Hastalığı yüzünden kariyeri biten Bruce Willis: Malını mülkünü zararına satmış

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MÜLKLERİNİ ARDI ARDINA SATTI

ABD basınında yer alan haberlere göre 67 yaşındaki Willis, aslında sağlığının bozulduğunu ve durumun giderek daha da kötüleşeceğini fark ederek son yıllarda sahip olduğu mülklerini birer birer sattı. Üstelik de bu satışların çoğu değerinden daha düşük fiyata yani "zararına" gerçekleşti.

'ESKİSİ KADAR PARA KAZANAMAYACAĞININ FARKINDAYDI'

Page Six'in, Willis'in yakın dostlarına dayanarak verdiği habere göre hastalığı yüzünden kariyerini bitirme kararı alan oyuncu, son birkaç yıl içinde toplamda 65 milyon doları bulan mülklerini elinden çıkardı. Willis'e yakın bir kaynak yaptığı açıklamada "Bruce uzun zamandır bu günlere hazırlanıyordu. Sağlığının artık çalışmasına izin vermeyecek bir hale geleceğinin, eskisi kadar para kazanamayacağının farkındaydı" dedi.

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KENDİNİ GÜVEN ALTINA ALMAK İSTEDİ

Bruce Willis'in bu kararı almasının en önemli nedenlerinden biri kendini mali olarak güvenceye almak. Bir diğer neden de hayatını "küçültmek" ve daha dar bir çevrede ailesiyle birlikte daha çok zaman geçirebilmek. Willis hakkında konuşan bu kaynak, "Bruce, küçülmeye ve hayatını basitleştirmeye yıllar önce karar vermişti" diyerek aktörün mülklerini satma nedenini de anlattı.

'SIK GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN SATTIK' DEMİŞTİ

Bruce Willis ve eşi Emma Heming, mülklerini satmaya 2018 yılında başladı. Önce New York'taki büyük evlerini 17.75 milyon dolara sattılar. Bu malikane 2014 yılında 12 milyon dolara satın alınmıştı. Bu mülkün beş yatak odası ve beş buçuk banyosu bulunuyor. Oyuncu, bu mülkü sattıkları dönemde, oraya sık sık gidemediklerini, sürekli yaşadıkları California'ya uzak olduğu için satmaya karar verdiklerini söylemişti. Çift o dönemde California Brentwood'ta 9.8 milyon dolara başka bir malikane satın almıştı.

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EN ÇOK BU SATIŞTAN ZARAR ETTİ

Willis ile Emma Heming, yine 2018 yılında Idaho Sun Valley'de bulunan malikanelerini 5. 5 milyon dolara satmıştı. Aslında bu mülk için istenen ücret 15 milyon dolardı. Yani ünlü çift bu satıştan istediği kadar gelir elde edemedi, bir anlamda zararına sattı.

O ADADAKİ İKİ MÜLKÜNÜ DE SATTI

Takvimler 2019 yılını gösterirken Willis ve eşi Heming, Turks and Caicos Adaları'nda bulunan mülklerini 27 milyon dolara elden çıkardı. Bu satışın ardından Willis ile Heming'in elinde yine Turks and Caicos Adaları'nda bulunan Parrot Cay'da bir mülkleri kalmıştı. Fakat geçen yıl o mülk de 6 milyon dolara yeni sahibinin oldu.

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GENİŞ AİLESİ HEP YANINDA

Bu arada Bruce Willis'in geniş ailesi oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Hem eski eşi Demi Moore hem şimdi evli olduğu Emma Heming ona destek olmak için ellerinden geleni yapıyor. Willis en önemli desteği de Moore ile evliliğinden dünyaya gelen yetişkin kızlarından görüyor. Boşanmalarına rağmen yine de iyi dost olan Willis ile Moore'un kızları sık sık sosyal medyadan babalarına olan sevgilerini ifade eden paylaşımlar yapıyor. Bunlara bir örnek de en büyük kızı Rumer Willis'ten geldi. 33 yaşındaki Willis, çocukluk yıllarında çekilen bir pozlarını Instagram sayfasına paylaştı ve "Seni çok seviyorum babacık. Bana bu kadar 'sersem' olmayı öğrettiğin için teşekkürler. Seninle gülmeyi de çok seviyorum" diye yazdı.

