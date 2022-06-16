Dizi oyuncusu muradÄ±na erdi: Beni sevdiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler, karÄ±n olmaktan gurur duyuyorum

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MUTLU PAYLAÅžIMLAR

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Oyuncu, Ã§iÃ§eÄŸi burnunda eÅŸine seslendiÄŸi mesajÄ±nda "Beni seÃ§tiÄŸin iÃ§in, beni sevdiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. KarÄ±n olmaktan gurur duyuyorum" diye yazdÄ±.Â

GELÄ°N MUTLULUKTAN UÃ‡TU

Avustralya'da ekranÄ±n en uzun sÃ¼ren ve en Ã§ok izlenen dizilerinden biri Neighbours'da (KomÅŸular) rol alan 29 yaÅŸÄ±ndaki Olympia Valance, bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu futbol oyuncusu Thomas Bellchambers ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Mutlu Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Avustralya, Daylesford'da aÃ§Ä±k havada yapÄ±ldÄ±. Olympia Valance, Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ± tarafÄ±ndan kendisi iÃ§in Ã¶zel olarak dikilen gelinliÄŸiyle kelimenin tam anlamÄ±yla "mutluluktan uÃ§an" bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

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DUYGU DOLU MESAJ

Nikah tÃ¶reninden sonra incilerle sÃ¼slÃ¼ gelinliÄŸi ve Ã§iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ±yla verdiÄŸi pozlarÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Valance. Bir paylaÅŸÄ±mÄ±nda da 32 yaÅŸÄ±ndaki Thomas Bellchambers'a hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± duygu dolu mesaja yer verdi.

'BENÄ° SEÃ‡TÄ°ÄžÄ°N VE SEVDÄ°ÄžÄ°N Ä°Ã‡Ä°N TEÅžEKKÃœR EDERÄ°M'

Valance, paylaÅŸÄ±mÄ±nda kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶zel olan dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ mÃ¼kemmel hale getiren Ã§ok kiÅŸi olduÄŸunu ve onlara teÅŸekkÃ¼r etmek istediÄŸini belirtti. Ama sonra Bellchambers'e hitaben "Åžimdi bu paylaÅŸÄ±m, sadece senin iÃ§in" diye yazdÄ±. Sonra da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±: "Beni gezegendeki en mutlu kÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Beni seÃ§tiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Beni sevdiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim."

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'KARIN OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N GURUR DUYUYORUM'

Olympia Valance, dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Sen olduÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Seni varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n her parÃ§asÄ±yla seviyorum. Ve senin karÄ±n olduÄŸum iÃ§in gurur duyuyorum." Olympia Valance'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± ve beÄŸeni geldi.

HEM Ã–Z BABASI, HEM ÃœVEY BABASI EÅžLÄ°K ETTÄ°

Olympia Valance'Ä±, damat Bellchambers'a hem Ã¶z babasÄ± Rajko Vukadinovic hem de Ã¼vey babasÄ± olan mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Ross Wilson teslim etti. Valance ve Bellchambers, 2019 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±lar ve hemen ardÄ±ndan da niÅŸanlandÄ±lar. Gecen hafta sonu da aÅŸklarÄ±nÄ± evlilikle taÃ§landÄ±rdÄ±lar.

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SEVGÄ° DOLU SÃ–ZLER SARF ETTÄ°

Ãœlkesinde tanÄ±nan bir sporcu olan Bellchambers, Stellar dergisine dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda Olympia Valance hakkÄ±nda sevgi dolu sÃ¶zler sarf etti. Valance ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± "bir tÃ¼r peri masalÄ±" olarak nitelendirdi. Sonra da ilk birkaÃ§ buluÅŸmadan sonra Valance ile birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°KÄ° YIL Ã–NCE NÄ°ÅžANLANDILAR

Valance ile Bellchambers, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir tatilde niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Olympia Valance, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "BugÃ¼n Ã¶zel bir gÃ¼n. HayatÄ±mÄ±n erkeÄŸi bana evlilik teklif etti" diye yazdÄ±. Mutlu haberi Thomas Bellchambers da kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan "Daha mutlu olamazdÄ±m" sÃ¶zleriyle paylaÅŸtÄ±.

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BALAYI YUNANÄ°STAN'DA

Olympia Valance ile Thomas Bellchambers, gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninin ardÄ±ndan balayÄ± iÃ§in Yunanistan'a gitti.

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