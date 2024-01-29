Sürekli kıskançlık kavgası yaptıkları söyleniyordu… Bir yanında eski bir yanında yeni karısı… Geniş aile gece gezmesinde!

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Gösteri dünyasının ünlü ebeveynleri Ben Affleck ve Jennifer Garner için ise aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. 3 çocuğu olan eski çift onlar için bir araya geldiklerinde tartışmak bir yana dursun sergiledikleri sevgi dolu görüntüyle dikkat çekiyor.

Hatta bu mutluluk hali peşlerinde sürekli paparazziler gezen Affleck ve Garner’ın yüzüne öyle bir yansıyor ki Affleck’in eşi Jennifer Lopez’in onu eski karısından kıskandığı ve bu yüzden küplere bindiği iddia ediliyor.

2005’ten 2018’e kadar evli kalan Ben Affleck Jennifer Garner çiftinin 18 yaşında Violet ve 14 yaşında Seraphina adında iki kızı ve 11 yaşında Samuel adında bir oğlu var. Jennifer Lopez’in de 10 yıl evli kaldığı Marc Anthony’den 15 yaşında Max ve Emme adında ikizleri var.

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Jennifer Lopez – Ben Affleck çifti ve Jennifer Garner geçtiğimiz akşam çocuklarını da yanlarına alıp kalabalık bir aile olarak konser izlemeye gittiler. Lopez yanına kızı Emme’yi, Garner ise Seraphina ve 11 Samuel’i almıştı.

Lopez ve Affleck evlendiğinden beri, eski eşler Affleck ve Garner arasındaki yakınlık çok dikkat çektiği ve sürekli konuşulduğu için paparazziler de konser salonunun kapısında kamp kurmuştu. Konser bitimi mekandan çıkan kalabalık ailenin birçok fotoğrafını çeken gazeteciler Lopez, Affleck ve Garner’ı aynı kareye sığdırmayı başardı…

Jennifer Garner son 4 yıldır ünlü bir CEO olan John Miller'la birlikte. Ben Affleck’in John Miller’la da çok iyi geçindiği ve bu iyi ilişkilerle eski çiftin "olgun" bir ortak ebeveynlik dinamiği sürdürdükleri biliniyor.

Jennifer Garner iki çocuğuyla birlikte Jennifer Lopez ve Benn Affleck çiftiyle buluştu; geniş aile hep birlikte konsere gitti

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Jennifer Lopez de çoktan yeniden evlenen ve yeniden baba olan eski eşi Marc Anthony’yle sağlıklı bir ilişkisi var. Ancak ikizleri için zaman zaman bir araya gelseler de Lopez ve Anthony hiçbir zaman Affleck ve Garner gibi “yakın” ve “sıkı fıkı” bir görüntü vermiyorlar.

Zaten Lopez’in Ben Affleck’e eski karısıyla ilgili olarak kızması hatta kıskanmasının altında da bu yatıyor. Lopez’in Ben Affleck’e sürekli “Benim de eski eşimden çocuklarım var ama ona sarılıp poz vermiyorum!” dediği ve ünlü çiftin sık sık bu konuda kavga ettiği iddia ediliyor.

Jennifer Lopez üzerindeki gerginliği atmış, oldukça neşeli görünüyordu

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Öte yandan Jennifer Lopez, 200’li yılların başında büyük aşk yaşayıp evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı ve 2022’de dillere destan bir düğünle evlendiği Ben Affleck’in üzerinde eski eşi Garner’ın ne büyük bir etkisi olduğunu iyi biliyor.

Ben Affleck'e olan aşkını dilinden düşürmeyen Jennifer Lopez'in kocasını Jennifer Garner'dan çok kıskandığı ve çiftin bu yüzden sık sık kavga ettiği söyleniyor

Hatta Lopez’in bu yüzden evlenir evlenmez Jennifer Garner’a yakınlaşmaya çalıştığı ve Ben Affleck’le evliliklerinde bir sorun yaşamamak için onunla arasını iyi tutmak için büyük çaba harcadığı söyleniyor.

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İki ünlü çifte yakın kaynaklar iki kadının çok iyi anlaştıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini ve 5 çocuklarının da artık iyice kaynaştıklarını ve bir arada çok mutlu olduklarını söylüyor.

Jennifer Garner ise tüm bu tartışmalardan uzakta sessiz sakin hayatını hayaşıyor... Ünlü oyuncunun 4 senedir mutlu bir ilişkisi de var

Geçen akşam çekilen fotoğraflarda oldukça rahat ve keyifli görünen Jennifer Lopez, Garner’la arasını iyi tutsa da aşkını dilinden düşüremediği eşi Ben Affleck’le sık sık tartışırken kameralara yakalanmaya devam ediyor.

Ünlü çift sık sık büyük kavgalar ederken fotoğrafçılara yakalanıyor

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Ünlü şarkıcı konuyla ilgili yuakon zamanda bir açıklama yapmış, aralarında bir sorun olmadığını, Ben Affleck’in kırmızı halılarda, kameraya alınmaktan ve paparazziler tarafından izlenmekten çok rahatsız olduğunu söylemişti. Lopez’e göre çiftin kavga ediyormuş gibi göründüğü, Affleck’in de sürekli somurttuğu görüntülerin altında yatan tek gerçek bu…