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BABA- KIZ SEVGİSİ

Küçük kızı Talullah Willis de önceki gün babasıyla çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Willis, bir koltukta oturup birbirlerine sevgiyle gülümserken çekilen bu fotoğrafları eşliğinde, babasının hastalığının açıklanmasından sonra kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bruce Willis'in hastalığı ve bu nedenle oyunculuğu bırakacağı önceki gün ailesi tarafından yapılan bir sosyal medya açıklamasıyla duyuruldu. Eski ve yeni eşleri Demi Moore ve Emma Heming'in yanı sıra kızları Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, ve Evelyn imzasıyla yayınlanan bu açıklama "Bruce'un harika hayranlarına" hitabıyla başladı. Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'e 'Afazi' teşhisi konulduğu ve bu hastalığın da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

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'BİRLİKTE GÜNÜMÜZÜ GÜN EDECEĞİZ'

Açıklama şöyle devam etti: "Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."

COVİD 19 KARANTİNASINDA DA BİRLİKTELERDİ

Demi Moore ile Bruce Willis, Covid 19 nedeniyle uygulanan karantina sırasında aynı evde uzun süre vakit geçirdiler. Willis o dönemde eski eşi Moore, üç kızı, onların sevgilileri ve Moore'un asistanıyla birlikte kaldı. O sırada çekilen pozları da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.





Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon sürecinin ilk döneminde en çok konuşulan kişiler, bir zamanlar evli olan Bruce Willis ile Demi Moore'du. 2000 yılında boşanan çift, bu uzun aranın ardından üç kızları ve onların erkek arkadaşları hatta Demi Moore'un ekibinin bazı çalışanlarıyla birlikte Moore'un evinde toplandı. Bir örnek pijamalar giyip sosyal medya için poz verdiler. Birlikte nasıl vakit geçirdiklerini yine sosyal medya üzerinden paylaştılar. Hatta bir ara Bruce Willis'in genç eşiyle arasının iyi olmadığı bu yüzden eski eşinin evine sığındığı bile ileri sürüldü.

Sonra bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Willis'in, yeni eşinden olan küçük kızlarından birinin oyun parkında yaşadığı küçük bir kaza yüzünden sık sık doktora gitmesi gerektiği için onların Los Angeles'tan ayrılamadığı ortaya çıktı. Küçük kız iyileşince Willis'in genç eşi de bu kalabalık aileye katıldı. Bu kez de sosyal medyada onun da yer aldığı pozlar paylaşıldı. Öyle ya da böyle eski çift Demi Moore ve Bruce Willis, dört duvar arasında bile çok konuşulmayı başardılar.

UZUN EVLİLİK 2000 YILINDA SONA ERDİ

Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Bruce Willis ile Demi Moore 1987 yılında evlendiler. Bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout Willis adlı üç tane kızları oldu. Fakat mutlu çiftin evliliği 2000 yılında yolun sonuna geldi. Moore ile Willis boşandılar.

KALABALIK AİLENİN MUTLULUK POZLARI

Moore daha sonra Ashton Kutcher ile evlendi. Ama eski eşlerin dostluğu hiç bitmedi. Hatta o dönemde de Kutcher ile Moore- Willis çiftinin kızları arkadaşça görüntüler sergiledi. Ashton Kutcher ile Bruce Willis da iyi bir iletişim içindeydi o dönemde. Hatta kalabalık bir aile olarak sık sık objektiflere de takılıyorlardı. Moore ile Kutcher, 2013 yılında boşandı.

İKİNCİ EŞİNDEN İKİ KIZI BULUNUYOR

Bruce Willis ise Demi Moore'dan boşandıktan sonra uzun süre bekar kaldı. Sonunda 2009 yılında Emma Hemming ile evlendi. Çifin bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor. Willis'in yeni eşi Emma ile eski eşi Demi Moore da ilişkilerini iyi bir şekilde sürdürüyorlar.