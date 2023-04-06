Bakmayın para içinde yüzdüklerine: Holywood yıldızları nafaka yüzünden mahkemelik oldular!

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Ama söz konusu olan gösteri dünyasının en ünlü isimleri olunca bu kural haliyle bozuluyor. Tüm hayatlarını gözler önünde yaşayan bu insanlar ayrılmaları söz konusun olunca da ilişkilerinin ve ayrılıklarının tüm detayları didik didik ediliyor.

2011’de başlayan aşkları 9 yıl ve 2 güzel çocuktan sonra 2020’de olaylı şekilde biten Olivia Wilde ve Jason Sudeikis de tam olarak böyle bir süreçten geçiyorlar. Üstelik neredeyse 3 yıla yakın bir zamandır. 2013’te nişanlanan ancak bu nişanı evlilikle sonuçlandırmayan Wilde ve Jason Sudeikis, ilişkilerini bitirdiklerinde evli olmasalar bile çocuklarının velayetleri konusunda karşı karşıya gelmişlerdi.

Birlikteliklerinin ilk günlerinde iki yıldız oyuncu sık sık Hollywood'un en tatlı çifti seçiliyordu

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Jason Sudeikis’den ayrıldıktan hemen sonra filminde başrol oynayan Harry Styles’la görülen Olivia Wilde, gönlünü genç şarkıcıya kaptırmış, ancak bu ilişki de bir yıl gibi kısa bir sürede bitmişti. Ancak fısıltı gazetelerinde söylenene göre Olivia Wilde ve Harry Styles’ın ilişkisi, yıldız aktris Jason Sudeikis’den ayrılmadan önce başlamıştı ve ortada bir aldatma hikâyesi söz konusuydu.

Bu dedikoduların doğruluğuna herkesten çok inanan, ve belki de haklı olan, Jason Sudeikis’in, Harry Styles’ın evine gitmek için hamle yapan Olivia Wilde’ın arabasının önüne yattığı bile iddia edildi. Çiftin çocuklarına bakıcılık yapan kadının anlattığına göre Wilde ve Sudeikis aynı evde yaşamaya devam ederken bile Harry Styles bu ilişkinin artık bir parçası olmuştu ve bunun intikamı acı olacaktı.

İkisi de birlikte oldukları yılar boyunca oyunculuk kariyerlerini ilerleten çift birbirlerinin en büyük desteğiydi

Olivia Wilde, iddialı yönetmenlik denemesi Don't Worry Darling’in konuşulduğu CinemaCon 2022 etkinliğinde sahnede konuşma yaparken bir anda eline tutuşturulan mahkeme belgeleriyle hayatının şokunu yaşadı. Sevdiği kadın tarafından terk edilen ve üstelik aldatıldığını da düşünen kalbi kırık Jason Sudeikis, Olivia Wilde’dan intikam almak istemiş ve çocuklarının velayetiyle ilgili süren davanın mahkeme belgelerini yıldız oyuncu için çok önemli bir anda ve herkesin gözü önünde şok geçirerek almasını sağlamıştı.

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Çift bu yüzlerce kişinin önünde yaşanan, salonu buz kestiren, sonra da elden ele dolaşan fotoğraflarıyla tüm dünyanın diline düşen olaydan sonra iyice kanlı bıçaklı hale geldi ve çocukları söz konusu olunca bile bir araya gelmedi. Mahkemeleri hâlâ devam eden eski aşıkların geçen ocak ayının son günlerinde ortaya çıkan sarmaş dolaş fotoğrafları da bu yüzden büyük fırtına kopardı. Wilde ve Sudeikis, yol kenarına park ettikleri arabalarından inmiş, uzun süre sohbet etmişti.

