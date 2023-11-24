Kızına niyahet kavuştu: Sosyetik güzel ikinci kez anne oldu... Sürpriz bebeğinin adını doğmadan 10 yıl önce koymuş!

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Herkes onu “sosyetik güzel” olarak anıyor. Çünkü ailesi dünyanın en büyük otel zincirine sahip. Paris Hilton da içine doğduğu bu lüks ve şöhret dolu hayatın tadını deyim yerindeyse sonuna kadar çıkardı. Hem de biraz fazlasıyla...

Bir yandan da adı hep skandallarla anıldı, okul yıllarında tacize uğradığı ortaya çıktı, başı uyuşturucuyla derde girdi, hapse bile düştü. Yata odası görüntüleri internete sızınca kâbus dolu günler geçirdi. Üstelik aşkta da istediğini bulamamış, hep evliliğin kapısından dönmüştü. Dünyanın en ünlü ve zengin ailelerinden Hilton'ların evinde dün tüm kardeşler toplanıp Şükran Günü kutlaması yaptı... Ailenin en mutlu üyesiyle 42 yaşında annelik sevinci yaşayan Paris Hilton'du...

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HAYATININ AŞKINI BULUNCA DÜNYASI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Paris Hilton için her şeyin değişmesi ve hayatına yeni bir sayfa açması ünlü iş insanı Carter Reum’a gönlünü kaptırmasıyla oldu. 2021’de muhteşem bir düğünle evlenen çift bu yılın ocak ayında da ilk oğulları Phoenix'i kucaklarına almıştı.

Deyim yerindeyse attığı her adım olay olan Paris Hilton’un annelik macerası ve oğlu Phoenix'in doğumu da olay yaratmıştı. Annesi Kathy Hilton geçen yılın son günlerinde “Kızım anne olmayı çok istiyor ama çocuk yapmayı beceremiyor” şeklinde tuhaf ve tatsız bir açıklama yaptıktan çok kısa bir süre sonra Paris bombayı patlatmıştı. Paris Hilton bu özel gün için kendi çocukluk fotoğrafını paylaşırken anne ve babasının torunları Phoenix'i severkenki halini de Instagram'a koydu... Mutlu anneanne ve dedeninse o anlarda muhtemelen bir kez daha torun sahibi olduklarından haberleri yoktu

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OĞLU OLDUĞUNU ANNESİ DAHİL HERKESTEN SIR GİBİ SAKLAMIŞTI

Herkesten sır gibi sakladıkları oğullarının doğumunu sosyal medyadan veren Paris Hilton, bebeği olduğunu annesi dahil herkesten saklamıştı. Paris Hilton ve Carter Reum’un 11 aylık oğlu Phoenix taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi. Paris Hilton hamile kalmasına engel bir durumu olmadığını ancak geçmişte çocuk aldırdığını ve doğum yapmaktan korktuğunu itiraf etmişti.

Paris Hilton, anne olduğunu ve oğlu Phoenix'in doğduğunu en yakınlarından bile gizlemiş, taşıyıcı anne yoluyla doğan oğlunu herkese yaptığı Instagram paylaşımlarıyla duyurmuştu... Sosyetik güzel bir kez daha aynı şeyi yapıp bir de kızı olduğunu şoke eden bir paylaşımla haber verdi

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Paris Hilton’un anne olduğunu annesinin bile bir hafta sonra öğrendiği yeni ortaya çıkmıştı. Sosyetik güzel bu haberi kendine saklamak istemiş, gazeteciler peşlerine takılmasın diye doğumun olduğu hastaneye bile peruk ve şapka takıp gizlenerek girmişti. Paris Hilton daha oğlu bir yaşını doldurmadan bir kez daha anne oldu!

