikkatli gözlerden kaçmayan bir ayrıntı da hayranlarını endişelendirdi.

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ELİNİN TİTREMESİNİ ENGELLEYEMEDİ, AKILLARA PARKİNSON GELDİ

Tom Hanks, konuşma yaptığı sırada mikrofonu sağ eliyle tutuyordu. Fakat konuşurken mikrofon tuttuğu elinin istemsiz bir şekilde sürekli titremesi dikkatlerden kaçmadı. Tom Hanks, konuşma yaptığı sırada sağ elinin titremesini kontrol altına alabilmek için diğer eliyle destek olmaya çalıştı. Kimi zaman da mikrofonu sol eline alıp konuşmasını sürdürdü. Tom Hanks'in bu görüntüsü de başta Parkinson olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını gündeme getirdi.

HAYRANLARININ YORUMLARI BİTMEK BİLMEDİ

durum da Hanks'in sağlıkla ilgili bir sorunu olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Yıldızın görüntüsü sosyal medyada da konuşulan konular arasına girdi. Bazı kişiler bunca yıllık tecrübesine rağmen Hanks'in hala kalabalıklar önünde konuşurken heyecan duyuyor olabileceğini ve elinin de bu yüzden titrediğini ileri sürdü.

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KORONAVİRÜSÜN DEVAM EDEN ETKİSİ Mİ?

Bazı kişiler de "Umarım Tom Hanks, Parkinson olmamıştır" diyerek görüşünü belirtti. Bu arada "Hepimiz yaşlanıyoruz ve böylesine sorunlar olması normal" görüşünü savunanlar da oldu. Bu durumun Tom Hanks'in geçirdiği koronavirüsün, uzun süre devam eden sonuçlarından biri olabileceğini belirtenler de oldu.

Tom Hanks'in bir hayranı da afazi nedeniyle kariyerine nokta koyan Bruce Willis'e gönderme yaparak "Aman Tanrım! Önce Bruce Willis şimdi de Tom Hanks" diyerek endişesini diye getirdi.

BELKİ DE DİYABET YÜZÜNDEN

Tom Hanks'in yıllardır kontrol altında tutulan diyabet hastalığını hatırlatan bazı kişiler de sağ elindeki bu titremenin bundan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi. Tom Hanks'in bir sağlık sorunu olsa bile belki de bunu kamuoyuyla paylaşmak istemediğini belirten kullanıcılar da oldu.

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YILLARDIR DİYABETİ VAR

Hanks; yıllar önce katıldığı bir TV programında tip 2 diyabet hastası olduğunu söylemişti. David Letterman'ın konuğu olan Hanks, doktorun yapılan testlerin ardından kendisine "20 yıldıd yüksek kan şekeriyle savaşıyormuşsun" dediğini de anlattı. Hanks'in, bazı filmleri için fiziksel görüntüsünü değiştirmek uğruna kilo alıp vermesi nedeniyle bu hastalığa yakalandığı da o dönemde gündeme gelmişti.

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ARDI ARDINA İKİ KEZ OSCAR KAZANDI

Tam adı Thomas Jeffrey Hanks olan 1956 doğumlu Amerikalı oyuncu, birçok unutulmaz filmde rol aldı. Bu arada başarılı kariyeri boyunca Oscar tarihine de geçti. Hanks, ilk olarak 1993 tarihli Philadelphia adlı filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazandı. Aktör, AIDS hastalığına yakalanan bir adamı canlandırdığı bu film için 16 kilo verdi, saçlarını incelttirdi. Bir yıl sonra oynadığı Forrest Gump ile de aynı ödülü kucakladı. Bu şekilde ardı ardına iki yıl aynı ödülü kazanan oyuncu olarak Akademi Ödülleri tarihindeki yerini aldı.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞU BULDU

Tom Hanks, ilk evliliğini 1978 ile 1987 arasında Samantha Lewes ile yaptı. 1988 yılından bu yana da Rita Wilson ile evli.