Sosyetik güzelin rüya gibi düğünü günlerce konuşulmuştu: Tam 45 gelinliği olunca hangisini giyeceğini şaşırmış

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Hilton oteller zincirinin varisi, dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı, hızlı yaşadığı hayatı, gönül maceraları derken Paris Hilton ona yakıştırılan “sosyetik güzel” lakabının hakkını sonuna kadar verdiği bir hayat yaşadı. Ve bunu da her zaman tüm dünyanın gözlerinin önünde yaptı.





KİMSE BİR GÜN DURULUP EVLENECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDU

Yaşadığı aşklar, ilişkilerinde bir türlü mutluluğu yakalayamaması, hızlı gece hayatı yüzünden defalarca adının skandallara karışması ve tam dört kez nişanlanmasıyla konuşulan 42 yaşındaki yıldız isim artık evli, mutlu ve çocuklu bir kadın olarak bambaşka bir portre çiziyor…

Bütün tasarımcılar Paris Hilton'u düğün gününde giydirmek için yarışa girince sosyetik güzelin eline tam 45 farklı gelinlik geçmiş oldu... O ise içlerinden giyince bir prensese benzediği gelinliği seçti

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Kendisiyle aynı yaştaki yatırımcı ve girişimci iş insanı Carter Reum’la en sonunda aradığı mutluluğu bulan Paris Hilton 11 Kasım 2021’de muhteşem bir düğünle evlenmişti. Dedesi Barron Hilton’ın Bel Air’daki muhteşem malikanesinde yapılan ve 3 milyon dolara mal olduğu söylenen düğün tüm hafta sonu süren kutlamalara sahne olmuştu.





HERKES GİYECEĞİ GELİNLİĞİ MERAK ETMİŞTİ

Her attığı olay olan ve bir gün durulup da evleneceğine pek ihtimal verilmeyen sosyetik güzelin düğününde giydiği farklı gelinlikler de elbette çok konuşulmuştu. Paris Hilton Vogue'a verdiği bir röportaj sırasında aslında düğününde 45 farklı gelinlik arasından seçim yapmak zorunda kaldığını açıkladı!

Evet yanlış duymadınız tam 45 farklı gelinlik… "Düğün gecesi aslında 6 değişik gelinlik giydim ve bunun nedeni tam anlamıyla 45 gelinliğim olmasıydı" dedi Hilton. Onun evleneceğini ve planlanan muhteşem düğünü duyan tasarımcılar adeta sıraya girmişti. Paris Hilton dillere destan düğününün farklı anları için farklı tasarımlar seçti ve bütün gece üstünü değiştirip durdu

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TASARIMCILAR DÜĞÜN GÜNÜ ONU GİYDİRMEK İÇİN YARIŞMIŞ

Hilton "Stilistim dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılardan telefonlar alıyordu ve herkes bu düğünün bir parçası olmak için o kadar heyecanlıydı ki benim için hepsi çok güzel olan bu inanılmaz özel gelinlikleri yaptılar." diye anlattı bu macerayı.

Seçeneklerden 39'undan vazgeçmek zorunda kalmasına rağmen Hilton, Carter Reum'la 2021'deki düğünü için "mümkün olduğunca çok gelinlik giymeye çalıştığını" söylüyor. Birçok tasarımcı Hilton'u gelinliklerinden birine sokmak için yarışırken, Paris Hilton görür görmez Oscar De La Renta gelinliğiyle evet demek istediğini "hemen anladığını" söyledi.

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HEP BİR PRENSES OLMAK İSTEMİŞTİ: GÖRÜR GÖRMEZ O GELİNLİĞE VURULMUŞ

Paris Hilton "Gerçekten prenses gibi olmak istiyordum, üzerinde 3 boyutlu çiçekler vardı ve Grace Kelly havası yaratmak istiyordum" diye açıkladı. Ve tam da bunu elde etti. Bir çocuk annesi sosyetik güzel kocası Reum'u sunakta “zamansız, zarif, şık ve ikonik" olarak tanımladığı uzun kollu, çiçek işlemeli bir Oscar De La Renta’nın couture gelinlik tasarımla karşıladı.

Sosyetik güzel 45 farklı tasarım arasından zorlu bir seçim yaparak en sonunda düğününde 6 farklı gelinlik giymiş oldu

Paris Hilton gecenin devamında 5 farklı gelinlik daha giydi. İlk dansı için omuzları açık bir Galia Lahav balo elbisesi giydi ve bunu elmas bir taçla eşleştirdi. Üçüncü gelinlik ise boyu çok daha kısa olan ve ilk elbisesine benzer, omuzları çiçek aplikeleriyle süslü bir mini gelinlikti.

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GECE İLERLEDİKÇE GELİNLİKLER DE DEĞİŞTİ

Hilton düğünün ilerleyen saatlerinde ışıltılı pullu bir pelerinle tamamlanan dekolteli Pamela Rowland tasarımıyla ortaya çıktı ve dans pistine çıktığında da şeffaf, gümüş yıldızlarla süslü bir gelinlik ve en sonunda da önü mini arkası uzun etekli, parlak bir gece elbisesine benzeyen eker pembesi bir tasarım daha kullandı.

Gecenin kazananı ise Oscar De La Renta imzalı bu özel tasarım gelinlik olmuştu

Bir gün evlendiğinde peri masallarındaki gibi bir düğün istediğini ve gelinliğiyle bir prensese benzemek istediğini anlatan Paris Hilton böylece amacına ulaştı ve unutulmaz törende birbirinden farklı gelinliklerle günlerce konuşulan bir düğüne imza atmış oldu. Paris Hilton ünlülerin düğün fotoğrafçısı German Larkin tarafından çekilmiş muhteşem düğün fotoğraflarını kendi adını taşıyan internet sitesinde sergilemeye devam ediyor.

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