“KIZIM İÇİN MÜTEŞEKKİRİM”

Hem de yine herkese büyük bir sürpriz yaparak… Paris Hilton bütün ailesinin bir araya toplandığı büyük Şükran Günü yemeği ve kutlamasından bol bol paylaşım yaptıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapıp “Kızım London için müteşekkirim” yazdı. Paris Hilton bu notu pembe ve üzerinde kızının adı yazılı olan bebek kıyafeti paylaşıp yaptı. Paris Hilton adını London koyduğu kızının gelişini onun için özel hazırlanan giysi ve havalı pembe güneş gözlükleri ve "Kızım için müteşekkirim" mesajıyla duyurdu

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“KIZIM DOĞDU” DEMEDİ AMA…

42 yaşındaki yıldız, böylece küçük çocuğunun cinsiyetini ve adını ortaya çıkardı. Ancak kendisini hiç hamile olarak görmediğimize göre yine taşıyıcı anne kullandığı belli olan Paris Hilton’un kızının doğup doğmadığı henüz belli değil. Instagram hesabının hikayeler kısmında kardeşlerinin çocuklarıyla konuşurken çekilmiş videosuna bakılırsa Hilton’un kızı çoktan doğmuş olabilir…

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VİDEODA YEĞENLERİNE YENİDEN ANNE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

11 aylık oğlunu kucağında tutarken kardeşlerinin çocuklarıyla konuşan Paris Hilton onlara “Kuzeninizi seviyor musunuz?” diye sorarken onlar da teyzeleri Paris’e “Sen yine mi anne oldun?” deyince ünlü yıldızın cevabı “Evet” oldu. Yani muhtemelen taşıyıcı anne Paris Hilton ve Carter Reum’un kızı London’ı doğurdu. Sosyetik güzel ise bebeğinin fotoğrafını paylaşmak yerine ona özel hazırlanan giysiyi paylaşmakla yetindi. Paris Hilton henüz bir kız kardeşi olduğundan habersiz olan oğlu Phoenix'in de bol bol fotoğrafını paylaştı... Yıldız isim oğlunun kafasının normalden büyük olması yüzünden internette zorbalığa uğramış, küçük çocuk için hasta olduğu yönünde söylentiler ortaya atılmıştı

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YENİDEN ANNE OLACAĞI SÖYLENTİSİ UZUN ZAMANDIR DİLLERDEYDİ

42 yaşında anne olarak herkesi şaşırtan Hilton aslında ikinci kez anne olacağının sinyallerini daha önceden vermişti. “Bir sürü çocuk istiyorum, kalabalık bir aile hayali kuruyorum” diyen Paris Hilton’un embriyolarını dondurduğu konuşuluyordu. Hilton ve Reum’un dondurulmuş embriyolarından biri kız biri erkek olmak üzere ikiz bebekleri olacağı iddiaları aylardır konuşuluyordu. Paris Hilton birden çok çocuk sahibi olmak istediğini ve bunun için çalışmalara çoktan başladıklarını da daha önce açıklamıştı

KIZ ÇOCUK OLSUN DİYE ÇOK UĞRAŞMIŞLAR

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Oğlu Phoenix'in ocak ayında taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmesinin ardından Hilton, bir kız çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gördüğünü itiraf etmişti. Paris Hilton “Bunu yedi kez yaptık... Hepsi erkek oldu. İstesem 20 tane oğlum olabilirdi. Bir ay önce tekrar bu süreçten geçtim, bu yüzden kız olup olmadığını görmek için sonuçları heyecanla bekliyorum” demişti. Paris Hilton ayrıca daha önce yakın dostu Kim Kardashian'ın tavsiyesi üzerine yumurtalarını dondurduğunu ve Carter Reum ile tanışmadan önce kendi başına bir çocuk sahibi olmayı planladığını da itiraf etti. Çalkantılı hayatıyla her zaman çok konuşulan sosyetik güzel Carter Reum'la aşkı bulunca hayatını da baştan aşağı değiştirdi

KIZININ ADINI DOĞMADAN 10 YIL ÖNCE KOYMUŞTU

Paris Hilton’un ikinci çocuğunun geliş haberi oldukça sürpriz olsa da, ismin kendisi aslında sürpriz değil. Hilton, birkaç ay önce katıldığı bir yayında bir kızı olması durumunda ona ne ad vereceğine 10 yıl önceden karar verdiğini söylemişti. Yani aileye yeni katılan London bebek aslında adı belli olarak doğmuş oldu.

“Phoenix'in bir gün Londra adında bir kız kardeşi olacağı için gerçekten heyecanlıyım. En sevdiğim şehir ve her zaman kızıma Londra ismini vermek istemişimdir” diyen ve kendi adı da dünyanın en ünlü başkentlerinden biri olan yıldız isim kızının adının kendi ismiyle uyumlu olmasını her zaman hayal etmiş…