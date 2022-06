Kevin Spacey, üç erkeği taciz ettiği suçlamasıyla mahkemeye çıktı

Haberin Devamı

BASIN ORDUSU KUŞATTI

Karşı karşıya kaldığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle rol aldığı House of Cards dizisinin kadrosundan çıkarılan 62 yaşındaki Spacey, Londra Westminister Sulh Mahkemesi'ne girerken kalabalık bir basın ordusu tarafından kuşatıldı.

AĞIR SUÇLAMALAR

Kevin Spacey şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan üç erkek tarafından, taciz ve tecavüz ile suçlanıyor. Bu üç kişinin iddiasına göre olaylar, 2005 ve 2008 yılında İngiltere sınırları içinde meydana geldi. Bu üç kişi, ünlü oyuncuyu, kendilerine dört kez cinsel saldırıda bulunmakla ve bir kez de rıza dışı cinsel ilişkiye girmekle suçluyor.

MASUMİYETİNİ KANITLAYACAĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bütün bu iddiaları yalanlayan Kevin Spacey, yaptığı açıklamada, duruşmaya katılacağını belirtip "masumiyetimi kanıtlayacağımdan eminim" dedi.

DAHA ÖNCE DE POLİS TARAFINDAN SORGULANDI

2004 ile 2015 yılları arasında Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nu yöneten Spacey, 2019 yılında birkaç erkek tarafından ortaya atılan cinsel saldırı iddiaları nedeniyle de İngiliz polisi tarafından sorgulanmıştı.

Spacey, 1995 tarihli The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu, 1999 tarihli American Beauty ile de en iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazandı.

MESLEKTAŞINDAN DA SUÇLAMA GELDİ

Kevin Spacey'nin kariyeri, 2017'de aktör Anthony Rapp tarafından ortaya atılan saldırı iddiasıyla gerilemeye başladı. Rapp, 1980'lerde henüz bir yeni yetmeyken Spacey'in kendisine saldırdığını ileri sürmüştü.

31 MİLYON TAZMİNAT ÖDEME CEZASI

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları yüzünden "House of Cards" dizisinden kovulan Kevin Spacey, geçen yılın kasım ayında bir de yapımcı şirkete tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Dizinin yapımcısı MRC, suçlamalar üzerine ani ayrılışıyla dizinin sezonunun ertelenmesine, senaryonun yeniden yazılmasına ve çekilmesine neden olan Spacey’den, oluşan gelir kaybının telafisini istedi.

2020 yılınınn şubat ayında sekiz gün süren gizli duruşmalar sırasında her iki tarafın avukatları 20’den fazla kişiyi dinledi, temmuz ayında ise karar verildi. Gizli tutulan 46 sayfalık kararda şirket lehine bir sonuç ortaya çıktığı, MRC’nin Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne tazminatın ödenmesi yönünde verdiği dilekçeyle anlaşıldı. Spacey’nin mahkeme kararını temyize götürdüğü ancak başvurusunun reddedildiği öğrenildi.

ME TOO HAREKETİNİN İLK DÖNEMLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

İki Oscar ödülü bulunan 62 yaşındaki oyuncu, Hollywood’da 2017 yılında Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından ve MeToo hareketinin büyümesinden sonra tacizle suçlanan ilk aktörlerden biriydi. İlk olarak ABD’li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmiş ardından Spacey’e yönelik House Of Cards dizisi setinden isimler de dahil olmak üzere birçok taciz suçlaması yöneltilmişti. Suçlamaların ardından yer aldığı birçok projeden çıkartılan Spacey, o tarihten beri herhangi bir büyük projede yer alamadı.