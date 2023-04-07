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Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor

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#Bill Gates#Melinda Gates#Torun Sahibi Olan Ünlüler
Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 11:04

Uzun yıllar boyunca dünyanın en zengin iş insanları listesinin ilk sırasında yer aldı. Mucitliği, yaptığı yatırımlar, şirketleri, hayır işleri, dünyanın sonunu getirecek felaketlerle ilgili şoke edici açıklamaları derken son yıllarımıza damga vuran bir isim oldu.

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DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMIYDI

Tüm bu özelliklerinin yanında bir de iyi bir eş ve aile babası olarak tanındı. Kurduğu büyük imparatorlukta, dünyanın dört bir yanına taşıdığı hayır işlerinde ve yarattığı “hayırsever milyarder” imajda ona en büyük desteği 34 yıldır birlikte olduğu, 27 yıl evli kaldığı ve üç de çocuk sahibi olduğu eşi Melinda Gates vermişti.

Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor
34 yıllık aşk ve 27 yıllık evlilik herkesi şaşkına çevirerek sona ermişti

Bill ve Melinda Gates’in adları artık neredeyse birbirlerinden ayrı anılamaz duruma gelmişken gelen boşanma haberi tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Sarsılmaz gibi görünen bu çeyrek asırlık yuva neredeyse tam iki yıl önce dağıldı. Söz konusu olan çift dünyanın en zenginlerinden biri olunca boşanma da kayıtlara tarihin en pahalı ayrılığı olarak geçti elbette.

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OLAYLI BOŞANMA VE TARİHE GEÇEN REKOR TAZMİNAT

Gates çiftinin ayrılık kararlarının ardından ortaya çok sayıda iddia atılmıştı. Melinda Gates'in eşinden boşanma kararını Ekim 2019'da aldığı ve kararın arkasında Bill Gates'in Epstein'le olan bağlantılarının ortaya çıkması olduğu yazıldı. 58 yaşındaki Melinda Gates’in 2109’da aldığı bu kararın ardından çok sayıda avukatla çoktan görüşmüş olduğu ve evliliğini en karlı şekilde sonlandırmak için iki sene uğraştığı ortaya çıktı.

Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor
Kurdukları vakıfla yıllardır hayır işlerine koşturan çift sayısız kez onu ödülü aldı

Üstelik yıllarca dünyanın karşısına bambaşka bir imajla çıkan Bill Gates’in eşini çok kereler aldattığı, bu ihanetlerin izini silmek için de onu dünyanın en zengin insanı yapan kıvrak zekasını kullanarak akla hayale gelmez yöntemler bulduğu söylendi. İşte içinde bolca gerçeklik payı bulunduran tüm bu dedikoduların arasında dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Gates’ler yollarını ayırdı.

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AYRILDILAR AMA VAKIFLARI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Bill Gates ve Melinda Gates evlenmeden önce zaten çoktan Microsoft’u kurmuş ve büyük bir servete kavuşmuş olan Bill Gates yine de evlilikleri boyunca Gates imparatorluğunun büyümesinde büyük payı olan ve çocukları doğduktan sonra kendi kariyerinden vazgeçen Melinda Gates’e boşanma tazminatı olarak 76 milyar dolarlık rekor bir ücret ödedi.

Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor
Bill ve Melinda Gates'in Jennifer ve Phoebe adında iki kızları bir de Rory adında oğulları var... Çiftin en büyük çocuğu Jennifer kendileri boşandıktan birkaç ay sonra evlenmişti

Boşanmış olsalar da birlikte kurdukları vakıfta hayır işleri için birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Melinda Gates ise sahip olduğu bu dudak uçuklatan serveti ilk olarak kızı için harcamaya başladı ve ona çok görkemli bir düğün yaptı. Çiftin üç çocuğundan en büyüğü ve ilk göz ağrıları olan 26 yaşındaki Jennifer Gates, Mısırlı jokey nişanlısı Nayel Nassar ile, anne ve babasının boşanmasından birkaç ay sonra, Ekim 2021’de evlendi.

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KENDİLERİ BOŞANIP KIZLARINI EVLENDİRDİLER

2017’den beri birlikte olan Jennifer Gates ve Nayel Nassar, bu görkemli düğünden önce imam nikahı kıydırmalarıyla gündeme gelmişti. Bir yandan tıp fakültesinde okumaya devam eden Jennifer Gates, mart ayının ilk günlerinde bir kız çocuk annesi olmuştu. Jennifer Gates, mutlu haberi bebeğinin minik ayaklarının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak duyurmuştu.

Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor
Jennifer Gates ve Mısırlı kocası Nayel Nassar'ın geçen ay bir kızları oldu: Bebeğin yüzünü henüz göstermeyen çift kızlarının adını da daha açıklamadı

Boşandıklarından beri pek ortalarda görünmeyen ve kızlarını evlendirdikten sonra yan yana da gelmeyen Bill Gates ve Melinda Gates’i torun heyecanı sardı. Kızları Jennifer’ın adı hâlâ açıklanmayan kızı bir aylık olur olmaz soluğu torunlarının yanında alan Bill ve Melinda ilk göz ağrılarının ilk çocuğunu, ilk torunlarını kucakladıkları fotoğrafları peş peşe Instagram hesaplarından paylaştılar.

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TORUN GÖRMEYE GİTTİLER: BU SEVGİ HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR

Taze dede Bill Gates pembe bir tulum giymiş torununu sevgiyle kucağında tutuğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşırken “Dünyayı keşfedişini izlemek için sabırsızlanıyorum” notunu düştü. Melinda Gates de torunuyla çok benzer bir fotoğrafı kişisel hesabından paylaştı. Bu kez minik bebeğin üzeri anneannesinin kucağındayken bir battaniyeyle örtülüydü. Torun sevincini saklayamayan heyecanlı anneanne “İnsanın ilk torununu kucağına alması hiçbir şeye benzemiyormuş. Kızımı daha o kadar küçükken kucağıma alışımı hatırlıyorum. Şimdi ise onun kendi kızı var. Kızımla ve eşi Nayel’le gurur duyuyorum” satırlarını yazdı.

Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor
Ayrılıklarının ardından Melinda Gates eski kocası için "Birbirimize sadece arkadaşça davranıyoruz. ayrıldıktan sonra arkadaş kalmadık" demişti

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Olaylı boşanmalarının ardından görünmeyen eski çiftin torun görmeye birlikte gidip gitmedikleriyse merak konusu oldu. Ortada topluca çekilmiş bir aile fotoğrafı yoktu ancak eski karı kocanın torunlarıyla çekilmiş fotoğraflarını aynı gün aynı saatte paylaşmaları herkesin dikkatini çekti.

TORUN AŞKINA YAN YANA...

Yani yollarını ayırmış olsalar bile torunları için küslüğü unuttukları düşünülen Bill ve Melinda Gates muhtemelen torun sevgisi uğruna yeniden yan yana geldi. Çiftin kızları Jennifer ise anne ve babasının bir arada paylaşmayıp, onların yaptığı paylaşımlara hikayeler kısmında yer vererek bu merakı cevapsız bırakmayı tercih etti.

Tarihin en pahalı boşanmasına imza atmışlardı… Bir arada torun görmeye gittiler: Bu sevgi hiçbir şeye bezemiyor

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