Olivia Wilde ve Jason Sudeikis hiç evlenmedi ama iki çocuk sahibi oldular

Bu sohbetin ardından sarılıp öpüşerek ayrılan iki Hollywood yıldızının fotoğrafları ertesi gün bütün gazetelerin manşetinde yer aldı. Herkes artık olaylı ayrılıkları ve çocukları konusunda anlaştıklarını ve çoğu ünlü çift gibi bu uğurda dost kalmaya devam edeceklerini sandı. Hatta bu barışmanın, Olivia Wilde’ın Harry Styles’ı tamamen hayatından çıkarmış olmasının Jason Sudeikis’i intikam planından vazgeçirmesi sayesinde gerçekleştiği iddia edildi.

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Ta ki yeniden basının eline geçen mahkeme evraklarında yazılanlar ortaya çıkana dek. Bu resmi belgelere göre Olivia Wilde, eski nişanlısı ve çocuklarının babası Jason Sudeikis’in ayrılmalarından beri çocuk yardımında bulunmadığını ve hiçbir zaman onların bakımı için herhangi bir ödeme yapmadığını iddia etti. Ve bu duruma resmi olarak mahkeme yoluyla itirazda bulundu.

Wilde ve Sudeikis'in ayrılığının ardında Harry Styles ihaneti olduğuna inanılıyor

İtiraz gerekçesinde ise çarpıcı detaylar yer alıyordu. Olivia Wilde’ın belirttiğine göre çiftin 8 yaşındaki oğulları Otis ve 6 yaşındaki kızları Daisy’nin bakımıyla ilgili tüm masrafları kendisi üstlenmişti ve Sudeikis ona çocuk bakımı için gerekli olan ödemeleri yapmamıştı. Konunun mahkemeye taşınma gerekçesi olarak Olivia Wilde eski nişanlısının kendisinden fersah fersah fazla para kazanmasını ve çok daha zengin olmasını gösterdi. Mahkeme kayıtlarına göre Jason Sudeikis sadece çocuklarının okul ücretlerinin yarısını anne Olivia Wilde ile paylaşıyor. Ancak Wilde mahkemeye “Çocuklarının Jason Sudeikis’in kazandığı parayla ve bu parayla sürdürdüğü yaşantısıyla eşitlenmesi gerektiği için” başvurdu ve geriye dönük ödemeleri de kapsayacak şekilde 500 bin dolar tazminat istediğini bildirdi.

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Wilde ayrıca Sudeikis’ten mahkeme ve avukatlık ücretlerini de talep etti. “Olivia Wilde çocuklarının masraflarının aslan payını üstlenirken, bu harcamaların yarısını üstlenmekle mükellef olan ve üstelik ondan çok daha fazla kazanç sağlayan Jason Sudeikis’in hiçbir ödeme yapmaması ve bununla birlikte lüks içinde müsrif bir yaşam sürmesi kabul edilemez” denerek ortaya konan talep iki eski aşığı bir kez daha mahkeme kavgalarına sürükleyecek gibi görünüyor.

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Jason Sudeikis’in yakın bir arkadaşı ise bu olay üzerine mahkemedeki iddiaların doğru olmadığını, Sudeikis’in çocuklarının masraflarını karşıladığını, hatta ayrılık döneminde bu konuda bir sorun yaşanmaması için durumu finansal olarak kontrol altında tutacak önlemleri de aldığını aktardı. Wilde bir süre önce 10 milyon dolarlık bir varlığı olsa da Jason Sudeikis’in çocukları için kendisine yardım etmemesi nedeniyle borca girdiğini açıklamıştı.

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Her ne kadar avukatları bu belgelerin basına sızmış olmasından duyulan rahatsızlığı dile getirmiş ve bu derece özel bilgilerin dolaşıma girmesinden dolayı Wilde’ın sıkıntı yaşadığını belirtmiş olsa da konu çoktan magazin dünyasının en çok konuşulan haberlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu belgelere göre Olivia Wilde’ın aylık geliri 71 bin dolar. Ancak çocukların ve yaşadıkları evin masrafları artı bir de evin kredi borcu katıldığında Wilde’ın aylık gideri 107 bin doları buluyor ve bu da ünlü oyuncuyu zora sokuyor.