Sosyetik güzel anneliğe iyice ısındı… Artık her şey küçük oğlu için: Bu yaşımda ‘hayır’ demeyi öğrendim

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Tüm hayatını spot ışıklarının altında geçiren, içine doğduğu zengin ailenin tüm nimetlerinden faydalanarak büyüyen Paris Hilton’un adı hep hareketli bir yaşam, bitmeyen partiler, skandallar, yarım kalan aşklar ve servetini har vurup harman savurmasıyla anılmıştı.

Onu kucağında bir bebekle görmek oldukça şaşırtıcıyken kimseler bir gün durulup kendine bir yuva kuracağına bile ihtimal vermiyordu. Paris Hilton 2021’de girişimci Carter Reum ile üç gün üç gece süren bir törenle evlendi. "Kızım çocuk sahibi olmayı beceremez" gibi tuhaf bir açıklama yaparak gündeme gelen anne Kathy Hilton, kızı Paris'in anlattığına göre torunu için çıldırıyormuş... Paris Hilton bebeği olacağını annesinden bile saklamıştı

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ANNESİYLE ATIŞMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bu evlilik, daha önce özel hayatındaki sayısız gönül ilişkisi ve yarım kalan nişanlılıklarla gündeme gelen yıldız isim için sürpriz bir gelişmeydi. Herkes bu evliliğin sürüp sürmeyeceğini konuşurken Paris Hilton, annesi Kathy Hilton’la “kızım doğuramıyor”, “istesem doğururum” diye bir atışma yaşadı.

Bırakın çocuk sahibi olmak, evlenmesi bile herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanan Paris Hilton kimi zaman oğlunu kucağında tutmayı bile beceremediği, onu taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirdiği için oğluyla gerçek bir bağ kurmaadığı yönünde eleştiriliyor

Tam bu ilginç anne kız atışmasının ardındansa bu yılın ocak ayında bir erkek bebek sahibi olduklarını Instagram hesabından duyurdu Paris Hilton. Ünlü yıldızın Carter Reum’dan Phoenix adını verdiği bir oğlu oldu.

ORTADA HAMİLELİK HABERİ BİLE YOKKEN BİR ANDA KUCAĞINDA BEBEKLE ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyadan sürekli paylaşım yapan Paris Hilton’u kimse hamile görmedi, hamilelik haberi de duyulmadı. Gerçekten de ünlü isim bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuştu. Bu kararı ise doğuramadığı için değil geçmişte düşük yaptığı ve bu konuda travma sahibi olduğu için almıştı. Hayatı boyunca gece hayatının aranan yüzü olan, parti kızı ve sosyetik güzel olarak anılan Paris Hilton hayatının o dönemini çoktan geride bıraktı ve artık tek önceliği oğlu Phoenix oldu

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HAYATINA DENGE GELDİ

Oğlu Phoenix artık 8 aylık olan Paris Hilton, anneliğin hayatında “dengeyi” bulmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Onun doğumundan bu yana hayatının nasıl değiştiğini itiraf eden 42 yaşındaki realite yıldızı, oğluyla kaliteli zaman geçirmek için davet ve fırsatları geri çevirme konusunda uzmanlaştığını açıkladı. Paris Hilton özel davetler ve etkinlikler için hala DJ'lik yapmaya devam ediyor ancak hayatıyla ilgili her şeyi oğluna göre ayarlıyor ve artık insanlara "hayır" diyebilmeyi de bu sayede öğrendiğini söylüyor

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ARTIK HER ŞEY OĞLU İÇİN: HAYIR DEMEYİ ÖĞRENDİM

People'a verdiği demeçte "Phoenix'i her zaman birinci önceliğim haline getirdim ve artık nasıl hayır diyeceğimi öğrendim" dedi. Yeni bir kitap yazan ve zaman zaman özel davetlerde çok sevdiği DJ’lik işini yapmaya devam eden ünlü isim sözlerini “Sürekli bir şeylere hayır diyorum, çünkü onunla mümkün olduğunca çok zaman geçirmek istiyorum ve hayatındaki bu özel anların ve tüm bu dönüm noktalarının hiçbirini kaçırmak istemiyorum.” diyerek sürdürdü.

Paris Hilton ve Carter Reum çiftinin ailelerini büyütmeyi planladığı ve bir klinikte tüp bebek yapabilmek için dondurulmuş ikiz embriyolarını sakladıkları söyleniyor

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Oğlu Phoenix'i anlatırken “o benim her şeyim” diyen sosyetik güzel onu her zaman ilk sıraya koyduğunu açıkladı. Paris Hilton Phoenix’in doğumundan sonra, mart ayında, daha fazla çocuk sahibi olmak için de sabırsızlandığını açıklamıştı.

BU KEZ İKİZ BEBEKLERİ OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Hilton, kaç tane daha doğuracağı sorulduğunda ise "birkaç tane" diye cevap verdi. Tekrar anneliği tatmak isteyen Paris Hilton ve kocasının ilk çocukları için yola çıktıklarında çoktan embriyo dondurdukları iddiası ortaya atıldı. Tabloid gazetelerine göre Paris Hilton ve Carter Reum’un pandemi dönemi dondurulan embriyoları şimdilik bir merkezde tutuluyor.

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Suni döllenme ya da tüp bebek denilen yöntemle elde edilen embriyoların biri kız biri erkekmiş ancak çift yumurta ikizi olarak doğacak bebeklerini bekleyen çiftin yeniden taşıyıcı anne kullanarak bu bebeklere ne zaman sahip olacakları belli değil.

İSİM BİLE SEÇMİŞ

Ancak söylentilere göre bu belirsiz tarihte doğacak ikizlerden kız olanın adı London (Londra) olacak. Paris’in erkek olan ikize ise yine bir şehir ismi koymayı planladığı ancak henüz bu konuda bir karar veremediği söyleniyor.