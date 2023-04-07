Dünyanın en güzel kadınlarından biri ama sosyal medyadan ödü kopuyor: Ben orayı kaçak kullanıyorum!

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SOSYAL MEDYADAN UZAK DURMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Twitter’da, dünyanın öbür ucundaki bir olaya bile yorum yapabilmek, Instagram’da kendi fotoğraflarımızı sergileyip beğeniler kazanmak ve bazıları için de ticari girişimlerin duyurulması ve yaygınlaştırılması için kullanılan araçlar… Amaç ne olursa olsun bu platformların çoğu, çoktan elimiz ayağımız haline geldi bile.

Scarlett Johansson sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda dünyanın en güzel kadınlarından biri kabul ediliyor

Hepimizin hayatında yer kaplayan bu yeni nesil günlükler elbette gösteri dünyasının ünlü isimlerinin de gözdesi. Kimi bu mecraları sadece eğlence amaçlı kullanıyor, kimileri yeni filmleri, şarkılarını, eserlerini tanıtıyor, bazılarıyla özel hayatlarını en mahrem ayrıntılarına kadar buralara taşıyor.

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ÜNLÜLERİN DE GÖZDESİ: KİMİ KENDİNİ KİMİ İŞLERİNİ PAYLAŞIYOR

Sosyal medya bu cazibesiyle çok insanın kayıtsız kalabildiği bir platform ve buna en ünlüler de dahil. Kim Kardashian’dan Kylie Jenner’a, Madonna’dan Rihanna’ya listesini yapsak bu sayfalara sığmayacak birçok yıldız isim son yıllarda popülerliklerini bu alandan besliyor, bunula da kalmayıp ticari girişimlerinin reklamlarını yaparak servetlerini büyütüyor.

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Yıldız oyuncu 2020'de Colin Jost’la evlendi

Ama madalyonun öteki yüzünde “bu işlere hiç bulaşmayan”, sosyal medya hesabı açmaktan özellikle kaçınan yıldızların sayısı da oldukça fazla. Herkes harıl harıl Instagram’dan selfie’ler paylaşırken sessizce bir kenarda işlerini yapan ünlülerin, bu platformlardan sakınma nedeni genelde benzer: Aile yaşantılarını korumak ve özel hayatlarını herkesten gizli tutabilmek.

UZAK KALMAK İSTEYEN DE ÇOK

Attıkları her adım paparazziler tarafından zaten takip edilen, dışarıya her ayak bastıklarında yüzlerinde flaşlar patlayan bu isimlerin kendilerini ve özel hayatlarını saklamaya çalışması oldukça anlaşılır bir durum. Sadece başarılı bir oyuncu olmakla kalmayan ve dünyanın en güzel kadınlarından biri kabul edilen 38 yaşındaki yıldız oyuncu Scarlett Johansson da bu “sosyal medya kaçaklarından” biri.

Johansson'ın sosyal medyadan uzak kalmak istemesinin tek sebebi özel hayatını korumak değil...

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Scarlett Johansson da, neden sosyal medya hesabı, özellikle de bir Instagram hesabı olmadığı sorusuna aynı cevabı veriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamak isteyen başarılı oyuncu pek ortalarda görünmeden sürdürmeye çalıştığı aile hayatının milyonlarca kişinin izleyeceği bir seyirlik haline gelmesini yıllardır şiddetle reddediyor.

ÖZEL HAYATINI GİZLİYOR, ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ KAPATIYOR

Eski eşi Romain Dauriac’tan 8 yaşında Rose isimli bir kızı, 2020’de evlendiği Colin Jost’tan da yakında 3 yaşına basacak Cosmo adında bir oğlu olan güzel yıldız çocuklarının görüntülenmesi konusunda da oldukça hassas davranıyor. Zaten hiçbir yerden fotoğraf paylaşmayan Johansson, dışarıdayken yanında çocukları varsa ve fotoğraflarının çekileceğini anlarsa mutlaka onların yüzlerini objektiflerden saklıyor.

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Öte yandan Scarlett Johansson’ın sosyal medyayla arasına mesafe koymasının tek sebebi bu özel hayat gizliliği takıntısı değil. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili ilginç bir itirafta bulunan başarılı oyuncu söyledikleriyle hayranlarını şaşırttı. Kendi anlattığına göre Johansson’ın sosyal medyadan uzak durmasının bir sebebi de, hatta belki gerçek sebebi, kendine duyduğu güvensizlik ve egosunun fazlasıyla “kırılgan” olması.

"BEN ÇOK KIRILGANIM, BU İŞLERİ BECEREMEM"

“Benim beynim çok kırılgan. Narin bir çiçek gibiyim. Sosyal medyada karşılaşacağım olumsuz bir şeyle başa çıkmam mümkün değil” diyen yıldız oyuncu bir keresinde 3 günlüğüne Instagram hesabı açtığını ancak bir kara deliğin içine düşmeye başladığını hissederek bundan anında vazgeçtiğini de itiraf etti. Ama Scarlett Johansson’ın itirafları bununla sınırlı kalmadı.

Scarlett Johansson’ın sosyal medya itirafları çok ses getireceğe benziyor

Johansson meğer bir yandan uzak durmak istediği ama bir yandan da kayıtsız kalamadığı bu devasa sosyal medya alemine kaçak olarak giriyormuş! Kendi adını taşıyan bir Instagram hesabı olmayan ancak ortağı olduğu The Outset adındaki cilt bakım ürünleri şirketinin bir sayfası bulunan güzel yıldız meğer çok meraka düştüğünde gizlice bu kurumsal hesaba girip Instagram yolculukları yapıyormuş.

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MEĞER HERKESTEN GİZLİ KAÇAK KULLANIYORMUŞ!

Böylece hem kendisiyle ilgili paylaşımları gören hem de etrafındaki insanların sosyal medya hayatlarını takip edebilen Johansson bu durumu “Ofise gidip oranın hesabından Instagram’a kaçak girdiğimde tıpkı annesinin telefonun çalıp kurcalayan 3 yaşındaki bir çocuk gibi heyecanlanıyorum” diye tarif ediyor.