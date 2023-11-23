Kimse evleneceğine bile inanmazdı... Oğlu doğunca onu kendi annesinden bile sakladı

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Onun bir gün evleneceği hatta anne olacağı ise pek kimsenin aklına gelmezdi. Gece hayatının en çok aranan yüzlerinden biri olan, tutuklanan, seks kassetleri yüzünden başı derde giren ve adı hep böyle anılan ünlü yıldız artık bu günlerini çoktan geride bıraktı.

2021 yılında iş insanı Carter Reum ile üç gün üç gece süren bir törenle evlenen Hilton, bu yılın ocak ayında da bir erkek bebek sahibi oldu. 42 yaşında anne olan Paris Hilton oğluna Phoenix adını verdi. Kimseler daha önce üç kez nişanlanıp ayrılan sosyetik güzelin evlenmesini bile beklemezken Paris Hilton anne olup tüm dünyayı şaşırttı.

2021'de evlenen Paris Hilton ve Carter Reum'un oğulları Phoenix ocak ayında dünyaya geldi

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SOSYETİK GÜZEL ARTIK ANNE

Minik bebeğini emziren, altını değiştiren, gazını çıkaran ve uyutmaya çalışırken kucağında sallayan bir Paris Hilton… İnsanın bu sahneleri gözünde canlandırması zor olsa da Hilton’ların malikanesinde son günlerde böyle anlar yaşanıyor.

Gerçi Paris Hilton’un tüm bunları kendisinin yaptığına kimse inanmaz, bebeğin kaç dadısı ve evde kaç yardımcı çalışıyor olabileceğini tahmin etmek zor değil. Ama kendisinden önce anne olan ve üç çocuk doğuran kardeşi Nicky Hilton’a göre ablası Paris’e bebek bezi değiştirmeyi kendisi öğretmiş.

MÜJDELİ HABERİ KENDİLERİNE SAKLAMAK İSTEDİLER

Sosyetik güzelin "bebek meselesi" aslında oğlundan önce de bir süredir basının gündemdeydi. Annesi Kathy Hilton, kızıyla ilgili olarak "Deniyor, deniyor ama çocuk sahibi olamıyor." diyerek tuhaf bir açıklama yapmış, Paris de ona sosyal medyadan ters bir cevap vermişti.

Paris Hilton, oğlu Phoenix doğunca bu güzel haberi sosyal medya hesabından dünyaya duyurdu. Ancak bu haberi sosyal medyadan öğrenen sadece hayranları değildi. Paris ve kocası Carter Reum, taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları oğullarının gelişini herkesten gizli tuttular. bu "herkes"in içinde en yakınları hatta kendi anne babaları bile vardı.

Çiftin oğlu Phoenix'in kafasının normalden daha büyük olması sosyal medyada birçok söylentiye yol açtı... Sayısız insan Phoenix'İn hasta olduğunu ve bir anormalliği olduğunu yazıp durdu, Paris Hilton ise bu iddiaları sert bir dille yalanladı

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HASTANEYE GİDERKEN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Paris Hilton verdiği son röportajda mutlu haberi ailesinden saklamak gibi neden bu kadar sert önlemler aldığını açıkladı. Hatta sosyetik güzel ve eşi taşıyıcı annenin doğum yaptığı hastaneye giderken neler yaşadıklarını anlatan bir TikTok videosu bile yayınladı.

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Carter Reum aslında babalık heyecanını yaşıyor ve oğullarının doğacağını hemen yakın çevresine haber vermek istiyordu. Ancak Paris Hilton buna şiddetle karşı çıkınca sevgili eşini kıramadı. Taşıyıcı annenin doğum yaptığı sırada Paris sırrını korumaya o kadar kararlıydı ki, siyah bir peruk ve şapka takarak gizlendi. Hastaneye giderken de belgelere sahte bir isimle imza attı.

Paris Hilton yayınladığı TikTok videosunda hastaneye giderken nasıl kılık değiştirdiğini ve bebek haberini tüm ailesinden nasıl sakladığını anlattı

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TORUNU OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİ

Sosyetik güzel oğlunun doğduğunu ve anne olduğunu neden sakladığını “Tüm hayatım çok kamusaldı. Her şeyi dünyanın gözü önünde yaşadım. Hiçbir zaman kendim için bir şey yapamadım. Oğlumuz doğunca da tüm bu deneyimi kendimize saklamak istediğimize karar verdik” sözleriyle anlattı.

Paris’in ailesine, özellikle de kız kardeşi Nicky Hilton Rothschild ve anneleri Kathy Hilton'a ne kadar yakın olduğu düşünüldüğünde bu kararı özellikle dikkat çekici hale geliyor. Paris ilk çocuğunun dünyaya geldiğini duyurduğunda, bebeğin kendi parmağını tutan elinin fotoğrafının üzerine “Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun” yazmıştı.

Paris Hilton adeta bir dedektif gibi plan yaparak oğlu olduğu haberini herkesten sakladı ve müjdeyi kendi istediği gibi verdi

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Hilton ailesi ve Paris’in annesi Kathy de bu haberi tüm dünyayla birlikte bu Instagram paylaşımından öğrenmiş oldu. Paris Hilton daha önce yaptığı açıklamada annesi ve kız kardeşinin bebek haberini doğumdan 1 hafta sonra öğrendiklerini açıklamıştı.

Kathy Hilton kızının anne olduğunu öğrenmeden kısa bir süre önce "Kızım anne olmayı çok istiyor ama bunu bir türlü beceremiyor" demişti... Paris Hilton bebek haberini bir süre kendilerine saklamak istediklerini söylemişti ama belki de annesine bu yersiz sözleri için kızgındı...

BU KEZ DE İKİZLERİ OLACAK İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Paris Hilton yıllar sonra aşkı bulduğu, mutlu bir yuva kurduğu kocasından daha fazla çocuk sahibi olmak için de gün saydığını söylemişti. “Birkaç” çocuk daha istediğini ve bunun için sabırsızlandığını söyleyen Paris Hilton’un bunun için çoktan adım attığı da iddia edildi.

Sosyetik güzel anne olduktan sonra tüm hayatının değiştiğini, önceliklerinin de artık sadece oğluyla ilgili olduğunu söylemişti

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Tekrar anneliği tatmak isteyen Paris Hilton ve kocasının ilk çocukları için yola çıktıklarında çoktan embriyo dondurdukları iddiası ortaya atıldı. Tabloid gazetelerine göre Paris Hilton ve Carter Reum’un pandemi dönemi dondurulan embriyoları şimdilik bir merkezde tutuluyor. Ve ünlü yıldız oğlu Phoenix’ten sonra yine taşıyıcı anne yoluyla bu kez biri kız bir erkek olmak üzere ikiz bebeklerine kavuşmayı planlıyor…