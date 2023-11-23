Evlendiğinden beri ya hamile ya taze anne... Ünlü çift yedi çocuklarını fotoğraflara bile sığdıramıyor

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Şimdi ise aynı soruya “Asla!” diye cevap veriyor. Hatta bütün hamilelik dönemi giysilerini de kaldırıp bir kenara koyduğunu itiraf ediyor. Hollywood’un en mutlu ve kalabalık aileye sahip çiftlerinden Hilaria ve Alec Baldwin bu kalabalık ailenin kontrolünü bile artık zor sağlamaya başlamışlar…

Alec ve Hilaria Baldwin sadece 11 yıllık mutlu evlilikleriyle değil peş peşe sahip oldukları 7 çocukla da adlarından sıkça söz ettiriyorlar

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından sürekli paylaştıkları tatlı aile fotoğraflarına bir yenisini eklemek istediklerinde bile epeyce zorlanıyorlar. Bitmeye yüz tutan yılı geride bırakırken geriye 2023’ü hatırlatacak bir aile pozu çekmek isteyen Baldwin’ler bir yandan da dert yanmaya devam ediyorlar.

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Hilaria Baldwin, aile fotoğrafını çekmeleri için tuttukları profesyonel fotoğrafçıya teşekkür edip “Vahşiliğimize karşı sabırlı olduğun için sağ ol" diyerek paylaştığı fotoğrafta Alec Baldwin’i ve 7 çocuklarını bir arada tutabilmek için adeta ter döktü.

Hilaria, bu fotoğrafın aynısını Ekim 2022'de paylaşmış ve çocuklarının bu bir senede ne kadar büyüyüp serpildiğini göstermek istemişti. En büyüğü 10 en küçüğü 1 yaşında tam 7 çocuğu olan çift her zaman geniş ailelerinden ne kadar gurur duyduklarını ve mutluluklarını anlatıyor.

Ancak ne kadar varlıklı olsalar ve çocukların bakımı için yardım alsalar da Alev ve Hilaria Baldwin artık bu kocaman aileyi çekip çevirmekte zorlanmaya başladıklarını da itiraf ediyorlar. 65 yaşındaki Alec Baldwin ve 39 yaşındaki eski bir model ve yoga eğitmeni olan eşi Hilaria Haziran 2012'deki düğünlerinden bu yana ailelerini oldukça istikrarlı bir şekilde genişlettiler.

Çift geçen seneki bu mutlu aile portresinin bir yenisini bu yıl da çektirmek istediler ancak ailede çocuk sayısı arttıkça artık fotoğrafla sağmak da iyice zorlaşmaya başladı

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Toplamda 9 kişilik bu aile evlerine sığmakta bile zorlanırken Alec Baldwin de artık hem eşi ve çocuklarıyla hem de devam eden işleriyle ilgilenmekte geri kalmaya başladığını itiraf etti. Baldwin’ler, geçtiğimiz günlerde buna çözüm olarak ilginç bir fikirle ortaya çıkmışlardı.

Çocuklarının ne kadar büyüdüğünü fotoğrafta gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyleyen Hialira Baldwin bir yandan da hepsini aynı kareye alabilmek için ecel terleri döken fotoğrafçıya teşekkür etti

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Alec Baldwin, kalabalık ve idare edilmesi zor bir aile hayatları olan çiftin yaşantılarını anlatan bir reality şov hazırlığında olduklarını itiraf etmişti. Ancak yanlış anlaşılmasın, usta aktörün dediğine göre bu karar aile için daha fazla ün ve servet arayışından kaynaklanmıyor.

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"Çocuklar hayatımızın her alanını ele geçirdi. Artık hiçbir şey yapmıyoruz" diyen Baldwin bir reality şov yapma fikrine kapıldığını hatta bunun için televizyon kanallarına ve yapımcılara teklif götürdüğünü söyledi. Bunun altında yatan en büyük nedense ünlü oyuncunun artık çocuklarını bırakıp iş için bir yerlere gitmekte de zorlanmasıymış.

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“Artık evden çalışmam gerek” diyen Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin’in aklına bu kalabalık ve herkesin ilgisini çeken ev hayatını örneklerine sıkça rastlanan televizyon şovlarından birine dönüştürmek geldi. Ünlü çifte zaten bu yönde tekliflerin daha önceden de geldiği öğrenildi.

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Usta oyuncu "Bu reality şov tamamen evde kalabilmemiz ve sadece evden çalışabilmemiz için düşünüldü" derken "New York'tan çalışmayı denemek için çaresizim." diyerek kalabalık ailesinin yanında kalabilmek için film projeleri yerine bu yoldan gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Alec ve Hilaria Baldwin kalabalık ailelerini çok seviyorlar ancak işlerin biraz kontrolden çıktığını da kabul ediyorlar... Ünlü çift bu çok çocuklu hayatı bir reality şova dönüştürmek istiyor

Çift, 10 yaşındaki Carmen, 8 yaşındaki Rafael, 7 yaşındaki Leonardo, 5 yaşındaki Romeo, 3 yaşındaki Eduardo, 2 yaşındaki Lucia ve 1 yaşındaki Ilaria ile olan yaşamlarının aslında eğlenceli ve ilgi çekici yönleriyle tam bir reality şov malzemesine sahip olduğunu düşünüyor. Çocuklarını özgürce büyütmeyi tercih eden ve evde “çılgınca” koşuşturmalarına izin veren Alec ve Hilaria Baldwin çifti bunun eğlenceli bir televizyon programı olacağı konusunda hemfikirler.

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Alec Baldwin artık oyunculuk mesleğiyle ilgili her şeyi değerlendirirken olaya aile ve çocukları açısından yaklaştığını çünkü kalabalık ailesi yüzünden hiçbir yere gidemediğini gitse bile kalamadığını söylüyor: "Onları yanıma getirmek için dadılar, çocuklar ve eşim için 12 uçak biletine ihtiyacım var. Oysa uçağın business class bölümünde 11 koltuk bile yok."